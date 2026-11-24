Может ли ИП открыть интернет-магазин в 2026 году: что изменилось после постановления №457
Наталия Усова для раздела Академия
Короткий ответ: да, может. Розничная торговля осталась в перечне видов деятельности, разрешённых индивидуальным предпринимателям, поэтому в 2026 году ИП в Беларуси может открыть свой интернет-магазин и продавать товары покупателям-физлицам. Под запрет попала оптовая торговля: продавать товары не своего производства компаниям и другим ИП — в том числе маркетплейсу, который выкупает товар, — теперь нельзя.
Ниже разбираем, что именно изменилось после постановления Совмина №457, где проходит граница между розницей и оптом, как быть с маркетплейсами и что нужно сделать, чтобы запустить интернет-магазин на ИП законно.
Что изменилось для ИП с 1 января 2026 года
Постановление Совета Министров от 28.06.2024 №457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности» утвердило закрытый перечень занятий для ИП — в нём больше 120 позиций. С 1 января 2026 года предприниматель вправе заниматься только тем, что входит в этот перечень. Те, чьей деятельности в списке не оказалось, должны были до конца 2025 года перейти в юридическое лицо или прекратить работу.
Для торговли важны такие коды из перечня:
- 47 — розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Именно сюда относится продажа через собственный интернет-магазин.
- 4532 — розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
- 45402 — розничная торговля мотоциклами, их деталями и принадлежностями.
Оптовой торговли в перечне нет. Это главное изменение для тех, кто продавал товары другим предпринимателям, организациям или маркетплейсам по модели выкупа.
Что ИП можно и нельзя в интернет-магазине
Можно
- Продавать через свой сайт как собственные товары, так и товары, купленные у поставщиков, — если покупатель физлицо и покупает для личных нужд. Это розница.
- Продавать товары собственного производства компаниям и другим ИП. Такая реализация не считается оптовой торговлей.
- Продавать через маркетплейс, если по договору вы продаёте товар конечному покупателю-физлицу, а площадка выступает посредником.
Нельзя
- Продавать товары не своего производства организациям и ИП — даже если компания оформила заказ через корзину на вашем сайте. Юристы ilex.by приводят пример: ИП, который торгует в розницу канцтоварами несобственного производства, не вправе продать их юрлицу.
- Работать с маркетплейсом по модели выкупа, если товар произвели не вы: Минэкономики считает такую схему оптовой торговлей.
- Продавать автомобили и мотоциклы (запчасти — можно).
Практический совет: укажите в публичной оферте, что интернет-магазин продаёт товары физическим лицам для личного, семейного и домашнего использования. А на запросы компаний заранее подготовьте ответ — отказ или переадресация на юрлицо-партнёра.
ИП и маркетплейсы в 2026 году
Сам по себе запрета на работу ИП с маркетплейсами нет. Всё решает модель, по которой площадка работает с продавцом. По разъяснениям Минэкономики:
- если маркетплейс выкупает у ИП товар, который тот не производил, — это оптовая торговля, и она для ИП запрещена;
- если ИП поставляет площадке товары собственного производства — это не торговля, а поставка своей продукции, она разрешена;
- продажа товаров в розницу конечным покупателям через площадку остаётся законной.
Например, белорусский маркетплейс Emall заявил, что его продавцы могут работать в статусе ИП и после 1 января 2026 года: по их модели ИП продаёт товар через площадку покупателю-физлицу для личного использования, то есть в розницу. Перед тем как выходить на конкретную площадку, проверьте её договор: кто покупатель — площадка или конечный клиент.
Собственный интернет-магазин в этой ситуации — самый понятный канал: вы продаёте напрямую физлицам, сами задаёте условия и не зависите от того, как площадка трактует свою модель.
Какие ещё ограничения есть у ИП
- Не более 3 работников. Если бизнес растёт и нужна команда больше — это повод задуматься об ООО.
- Лимит выручки 500 000 рублей в год. С 2025 года ИП, у которого выручка за предыдущий год превысила этот порог, не вправе продолжать работу без образования юридического лица.
- Налоги. ИП на общем порядке, который занимается только розничной торговлей (и/или транспортной деятельностью), в 2026 году может учитывать расходы по нормативу 30% при расчёте подоходного налога. Если появится другой вид деятельности, право на этот норматив теряется. Режим налогообложения лучше заранее обсудить с бухгалтером или налоговой инспекцией.
ИП, ООО, самозанятый или ремесленник: что выбрать для интернет-магазина
Самозанятый
Подходит, если вы продаёте только товары собственного изготовления и работаете в одиночку: нанимать помощников нельзя, перепродавать чужое — тоже. Налог — единый или налог на профессиональный доход 10%. Подробности — в статье «Самозанятый и интернет-магазин в Беларуси».
Ремесленник
Подходит мастерам, чьё занятие есть в перечне видов ремесленной деятельности. Продавать можно только изделия своего изготовления, в том числе с рекламой в интернете, отправкой почтой и доставкой покупателю. Ремесленный сбор с 1 февраля 2026 года — 10 рублей в месяц.
ИП
Подходит, если вы хотите продавать и свои, и купленные товары в розницу физлицам, нанимать до трёх человек и не превышать 500 000 рублей выручки в год. Нельзя: опт, продажа чужих товаров компаниям, выкуп маркетплейсом.
ООО или ЧУП
Нужно, если вы планируете продавать компаниям, работать с маркетплейсами по модели выкупа, нанимать больше трёх человек или выходить за 500 000 рублей выручки. Минусы — бухгалтерия и отчётность сложнее, чем у ИП.
Короткая схема выбора
- Делаете товар сами и работаете один → самозанятый или ремесленник.
- Перепродаёте товары физлицам через свой сайт → ИП.
- Продаёте компаниям, на Wildberries/Ozon по выкупу или растёте быстро → ООО или ЧУП.
Что нужно ИП, чтобы открыть интернет-магазин: чек-лист
- Убедитесь, что вы ведёте розничную торговлю (код 47 или профильные коды для автозапчастей) и не выходите за ограничения ИП.
- Разместите сайт в национальном сегменте: домен в зоне .by или .бел, хостинг в Беларуси, регистрация сайта в Государственном реестре информационных ресурсов (БелГИЭ).
- Внесите интернет-магазин в Торговый реестр до начала продаж. За торговлю без регистрации грозит штраф до 10 базовых величин — в 2026 году это до 450 рублей.
- Разместите на сайте обязательную информацию о продавце: наименование, УНП, контакты, режим работы, сведения о регистрации в Торговом реестре, условия оплаты, доставки и возврата.
- Подключите хотя бы один способ дистанционной оплаты — например, ЕРИП, оплату картой через платёжный сервис или QR-оплату. Варианты разобрали в статьях о приёме оплаты онлайн и о сервисе КРОК.
- Пропишите публичную оферту с указанием, что вы продаёте физлицам для личных нужд.
Пошаговую инструкцию с юридическими деталями мы собрали в гайде «Как создать интернет-магазин в РБ и оформить его юридически».
Что делать ИП, который раньше торговал оптом или через выкуп на маркетплейсе
- Перейти на розницу через свой сайт. Вы продаёте тот же ассортимент, но напрямую физлицам.
- Перейти в юридическое лицо. Закон №365-З предусматривает «бесшовный» переход из ИП в организацию — это право, а не обязанность.
- Продавать собственную продукцию. Если вы производите товар сами, поставка его компаниям и маркетплейсам для ИП остаётся разрешённой.
Частые вопросы
Может ли ИП в 2026 году продавать в интернет-магазине чужие товары?
Да, если продаёт их в розницу — физлицам для личного использования. Продавать товары несобственного производства компаниям и другим ИП нельзя.
Что делать, если через сайт заказ оформила организация?
Если товар не вашего производства, такая продажа для ИП будет оптовой торговлей, а она с 2026 года запрещена. Лучше отказаться от заказа или передать его партнёру-юрлицу.
Может ли ИП продавать на Wildberries и Ozon в 2026 году?
Зависит от модели работы. Если площадка выкупает у ИП товар не его производства — нельзя. Если вы поставляете собственную продукцию или продаёте конечному покупателю через площадку как посредника — можно. Проверяйте договор конкретной площадки.
Нужно ли ИП регистрировать интернет-магазин в Торговом реестре?
Да. Продавать через интернет-магазин можно только после включения сведений о нём в Торговый реестр, иначе грозит штраф.
Можно ли ИП продавать через Instagram и Telegram без сайта?
Соцсети и мессенджеры удобно использовать как витрину, но у продаж через них свои требования. Подробно — в статье «Как продавать в Instagram и Telegram в Беларуси».
Итог
Статус ИП в 2026 году по-прежнему подходит для интернет-магазина: розница физлицам разрешена, а свой сайт — самый прозрачный и безопасный канал продаж. Главное — не продавать чужие товары компаниям, внимательно читать договоры маркетплейсов и следить за лимитами: три работника и 500 000 рублей выручки в год.
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Статья носит информационный характер и отражает законодательство на ноябрь 2026 года. В спорных ситуациях уточняйте позицию в своей налоговой инспекции.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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