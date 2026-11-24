Короткий ответ: да, может. Розничная торговля осталась в перечне видов деятельности, разрешённых индивидуальным предпринимателям, поэтому в 2026 году ИП в Беларуси может открыть свой интернет-магазин и продавать товары покупателям-физлицам. Под запрет попала оптовая торговля: продавать товары не своего производства компаниям и другим ИП — в том числе маркетплейсу, который выкупает товар, — теперь нельзя.

Ниже разбираем, что именно изменилось после постановления Совмина №457, где проходит граница между розницей и оптом, как быть с маркетплейсами и что нужно сделать, чтобы запустить интернет-магазин на ИП законно.

Что изменилось для ИП с 1 января 2026 года

Постановление Совета Министров от 28.06.2024 №457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности» утвердило закрытый перечень занятий для ИП — в нём больше 120 позиций. С 1 января 2026 года предприниматель вправе заниматься только тем, что входит в этот перечень. Те, чьей деятельности в списке не оказалось, должны были до конца 2025 года перейти в юридическое лицо или прекратить работу.

Для торговли важны такие коды из перечня:

47 — розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Именно сюда относится продажа через собственный интернет-магазин.

— розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Именно сюда относится продажа через собственный интернет-магазин. 4532 — розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

— розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 45402 — розничная торговля мотоциклами, их деталями и принадлежностями.

Оптовой торговли в перечне нет. Это главное изменение для тех, кто продавал товары другим предпринимателям, организациям или маркетплейсам по модели выкупа.

Что ИП можно и нельзя в интернет-магазине

Можно

Продавать через свой сайт как собственные товары, так и товары, купленные у поставщиков, — если покупатель физлицо и покупает для личных нужд. Это розница.

Продавать товары собственного производства компаниям и другим ИП. Такая реализация не считается оптовой торговлей.

компаниям и другим ИП. Такая реализация не считается оптовой торговлей. Продавать через маркетплейс, если по договору вы продаёте товар конечному покупателю-физлицу, а площадка выступает посредником.

Нельзя

Продавать товары не своего производства организациям и ИП — даже если компания оформила заказ через корзину на вашем сайте. Юристы ilex.by приводят пример: ИП, который торгует в розницу канцтоварами несобственного производства, не вправе продать их юрлицу.

Работать с маркетплейсом по модели выкупа, если товар произвели не вы: Минэкономики считает такую схему оптовой торговлей.

Продавать автомобили и мотоциклы (запчасти — можно).

Практический совет: укажите в публичной оферте, что интернет-магазин продаёт товары физическим лицам для личного, семейного и домашнего использования. А на запросы компаний заранее подготовьте ответ — отказ или переадресация на юрлицо-партнёра.

ИП и маркетплейсы в 2026 году

Сам по себе запрета на работу ИП с маркетплейсами нет. Всё решает модель, по которой площадка работает с продавцом. По разъяснениям Минэкономики:

если маркетплейс выкупает у ИП товар, который тот не производил, — это оптовая торговля, и она для ИП запрещена;

у ИП товар, который тот не производил, — это оптовая торговля, и она для ИП запрещена; если ИП поставляет площадке товары собственного производства — это не торговля, а поставка своей продукции, она разрешена;

— это не торговля, а поставка своей продукции, она разрешена; продажа товаров в розницу конечным покупателям через площадку остаётся законной.

Например, белорусский маркетплейс Emall заявил, что его продавцы могут работать в статусе ИП и после 1 января 2026 года: по их модели ИП продаёт товар через площадку покупателю-физлицу для личного использования, то есть в розницу. Перед тем как выходить на конкретную площадку, проверьте её договор: кто покупатель — площадка или конечный клиент.

Собственный интернет-магазин в этой ситуации — самый понятный канал: вы продаёте напрямую физлицам, сами задаёте условия и не зависите от того, как площадка трактует свою модель.

Какие ещё ограничения есть у ИП

Не более 3 работников. Если бизнес растёт и нужна команда больше — это повод задуматься об ООО.

Если бизнес растёт и нужна команда больше — это повод задуматься об ООО. Лимит выручки 500 000 рублей в год. С 2025 года ИП, у которого выручка за предыдущий год превысила этот порог, не вправе продолжать работу без образования юридического лица.

С 2025 года ИП, у которого выручка за предыдущий год превысила этот порог, не вправе продолжать работу без образования юридического лица. Налоги. ИП на общем порядке, который занимается только розничной торговлей (и/или транспортной деятельностью), в 2026 году может учитывать расходы по нормативу 30% при расчёте подоходного налога. Если появится другой вид деятельности, право на этот норматив теряется. Режим налогообложения лучше заранее обсудить с бухгалтером или налоговой инспекцией.

ИП, ООО, самозанятый или ремесленник: что выбрать для интернет-магазина

Самозанятый

Подходит, если вы продаёте только товары собственного изготовления и работаете в одиночку: нанимать помощников нельзя, перепродавать чужое — тоже. Налог — единый или налог на профессиональный доход 10%. Подробности — в статье «Самозанятый и интернет-магазин в Беларуси».

Ремесленник

Подходит мастерам, чьё занятие есть в перечне видов ремесленной деятельности. Продавать можно только изделия своего изготовления, в том числе с рекламой в интернете, отправкой почтой и доставкой покупателю. Ремесленный сбор с 1 февраля 2026 года — 10 рублей в месяц.

ИП

Подходит, если вы хотите продавать и свои, и купленные товары в розницу физлицам, нанимать до трёх человек и не превышать 500 000 рублей выручки в год. Нельзя: опт, продажа чужих товаров компаниям, выкуп маркетплейсом.

ООО или ЧУП

Нужно, если вы планируете продавать компаниям, работать с маркетплейсами по модели выкупа, нанимать больше трёх человек или выходить за 500 000 рублей выручки. Минусы — бухгалтерия и отчётность сложнее, чем у ИП.

Короткая схема выбора

Делаете товар сами и работаете один → самозанятый или ремесленник.

Перепродаёте товары физлицам через свой сайт → ИП.

Продаёте компаниям, на Wildberries/Ozon по выкупу или растёте быстро → ООО или ЧУП.

Что нужно ИП, чтобы открыть интернет-магазин: чек-лист

Убедитесь, что вы ведёте розничную торговлю (код 47 или профильные коды для автозапчастей) и не выходите за ограничения ИП. Разместите сайт в национальном сегменте: домен в зоне .by или .бел, хостинг в Беларуси, регистрация сайта в Государственном реестре информационных ресурсов (БелГИЭ). Внесите интернет-магазин в Торговый реестр до начала продаж. За торговлю без регистрации грозит штраф до 10 базовых величин — в 2026 году это до 450 рублей. Разместите на сайте обязательную информацию о продавце: наименование, УНП, контакты, режим работы, сведения о регистрации в Торговом реестре, условия оплаты, доставки и возврата. Подключите хотя бы один способ дистанционной оплаты — например, ЕРИП, оплату картой через платёжный сервис или QR-оплату. Варианты разобрали в статьях о приёме оплаты онлайн и о сервисе КРОК. Пропишите публичную оферту с указанием, что вы продаёте физлицам для личных нужд.

Пошаговую инструкцию с юридическими деталями мы собрали в гайде «Как создать интернет-магазин в РБ и оформить его юридически».

Что делать ИП, который раньше торговал оптом или через выкуп на маркетплейсе

Перейти на розницу через свой сайт. Вы продаёте тот же ассортимент, но напрямую физлицам.

Вы продаёте тот же ассортимент, но напрямую физлицам. Перейти в юридическое лицо. Закон №365-З предусматривает «бесшовный» переход из ИП в организацию — это право, а не обязанность.

Закон №365-З предусматривает «бесшовный» переход из ИП в организацию — это право, а не обязанность. Продавать собственную продукцию. Если вы производите товар сами, поставка его компаниям и маркетплейсам для ИП остаётся разрешённой.

Частые вопросы

Может ли ИП в 2026 году продавать в интернет-магазине чужие товары?

Да, если продаёт их в розницу — физлицам для личного использования. Продавать товары несобственного производства компаниям и другим ИП нельзя.

Что делать, если через сайт заказ оформила организация?

Если товар не вашего производства, такая продажа для ИП будет оптовой торговлей, а она с 2026 года запрещена. Лучше отказаться от заказа или передать его партнёру-юрлицу.

Может ли ИП продавать на Wildberries и Ozon в 2026 году?

Зависит от модели работы. Если площадка выкупает у ИП товар не его производства — нельзя. Если вы поставляете собственную продукцию или продаёте конечному покупателю через площадку как посредника — можно. Проверяйте договор конкретной площадки.

Нужно ли ИП регистрировать интернет-магазин в Торговом реестре?

Да. Продавать через интернет-магазин можно только после включения сведений о нём в Торговый реестр, иначе грозит штраф.

Можно ли ИП продавать через Instagram и Telegram без сайта?

Соцсети и мессенджеры удобно использовать как витрину, но у продаж через них свои требования. Подробно — в статье «Как продавать в Instagram и Telegram в Беларуси».

Итог

Статус ИП в 2026 году по-прежнему подходит для интернет-магазина: розница физлицам разрешена, а свой сайт — самый прозрачный и безопасный канал продаж. Главное — не продавать чужие товары компаниям, внимательно читать договоры маркетплейсов и следить за лимитами: три работника и 500 000 рублей выручки в год.

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Статья носит информационный характер и отражает законодательство на ноябрь 2026 года. В спорных ситуациях уточняйте позицию в своей налоговой инспекции.