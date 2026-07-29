С 1 июля 2026 года в Беларуси заработал «КРОК» — национальный сервис мгновенных QR-платежей. Покупатель платит прямо со счёта в банке, без карты и терминала, а бизнес получает деньги за секунды и с комиссией ниже, чем у классического эквайринга. Разбираем, как сервис устроен, сколько стоит, какие банки его подключили и что нужно, чтобы начать принимать оплату.

Информация актуальна на июль 2026 года. Сервис только запустился, поэтому условия, список банков и возможности будут меняться — мы будем дополнять статью по мере обновлений.

Что такое «КРОК» и как он работает

«КРОК» — это сервис оплаты по QR-коду, который Национальный банк разработал вместе с оператором ЕРИП (ОАО «НКФО «ЕРИП») и белорусскими банками. В его основе — система мгновенных платежей Нацбанка и платёжная инфраструктура ЕРИП. Деньги идут напрямую со счёта покупателя на счёт продавца, без банковской карты как посредника.

Оплата работает по двум сценариям:

QR-код продавца. Касса или экран показывает код с суммой к оплате. Покупатель наводит камеру телефона в приложении своего банка, проверяет получателя и сумму и подтверждает платёж — ПИН-кодом или отпечатком пальца.

Касса или экран показывает код с суммой к оплате. Покупатель наводит камеру телефона в приложении своего банка, проверяет получателя и сумму и подтверждает платёж — ПИН-кодом или отпечатком пальца. QR-код покупателя. Клиент сам создаёт код в приложении своего банка, а продавец сканирует его на кассе. Такой код динамический и живёт всего 30 секунд — это защита от повторного использования.

В обоих случаях деньги зачисляются на расчётный счёт бизнеса практически мгновенно и в любое время суток — включая выходные и праздники.

Чем «КРОК» выгоднее классического эквайринга

Для бизнеса выгода вполне приземлённая — в деньгах и во времени:

Комиссия ниже. По данным Приорбанка — одного из первых банков, подключивших сервис, — комиссия по платежам через «КРОК» составляет 0,8%. Это заметно меньше, чем у классического эквайринга.

По данным Приорбанка — одного из первых банков, подключивших сервис, — комиссия по платежам через «КРОК» составляет 0,8%. Это заметно меньше, чем у классического эквайринга. Не нужно оборудование. QR-код можно вывести на экран обычной кассы, планшета или смартфона — POS-терминал и чековая лента не обязательны.

QR-код можно вывести на экран обычной кассы, планшета или смартфона — POS-терминал и чековая лента не обязательны. Деньги приходят быстрее. При обычном эквайринге зачисление может занимать рабочий день, а в выходные и праздники — до трёх. «КРОК» переводит деньги сразу, что снижает кассовые разрывы.

Три вида QR-кодов — под разный формат бизнеса

Система оплаты единая, а вид QR-кода можно выбрать под свой бизнес:

Динамический. Создаётся заново под каждую покупку, сумма уже вписана. Подходит для касс и интернет-магазинов.

Создаётся заново под каждую покупку, сумма уже вписана. Подходит для касс и интернет-магазинов. Статический. Один код на фиксированную сумму. Удобен, когда цена всегда одинаковая.

Один код на фиксированную сумму. Удобен, когда цена всегда одинаковая. Единый. Один код с реквизитами, а сумму продавец вводит при каждой оплате.

Какие банки уже подключили «КРОК»

На старте, с 1 июля 2026 года, принимать и совершать оплату через «КРОК» можно в мобильных приложениях пяти банков: Альфа-Банк, Белагропромбанк, АСБ Беларусбанк, БелВЭБ и Приорбанк. С 1 декабря 2026 года сервис обещают подключить во всех мобильных приложениях белорусских банков. В планах Нацбанка — интеграция с QR-системами других стран, чтобы иностранцы могли платить в Беларуси, а белорусы — за границей.

Как подключить «КРОК» бизнесу

Чтобы начать принимать оплату через «КРОК», нужно:

Обратиться в свой банк, где открыт расчётный счёт (если банк уже подключён к сервису) — оставить заявку на сайте банка или в отделении.

Подписать документы на подключение.

Передать настройки техническому партнёру, который обслуживает вашу кассовую программу или POS-терминал, — если вы их используете.

Пошаговую инструкцию по подключению и инструкцию для кассира публикует оператор ЕРИП на сайте raschet.by, там же можно скачать презентацию сервиса. Вопросы бизнеса принимают на почту krok@raschet.by.

Пока нет автоматизации: счёт выставляют вручную

Важный нюанс: сервис только запустился, и готовой интеграции «КРОК» с кассовыми и учётными программами у банков пока нет. Это значит, что счёт на оплату — то есть сам QR-код с суммой — бизнес формирует вручную. Сделать это можно двумя способами:

В приложении или личном кабинете «ЕРИП.Бизнес». Там можно выставить счёт в виде QR-кода, лицевого счёта или платёжной ссылки, подключить неограниченное число сотрудников, видеть оплаты клиентов онлайн и получать уведомления о платежах.

Там можно выставить счёт в виде QR-кода, лицевого счёта или платёжной ссылки, подключить неограниченное число сотрудников, видеть оплаты клиентов онлайн и получать уведомления о платежах. В бизнес-приложении или интернет-банке своего банка. Если банк даёт такую возможность в приложении для юрлиц и ИП, счёт и QR-код можно создать прямо там.

Проще говоря, пока автоматическое выставление счёта «из коробки» — через кассу или CRM — недоступно: сумму и QR-код нужно создавать вручную в приложении банка или на сайте оператора под каждую оплату (либо заранее подготовить статический или единый код). Автоматизацию и интеграции банки будут добавлять по мере развития сервиса — мы обновим статью, когда это появится.

Кому подходит «КРОК»

Сервис рассчитан на бизнес с частыми небольшими платежами:

розничные магазины, кафе и рестораны;

службы доставки и курьеры;

парковки и вендинговые аппараты;

рынки и ярмарки;

интернет-магазины и продажи в соцсетях и мессенджерах.

Словом, всем, кто принимает оплату от физлиц и хочет сократить расходы на эквайринг, есть смысл узнать у своего банка, когда «КРОК» станет доступен именно у вас.

«КРОК» и онлайн-продажи

«КРОК» — это ещё один способ принимать оплату, и он хорошо дополняет привычные онлайн-инструменты. Если вы продаёте через сайт или интернет-магазин, оплату клиенту всё равно удобно выставлять онлайн — ссылкой или прямо на странице заказа.

Собрать сайт или интернет-магазин с каталогом, корзиной и приёмом онлайн-оплаты можно на платформе 🌱kvitly — платёжные сервисы подключаются в пару кликов. Как выставить счёт клиенту ссылкой на оплату, мы разбирали в отдельной статье.

А чтобы выбрать способ приёма платежей, посмотрите гайд как подключить онлайн-платежи к сайту и обзор способов приёма оплаты для самозанятых. По мере того как банки будут добавлять автоматизацию «КРОК», подключить его станет так же просто.

Частые вопросы

Сколько стоит приём оплаты через «КРОК»?

По данным Приорбанка, комиссия составляет 0,8%, а оборудование и абонентская плата не требуются. Комиссия может отличаться у разных банков — уточняйте условия в своём банке.

Нужен ли POS-терминал для «КРОК»?

Нет. QR-код можно показать на экране обычной кассы, планшета или смартфона — отдельный терминал и чековая лента не обязательны.

В каких банках уже работает «КРОК»?

На июль 2026 года — в приложениях Альфа-Банка, Белагропромбанка, АСБ Беларусбанка, БелВЭБа и Приорбанка. С 1 декабря 2026 года сервис обещают подключить во всех мобильных приложениях белорусских банков.

Как выставить счёт через «КРОК», если нет интеграции с кассой?

Вручную — в приложении или личном кабинете «ЕРИП.Бизнес» либо в бизнес-приложении своего банка: создать QR-код (динамический, статический или единый) с нужной суммой и показать его покупателю.

Чем «КРОК» отличается от привычной оплаты по QR через ЕРИП?

«КРОК» построен на инфраструктуре ЕРИП и системе мгновенных платежей Нацбанка. Деньги идут напрямую со счёта покупателя на счёт продавца и зачисляются мгновенно, а комиссия ниже, чем у классического эквайринга.

Коротко

«КРОК» — заметное изменение для белорусского бизнеса: дешевле эквайринга, без оборудования и с мгновенным зачислением денег. Пока сервис молодой, часть возможностей — в том числе автоматическое выставление счетов — ещё дорабатывается, поэтому счета выставляются вручную в приложении банка или на сайте оператора. Уточните в своём банке, когда «КРОК» станет доступен именно вам, а мы будем дополнять статью по мере изменений.