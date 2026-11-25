Главные изменения для самозанятых в 2026 году: отменён вычет 2000 рублей, а с 1 июля действует минимальный налог 45 рублей в месяц — даже без дохода. Кроме того, за поздний чек теперь платят 20%, а за три неуплаты подряд налоговая может снять с учёта. Собрали в одном месте всё, что поменялось для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), что это значит для ФСЗН и пенсионного стажа и чего ждать в 2027 году.

Коротко: что изменилось для самозанятых в 2026 году

С 1 января отменён налоговый вычет 2000 рублей для новых самозанятых.

отменён налоговый вычет 2000 рублей для новых самозанятых. С 1 января ставка 20% применяется не только к доходу без чека, но и к доходу, чек на который сформирован не вовремя.

ставка 20% применяется не только к доходу без чека, но и к доходу, чек на который сформирован не вовремя. С 1 января возмещение коммунальных услуг арендатором и оплата доставки товаров больше не облагаются НПД (при определённых условиях).

возмещение коммунальных услуг арендатором и оплата доставки товаров больше не облагаются НПД (при определённых условиях). С 1 июля минимальный налог — 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если дохода не было.

минимальный налог — 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если дохода не было. С 1 июля за три неуплаты подряд налоговая может прекратить применение НПД, а вернуться можно будет только через шесть месяцев.

Ставки при этом не изменились: 10% с дохода и 20% с суммы сверх 60 000 рублей в год от белорусских организаций и ИП. Подробно о том, как считается налог, — в статье «Налог для самозанятых в Беларуси в 2026 году».

Что изменилось с 1 января 2026 года

Отменён вычет 2000 рублей

Раньше тем, кто впервые переходил на НПД, давали вычет 2000 рублей: на эту сумму уменьшался налог. С 1 января 2026 года вычет отменён, а неиспользованные остатки сгорели. Например, если в конце 2025 года вы успели использовать 900 рублей вычета, оставшиеся 1100 рублей в 2026 году уже не применяются.

Ставка 20% за чек, сформированный не вовремя

Повышенная ставка 20% раньше применялась, если доход вообще не был отражён в приложении. С 2026 года она применяется и тогда, когда чек сформирован, но с опозданием. Правило простое: получили оплату — сразу сформируйте чек в приложении «Налог на профессиональный доход».

Какие доходы больше не облагаются НПД

В Налоговый кодекс добавили два вида поступлений, с которых налог не платится:

Возмещение коммунальных услуг арендатором — если по договору аренды арендатор обязан возмещать коммуналку и эта сумма не входит в арендную плату. Это важно для тех, кто сдаёт квартиру как самозанятый: пропишите возмещение коммуналки в договоре отдельной строкой.

— если по договору аренды арендатор обязан возмещать коммуналку и эта сумма не входит в арендную плату. Это важно для тех, кто сдаёт квартиру как самозанятый: пропишите возмещение коммуналки в договоре отдельной строкой. Оплата доставки товаров — если покупатель отдельно возмещает стоимость доставки и она не включена в цену товара. Актуально для мастеров, которые отправляют свои изделия почтой или курьером.

Нулевая налоговая база, если не было расчётов

Если за месяц вы не передали через приложение ни одного чека, налоговая база за этот месяц считается равной нулю. Исключение — когда налоговая выявит доход, полученный без чека. Но с 1 июля нулевая база не освобождает от платежа: всё равно нужно заплатить минимальный налог (подробнее ниже).

Что изменилось с 1 июля 2026 года

Минимальный налог — 45 рублей в месяц

Это главное изменение года. Пока вы стоите на учёте как плательщик НПД, каждый месяц нужно заплатить не меньше 45 рублей — даже если дохода не было и чеков вы не формировали. Для получателей пенсии минимум ниже — 18 рублей, за счёт льготы по страховым взносам в ФСЗН.

Как это работает на примерах (ставка 10%):

дохода не было — налог 0, к уплате 45 рублей;

доход 200 рублей — налог 20 рублей, к уплате 45 рублей;

доход 450 рублей — налог 45 рублей, к уплате 45 рублей;

доход 1000 рублей — налог 100 рублей, к уплате 100 рублей.

Получается, при доходе меньше 450 рублей в месяц самозанятость стала дороже, чем раньше. Если работаете нерегулярно, посчитайте, выгодно ли оставаться на учёте в «пустые» месяцы.

Снятие с учёта за три неуплаты подряд

Налог за месяц нужно заплатить не позднее 22-го числа следующего месяца. Если трижды подряд не заплатить в срок, налоговая вправе прекратить применение НПД. Вернуться на этот режим можно будет только через шесть месяцев. На сайте МНС этот срок описан как «через семь месяцев», поэтому если вы попали в такую ситуацию, точную дату уточните в своей инспекции или по номеру 189.

Если вы больше не работаете — снимитесь с учёта

Минимальный налог начисляется всем, кто стоит на учёте, поэтому если вы перестали работать, снимитесь с учёта в приложении: «Настройки» → «Учётная запись» → «Снятие с учёта». Просто удалить приложение недостаточно. Если уже удалили, установите его заново, войдите (забытые логин и пароль восстанавливаются в приложении или в любой инспекции МНС) и пройдите процедуру. Как встать на учёт снова, когда понадобится, — в гайде «Как оформить самозанятость в Беларуси».

Правило, которое действует с 2025 года: 24 месяца без расчётов

С 1 января 2025 года применение НПД прекращается автоматически, если 24 месяца подряд вы не передаёте через приложение сведения о расчётах. Но с минимальным налогом ждать два года невыгодно: всё это время будет начисляться 45 рублей в месяц. Если не работаете, лучше сняться с учёта самостоятельно.

Самозанятые и ФСЗН в 2026 году: взносы, стаж и доплата

Отдельно платить взносы в ФСЗН самозанятому не нужно: они уже входят в налог на профессиональный доход. Но есть нюанс, о котором мало кто знает. Части НПД, которая уходит в фонд, у большинства самозанятых не хватает, чтобы весь год засчитался в страховой стаж. А для трудовой пенсии нужно не меньше 20 лет стажа.

Поэтому самозанятым разрешили добровольно доплачивать взносы. Как это устроено:

ФСЗН раз в год считает недостающую сумму: 29% от 12 минимальных зарплат минус то, что уже ушло в фонд в составе НПД.

После 1 февраля сумма к доплате появляется в личном кабинете плательщика на портале ФСЗН.

Доплатить за 2025 год можно было до 31 марта 2026 года. Доплата за 2026 год, по той же схеме, ожидается в начале 2027 года — точный срок проверьте на портале ФСЗН.

Доплата добровольная: она нужна, если вы хотите, чтобы год работы на НПД засчитался в стаж.

Ориентир по нашему расчёту: при минимальной зарплате 858 рублей в 2026 году полная сумма взносов за год — около 2986 рублей (29% × 12 × 858). Сколько из неё вы уже заплатили в составе НПД, а сколько нужно доплатить, покажет личный кабинет ФСЗН. Особенно стоит обратить внимание тем, для кого самозанятость — единственный источник дохода.

Что ожидается для самозанятых в 2027 году

На конец ноября 2026 года изменения на 2027 год ещё не приняты. Опубликован проект поправок в Налоговый кодекс: он предполагает индексацию налоговых ставок и фиксированных сумм в рублях, и это может затронуть минимальный размер НПД. Конкретная новая сумма вместо 45 рублей пока не названа.

Чтобы стать законом, проект должен пройти два чтения в Палате представителей, одобрение Совета Республики и подписание президентом. Обычно закон об изменениях Налогового кодекса подписывают в последние дни декабря. Мы обновим эту статью, как только он будет опубликован.

Что сделать самозанятому сейчас

Если работаете — формируйте чек сразу после каждой оплаты, чтобы не попасть на ставку 20%. Платите налог до 22-го числа каждого месяца, даже если дохода не было: минимум 45 рублей (18 рублей для пенсионеров). Если не работаете — снимитесь с учёта в приложении, а не просто удалите его. Сдаёте квартиру — пропишите в договоре возмещение коммуналки отдельно от арендной платы. Важен пенсионный стаж — в феврале 2027 года проверьте в личном кабинете ФСЗН сумму доплаты за 2026 год. Доход меньше 450 рублей в месяц или работа нерегулярная — сравните, что выгоднее: самозанятость или ИП.

Частые вопросы

Нужно ли платить 45 рублей, если в этом месяце я не работал?

Да. Минимальный налог платят все, кто стоит на учёте как плательщик НПД, независимо от того, был ли доход. Чтобы не платить, нужно сняться с учёта в приложении.

До какого числа самозанятому платить налог?

Не позднее 22-го числа месяца, следующего за отработанным. Сумму налоговая присылает в приложение до 10-го числа; там же есть ссылка на оплату через ЕРИП и QR-код.

Сколько платят самозанятые пенсионеры?

Для получателей пенсии ставки ниже — 4% и 8% вместо 10% и 20%, а минимальный налог с 1 июля 2026 года — 18 рублей в месяц.

Изменились ли ставки НПД в 2026 году?

Нет. Базовая ставка — по-прежнему 10%, а 20% применяется к доходу от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год. Изменились правила вокруг ставок: появился минимальный налог, отменён вычет, ставка 20% применяется за поздний чек.

Повысят ли минимальный налог в 2027 году?

Возможно. Проект изменений Налогового кодекса предусматривает индексацию фиксированных сумм, в том числе минимального НПД, но новая сумма пока не утверждена. Обычно поправки подписывают в конце декабря — мы обновим статью.

Итог

Самозанятость в 2026 году по-прежнему самый простой способ легально работать на себя, но «спящий» статус теперь стоит денег: минимум 45 рублей в месяц. Если вы работаете регулярно, на вас это почти не влияет — достаточно вовремя формировать чеки и платить до 22-го числа. Если нерегулярно — снимайтесь с учёта на время перерыва.

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