Да, в Беларуси можно работать официально по трудовому договору и одновременно быть самозанятым — но не оказывать услуги своему нанимателю. Основная работа не мешает платить налог на профессиональный доход (НПД) с доходов от других заказчиков. Разбираем, где проходят границы: бывший наниматель, минимальный налог, ФСЗН и стаж, нужно ли предупреждать работодателя.

Коротко

Можно. Работать по найму и параллельно быть плательщиком НПД закон не запрещает.

Работать по найму и параллельно быть плательщиком НПД закон не запрещает. Нельзя работать как самозанятый на своего нанимателя — и на бывшего, если с увольнения прошло меньше 3 лет.

работать как самозанятый на своего нанимателя — и на бывшего, если с увольнения прошло меньше 3 лет. Минимальный налог 45 рублей в месяц платится и при наличии основной работы — если вы стоите на учёте как плательщик НПД.

45 рублей в месяц платится и при наличии основной работы — если вы стоите на учёте как плательщик НПД. Сообщать нанимателю Налоговый кодекс не требует, но проверьте свой трудовой договор и внутренние правила компании.

Что говорит закон

Самозанятый работает сам на себя: у него нет нанимателя по той деятельности, с которой он платит НПД, и он никого не нанимает. Но это условие касается именно самозанятой деятельности. МНС отдельно разъясняло: наличие места основной работы не препятствует уплате налога на профессиональный доход с доходов, полученных от других лиц.

То есть бухгалтер может днём работать в компании, а по вечерам вести как самозанятый уроки английского. Дизайнер в штате агентства может брать частные заказы на логотипы от других клиентов. Главное — чтобы вид деятельности был в перечне для самозанятых и заказчиком был не ваш наниматель.

Проверить, есть ли ваша подработка в перечне, можно в статье «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список».

Главное ограничение: наниматель и бывший наниматель

С 1 января 2024 года в Налоговом кодексе (статья 379) прямо записано: доходы по гражданско-правовым договорам не облагаются НПД, если заказчик — ваш наниматель или организация, которая была вашим нанимателем менее 3 лет назад. Цель нормы — не дать компаниям переоформлять штатных сотрудников в самозанятых, чтобы экономить на налогах и взносах.

Что это значит на практике:

Вы работаете в компании «А» и хотите сделать для неё дополнительный проект как самозанятый — нельзя. Оформляйте это через трудовые отношения или договор, с которого компания удержит подоходный налог.

Вы уволились из компании «А» в 2025 году и хотите продолжить с ней сотрудничать как самозанятый — до истечения 3 лет с увольнения этот доход не будет объектом НПД. Компания как налоговый агент должна будет удержать с него подоходный налог.

Вы работаете в компании «А», а как самозанятый оказываете услуги компании «Б» и частным клиентам — можно.

Если вы по ошибке применили НПД к доходу, который им не облагается, по такому доходу придётся подать декларацию по подоходному налогу.

Как платить налоги при совмещении

Это два независимых режима. С зарплаты подоходный налог и взносы удерживает и платит наниматель — вам ничего делать не нужно. С доходов от самозанятой деятельности вы сами платите НПД через приложение «Налог на профессиональный доход»: 10% с дохода, 20% с суммы сверх 60 000 рублей в год от белорусских организаций и ИП. Зарплата в этот лимит не входит.

Важный момент для тех, у кого подработка нерегулярная: с 1 июля 2026 года минимальный НПД — 45 рублей в месяц, даже если в этом месяце не было ни одного заказа. Основная работа от этого не освобождает. Если подработка случается раз в несколько месяцев, считайте, выгодно ли держать статус: возможно, проще сниматься с учёта в паузы. Подробнее — в статье «Изменения для самозанятых в РБ в 2026 году».

ФСЗН и стаж при совмещении

По основной работе взносы в ФСЗН платит наниматель — так формируется ваш страховой стаж. В НПД тоже уже включены взносы, отдельно платить их не нужно. Если вы весь год работаете по трудовому договору, стаж за этот год обычно формируется за счёт основной работы.

Самозанятые могут добровольно доплатить взносы, если за год их набралось меньше нормы: ФСЗН считает недостающую сумму, и после 1 февраля она появляется в личном кабинете на портале фонда. Это особенно актуально, если часть года вы работали только как самозанятый или зарплата была небольшой. В феврале имеет смысл заглянуть в личный кабинет и проверить, нужна ли доплата.

Нужно ли сообщать нанимателю

Налоговый кодекс не обязывает сообщать нанимателю, что вы стали самозанятым. Но прежде чем брать заказы, перечитайте трудовой договор и внутренние документы компании. В них могут быть условия о коммерческой тайне, конфликте интересов или запрете работать с клиентами компании. Особенно внимательно — если подработка в той же сфере, что и основная работа: дизайнер не должен уводить клиентов агентства, а репетитор из школы — использовать служебные материалы.

И не путайте подработку с основной работой по времени: если самозанятые заказы мешают выполнять трудовые обязанности, это уже вопрос трудовой дисциплины.

Кому стоит быть осторожнее

Госслужащим, военным, сотрудникам силовых структур. Для них действуют свои ограничения на дополнительную оплачиваемую деятельность. Прежде чем оформлять самозанятость, уточните у кадровой службы или юриста.

Для них действуют свои ограничения на дополнительную оплачиваемую деятельность. Прежде чем оформлять самозанятость, уточните у кадровой службы или юриста. Работающим пенсионерам. Пониженные ставки НПД 4% и 8% действуют, пока вы получаете пенсию. Если выплата пенсии прекращается — например, из-за трудоустройства, — льгота прекращается с 1-го числа этого месяца.

Пониженные ставки НПД 4% и 8% действуют, пока вы получаете пенсию. Если выплата пенсии прекращается — например, из-за трудоустройства, — льгота прекращается с 1-го числа этого месяца. Тем, кто в отпуске по уходу за ребёнком. Доход на НПД может повлиять на размер пособия — подробнее в статье о самозанятой няне и пособии по уходу.

Доход на НПД может повлиять на размер пособия — подробнее в статье о самозанятой няне и пособии по уходу. Индивидуальным предпринимателям. ИП не может применять НПД по тому же виду деятельности, которым занимается как предприниматель. Чем отличаются режимы — в статье «Самозанятый или ИП».

Как оформить самозанятость, если вы уже работаете

Так же, как и всем остальным: установить приложение МНС «Налог на профессиональный доход», подтвердить личность, сообщить о применении НПД и выбрать вид деятельности. Справок с работы и согласия нанимателя для этого не нужно. Пошаговая инструкция — в гайде «Как оформить самозанятость в Беларуси».

Частые вопросы

Можно ли быть самозанятым и работать официально?

Да. Работа по трудовому договору не мешает платить НПД с доходов от других заказчиков. Нельзя только оказывать услуги как самозанятый своему нанимателю и бывшему нанимателю в течение 3 лет после увольнения.

Может ли самозанятый работать на свою же компанию по договору подряда?

Как самозанятый — нет. Доход от нанимателя по гражданско-правовому договору не облагается НПД; с него наниматель должен удержать подоходный налог.

Через сколько после увольнения можно работать с бывшим нанимателем как самозанятый?

Не раньше чем через 3 года после увольнения.

Нужно ли платить минимальный налог 45 рублей, если я работаю официально?

Да, если вы стоите на учёте как плательщик НПД. Основная работа не освобождает от минимального налога. Если подработки нет, можно сняться с учёта в приложении.

Увидит ли наниматель, что я самозанятый?

Специально налоговая нанимателю не сообщает, а сообщать самому закон не обязывает. Но проверить статус плательщика НПД может любой — в открытом сервисе МНС по УНП и ФИО.

Итог

Совмещать работу по найму и самозанятость в Беларуси можно, и это самый простой способ легализовать подработку. Три правила: не работать как самозанятый на своего и бывшего (менее 3 лет) нанимателя, держать в голове минимальный налог 45 рублей и не нарушать условия трудового договора.

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