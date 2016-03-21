Как написать текст для лендинга, который продаёт
Наталия Усова для раздела Академия
Пошаговый гайд для людей, которые ничего не знают о копирайтинге и хотят написать хороший текст для лендинга от команды 🌱kvitly
С примерами, приёмами и формулами.
Вы создали сайт, настроили рекламу, а заявок почти нет? Одной из возможных проблем может быть текст. По статистике посетители читают первые 2–3 строки на сайте, делают выводы — и закрывают вкладку. Поэтому текст лендинга или одностраничного сайта, должен не просто существовать, а работать: удерживать внимание, помогать продавать, подталкивать к действию.
Мы в 🌱kvitly добавили помощника с искусственным интеллектом, который помогает писать отличные тексты. Но полностью доверять искусственному интеллекту не стоит, ведь только вы знаете свой бизнес лучше всех! В этой статье вы найдете подробный чеклист с рекомендациями, как написать хороший текст для лендинга, даже если вы не копирайтер.
Шаг 1. Начните с сильного заголовка
Это первая точка контакта, и от неё зависит, останется ли человек на сайте.
Обложка – первое, что люди видят, приходя на вашу страницу. Это самая главная часть на сайте в которой обычно размещаются заголовок, подзаголовок и кнопка. Все элементы должны дополнять друг друга и помогать человеку понять, что они попали туда, куда нужно.
Хороший заголовок решает сразу несколько задач:
- Соответствует ожиданиям — особенно если человек перешёл с рекламы.
- Чётко обозначает проблему или цель пользователя.
- Даёт понять, что будет дальше. Вы сразу сможете отфильтровать людей, у которых другие потребности.
- Попадает в SEO-запрос. Добавьте в него ключевую фразу.
Примеры формул:
- [Продукт] {SEO-фраза}, созданный для [выгода для клиента] Пример: «Онлайн-школа английского для занятых людей, которые хотят говорить свободно».
- [Сделай что-то] без [страха, боли или усилия] Пример: «Запускайте рекламу — без опыта, агентств и головной боли».
- [Название] — это [тип продукта], который [решает проблему лучше других] Пример: «🌱kvitly — это умный конструктор сайтов, который помогает зарабатывать онлайн».
Шаг 2. Подзаголовок: дайте конкретику
Заголовок — это крючок. Подзаголовок — это ответ на вопрос «А как именно?».Он усиливает основное сообщение и добавляет деталей. Старайтесь не добавлять никакой воды, пишите коротко и по делу, все остальные детали можно будет распределить по разделам лендинга.
Плохо: «Платформа нового поколения для роста» Хорошо: «Создайте сайт, подключите оплату и начните продавать за один вечер».
Шаг 3. Ценностное предложение
Вы должны чётко и просто объяснить, зачем клиенту ваш продукт. Не пишите, что вы «лучшие на рынке». Напишите, в чём реальная польза вашего продукта или услуги.
Несколько советов по написанию предложения:
1. Используйте простые и понятные слова, так, будто вы общаетесь со школьником
2. Не вдавайтесь в детали, текст должен быть четким.
3. Обязательно используйте слова, которые будут ассоциироваться с вашим продуктом или услугой. Если вы доставляете цветы, так и напишите. Это пригодится и для SEO)
4. Расскажите для кого подойдет ваш продукт.
Примеры:
- «Идеально для тех, кто хочет начать бизнес, но не знает, с чего начать».
- «Подойдёт преподавателям, коучам и экспертам, которым нужно продавать онлайн».
- «Сэкономьте до 10 часов в неделю на настройке сайта и рекламы».
Шаг 4. Преимущества и фичи — не путайте
Мы показали клиентам, что понимаем в чем их проблема и готовые ее решить, теперь давайте убедим их в том, что ваш продукт или услуга работает. Опишите ваши преимущества и фичи.
Фича — это что делает продукт.
Преимущество — зачем это нужно пользователю.
Пример:
Фича: «Автоматическая генерация постов для соцсетей»
Преимущество: «Не тратьте время на тексты — посты для Instagram и ВКонтакте будут готовы за 3 минуты».
Старайтесь раскрывать фичу через выгоду: «Вы получаете [что-то], потому что продукт делает [что-то]».
Шаг 5. Визуализация: покажите продукт в деле
Фотография, скриншот, гифка или видео — важно показать клиенту, как работает ваш продукт и как он выглядит. Особенно если он цифровой. Люди верят глазам. Подкрепляйте ваши фичи и преимущества.
Пример: скриншот конструктора 🌱kvitly, где пользователь добавляет блок «Оплата».
Шаг 6. Заголовки блоков
Заголовки помогают захватить внимание клиента и заставить его прочитать информацию, размещенную в блоке. Они должны быть краткими, ясными и цепкими. Представьте, что пользователь просто проскроллил страницу — и увидел только заголовки. Хочется ли ему остановиться? Зацепился ли взгляд?
Пишите:
- Кратко
- Ясно
- Фокусируйтесь на одном преимуществе
Избегайте:
- Фраз, будто писал ярый продажник
- Излишней креативности (это может привести в замешательство или смутить)
- Слишком бюрократический
✅ Хорошо:
- «Что вы получите»
- «Как работает»
- «Для кого подойдёт»
- «Почему выбирают нас»
❌ Плохо:
- «Наш инновационный подход»
- «Высокое качество предоставляемых услуг»
Шаг 7. Опишите путь: 3–4 шага до результата
Покажите, как просто начать. Разбейте процесс на действия: так пользователю будет легче решиться. Используйте повелительное наклонение и пишите как можно более понятно и кратко. В наше время люди привыкли получать информацию быстро и не хотят много думать и соображать что нужно сделать. Давайте упростим им задачу, это поможет обеим сторонам добиться успеха.
Пример:
1. Зарегистрируйтесь на 🌱kvitly
2. Создайте сайт за 10 минут с помощью AI
3. Подключите оплату
4. Получите первых клиентов
Шаг 8. Кнопки: формулируйте действия
Помните, что никто не хочет "оставить заявку". Люди хотят получить результат.
Кнопка должна быть ясной, конкретной и не пугать.
Вот несколько пунктов, которые помогут вам подобрать название для кнопок на сайте:
- Используйте в названии кнопки простой глагол в инфинитиве или повелительном наклонении.
- Не пишите как робот, используйте падежи.
- Пишите что конкретно человек получит, когда нажмет на кнопку, без общих формулировок. («Начните счастливую жизнь сейчас»)
- Вы уже знаете, что нужно клиенту, используйте эту информацию!
- Подумайте заранее на какую страницу вы будете вести клиента, не забудьте о том, что заголовок на ней должен быть предсказуемым и отражать то, что вы обещали клиенту.
- Пробуйте разные формулировки для кнопок с одним действием
✅ Хорошо:
- «Создать сайт бесплатно»
- «Пройти пробный урок»
- «Получить консультацию»
❌ Плохо:
- «Начать путь к успеху»
- «Вперёд!»
Шаг 9. Добавьте цифры и факты
Цифры увеличивают доверие. Покажите результаты, охваты, сроки, количество клиентов, успешных запусков.
Примеры:
- «С 🌱kvitly уже запущено 12 000+ сайтов»
- «В среднем, первые заказы — уже на 3 день после запуска»
- «94% пользователей продолжают пользоваться платформой через месяц»
Шаг 10. Социальное доказательство: покажите отзывы
Уделите время и соберите отзывы с клиентов, хорошо ели это будут не просто тексты, а скриншоты из социальных сетей или отзовиков, а если получится снять видео-отзыв, будет вообще идеально!Отзывы работают лучше, если они:
- С реальными фото людей (не фейковые с фотостока)
- Конкретные (что за продукт, как пользовались, что получили)
- С эмоциями
Пример: «Я долго искала, как сделать сайт и принимать оплату. 🌱kvitly помог за вечер всё запустить, а через неделю пришёл первый заказ. Без ИП, без программистов — всё просто». — Ольга, мастер свечей из Казани
Шаг 11. Финальный экран: CTA без пафоса
В конце — последняя возможность зацепить пользователя.Не пишите абстракции. Сделайте простой, понятный призыв и предложите действие.
- «Попробовать бесплатно»
- «Начать сейчас»
- «Создать сайт без опыта»
Подсказка от 🌱kvitly
Не стремитесь сразу написать «идеальный» текст. Сначала черновик, потом правки. Покажите другу, клиенту, коллеге — и смотрите, где он залип, а где закрыл вкладку.
И помните: текст — это не украшение сайта. Это его двигатель.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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