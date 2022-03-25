Контекстная реклама Google Ads — это один из самых быстрых способов привлечения потенциальных клиентов на ваш сайт. Она показывается в контексте того, что искали пользователи. Ее можно увидеть над результатами поиска Google (поисковая реклама), а также в виде баннеров на сайтах-партнерах Google по всему миру (контекстная медийная сеть). Принцип работы ничем не отличается от контекстной рекламы в Яндексе, отличия только в деталях.

Преимущества рекламы Google Ads:

вы сами определяете, для кого показывать вашу рекламу

вы сами определяете, сколько тратить на рекламу

вы сами определяете, сколько платить за переход (клик)

вы сами определяете, когда и где показывать рекламу и т.д.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно настроить рекламные кампании на поиске и в контекстно-медийной сети (КМС). Чтобы было понятнее, все детали мы будем рассматривать на примере, который использовали в статье по настройке рекламы в Яндекс.Директ. Итак, у нас небольшая студия, и мы хотим продавать курсы по наращиванию ресниц в Минске. Но перед этим пару слов о поддержке.

Поддержка

У Google Ads есть очень качественная русскоязычная поддержка, с помощью которой вы всегда можете получить ответы на все вопросы. Для этого вы можете:

воспользоваться справкой Google Ads

задать вопрос в сообществе Google Ads

написать в службу поддержки Google Ads

позвонить по телефону 8-820-00-11-05-81 (бесплатный номер, время работы — круглосуточно в рабочие дни)

(бесплатный номер, время работы — круглосуточно в рабочие дни) написать в онлайн-чат из своего рекламного кабинета Google Ads

Ключевые слова

Реклама на поиске в Google Ads работает следующим образом: пользователь вводит ключевой запрос и ему показывается соответствующее рекламное объявление (позиция объявления будет зависеть от рейтинга объявления, его качества, ставки и т.д.). Это выглядит приблизительно как на скриншоте ниже.

Но так как одну и ту же услугу пользователи могут искать по совершенно разными запросам, то для настройки рекламы на поиске нужно подготовить/собрать ключевые запросы, по которым мы бы хотели показываться. Это можно сделать через встроенный специальный сервис «Планировщик ключевых слов» от Google. Ничего сложного нет, в итоге у нас получиться такой список (далеко неполный):

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Минус слова

Также для качественной настройки рекламы на поиске нам необходимо отфильтровать слова, по которым мы бы не хотели показываться. Делается это тоже просто: мы смотрим все наши запросы и находим слова, которые нам не подходят — «видео курсы наращивания ресниц», «бесплатные курсы наращивание ресниц» и т.д. У нас получились следующие минус-слова:

трудоустройством

молодечно

могилеве

бровей

бесплатно

гродно

видео

бесплатные

Эти слова мы добавим при настройке рекламы позже и будем их постоянно пополнять, чтобы показываться только по нужным запросам.

Настройка поисковой кампании

Приступим к настройке поисковой рекламной кампании в Google Ads. Переходим на сайт и входим под своим аккаунтом / создаем новый (если у вас его нет).

Далее Google Ads предлагает создать новый рекламный аккаунт, что мы и делаем.

Мы попадаем в мастер настройки первой рекламной кампании, где нам предложат выбрать основную рекламную цель кампании. Советуем не выбирать, а сразу перейти в режим эксперта (ссылка под кнопкой «Далее»). Так мы сможем сразу настроить рекламу профессионально, а не через упрощенный вариант.

У нас изменится интерфейс, и мы начнем заново: Google Ads предложит выбрать цель — можете выбрать абсолютно любую.

Тип кампании, которую мы хотим настроить: выбираем «Поисковая», так как мы настраиваем рекламу на поиске.

Далее указываем ссылку вашего сайта и нажимаем «Продолжить».

Придумываем название нашей кампании, например, «Поисковая». И выбираем, где будет показываться наша реклама — Поисковая сеть и партнеры Google. Контекстно-медийную сеть отключаем.

Выбираем регион — Минск и языки — «Все языки» (это не языки, на которых разговаривают люди, а языки настроек браузера — не все пользуются русскоязычным интерфейсом).

Указываем произвольный дневной бюджет. Нет никаких требований к сумме - вы просто указываете, сколько вы готовы тратить на рекламу в среднем в день. Это касается и ставки: по-умолчанию Google Ads предложит автостратегию «Максимальное количество кликов». Мы ее оставляем и указываем предел максимальной ставки, выше которой Google не будет назначать ставки. Ставку потом тоже можем изменить — увеличить/уменьшить в зависимости от полученных результатов.

Далее очень желательно указать Расширения объявлений — Дополнительные ссылки, Уточнения, Номера телефонов и тд. Это нужно для того, чтобы наше объявление стало более информативным, и выросла вероятность того, что по нему кликнут. Если вы заполните хотя бы первые три расширения, кликабельность в среднем вырастет на 15%.

Заполнили «Дополнительные ссылки».

Заполнили «Уточнения».

Добавили номера телефонов и нажимаем «Далее».

Настройка групп объявлений

Как и в Яндекс.Директ, рекламные кампании в Google Ads состоят из групп объявлений, включающих одно (несколько) ключевых слов и одно (несколько) объявлений.

Создаем первую группу объявлений. Название группы — это обычно название ключевого запроса, поэтому берем первый ключевой запрос из нашего списка выше и добавляем в название группы. Также этот запрос добавляем в поле «Ключевые слова». Важный момент: перед тем как будете добавлять ключевые слова, прочитайте про типы соответствия в Google Ads. Нажимаем «Далее».

Настройка объявлений

Приступаем к настройке стандартного объявления — ссылка, три заголовка и две строки описаний. Заполняйте всё максимально ёмко и привлекательно для клиента: от этого напрямую зависит, захочет ли пользователь кликнуть по вашей рекламе и получите ли вы потенциального клиента.

Оплата рекламы

На следующем этапе Google Ads требует заполнить ваши платежные данные.

Выбираем тип аккаунта, налоговый статус (индивидуальный предприниматель или бизнес) и заполняем наш адрес.

Изменяем данные основного контакта (если нужно) и выбираем способ оплаты. В Google Ads можно оплачивать напрямую только с карточки (валюта любая, главное, чтобы тип карты был Visa или MasterCard), но есть два режима оплаты — по предоплате и автоматические платежи. Почитайте, как они работают и выберите тот, что подходит вам. Мы рекомендуем выбрать «Платежи по предоплате». Указываем сумму первого платежа и заполняем данные карточки. Соглашаемся с условиями и нажимаем «Далее». Деньги спишутся с карточки автоматически.

После оплаты изменится интерфейс кабинета. Все, что будет касаться платежей, будет находиться в верхнем меню: «Инструменты и настройки», раздел «Оплата», «Сводка платежных данных». Здесь уже будет привязана ваша карточка и будет возможность видеть платежи, количество кликов и тд.

Рекламный кабинет

Рекламный кабинет Google Ads выглядит достаточно запутано, но со временем вам все станет понятным. Если вы все сделали по инструкции, то у вас сейчас на вкладке «Кампании» находится одна кампания «Поисковая» и видны ее показатели.

Если мы перейдем на вкладку «Группы объявлений» в нашей кампании, то увидим одну нашу группу объявлений.

Здесь нам нужно будет добавить остальные группы объявлений под все остальные запросы. Для этого мы или создаем новую группу объявлений, как делали до этого, или просто копируем уже созданную и меняем там информацию. Должно получиться вот так.

На вкладке «Ключевые слова» мы можем посмотреть все наши ключевые запросы (или одной отдельной группы).

Чтобы добавить минус-слова, которые мы собрали перед настройкой кампании, мы находим на вкладке «Ключевые слова» в меню «Минус-слова» и вводим наш список минус слов.

Объявления в наших группах можно посмотреть на вкладке «Объявления и расширения». Желательно создать еще по одному (отличающемуся) объявлению в каждой группе. В таком случае Google будет чередовать ваши объявления, и когда будет больше данных вы сможете узнать, какие из них лучше работают, и оставить только лучшие.

В каждой кампании есть настройки — они находятся на вкладке «Настройки». Частично мы их заполнили при настройке нашей кампании, но все равно советуем проверить все ли правильно, и если что-то не так, изменить.

Настройка баннерной кампании (КМС)

Для того, чтобы настроить рекламу в виде баннеров в Google Ads, нам необходимо перейти на вкладку «Кампании» и нажать на «Создать новую» (синий плюс). Далее, как и при создании первой кампании, мы выбираем цель создания кампании.

Тип кампании — КМС.

Выбираем «Стандартная медийная кампания» и вводим ссылку на ваш сайт.

Далее переходим к настройкам кампании. Придумываем название кампании «Баннерная» и выбираем регион показа — «Минск».

Выбираем — «Все языки» и «Трафик высокого качества» (стратегию рекламной кампании потом можно изменить).

Указываем дневной бюджет на рекламную кампанию и приступаем к настройке первой группы объявлений. Придумываем название «Курсы».

Особенность баннерной рекламы в КМС – наличие нескольких основных способов найти пользователей, которым мы могли бы показывать нашу рекламу. В КМС можно показывать рекламу по аудиториям, по ключевым словам, по тематике и т.д. Рассмотрим, как все их настроить и протестировать.

По умолчанию открывается возможность выбрать автоматические аудитории. Их собирает Google на основании тех действий и поисковых запросов, что ищут пользователи. Переходим на вкладку «Обзор» и галочками выбираем нужные аудитории.

При настройке в КМС мы можем сделать ограничения по демографическим признакам. Явно нам не подходят мужчины, и женщины старшее 55 лет.

Расширение таргетинга мы не трогаем, выставляем ставку для группы объявлений (ее можно изменить позже в любой момент).

Настройка медийного объявления

Переходим к настройке нашего медийного объявления — выбираем «Адаптивное медийное объявление». Если вы хотите загрузить готовые баннеры, то нужно будет выбрать «Загрузить медийные объявления»

Мы ставим ссылку на наш сайт и переходим к загрузке изображений. Можно загрузить несколько объявлений (они будут чередоваться) и одно изображение для логотипа.

Далее нужно придумать несколько заголовков для объявления (они тоже будут чередоваться — Google будет выбирать наиболее эффективное). Также нужно написать длинный заголовок. Сбоку Google будет показывать варианты того, как будут выглядеть ваши объявления.

Дальше мы заполняем несколько описаний объявлений, название нашей компании и нажимаем «Сохранить» — наше объявление готово!

Если мы все сделали правильно, то на вкладке «Кампании» у нас будет две кампании — Поисковая и Баннерная. Но нам нужно еще закончить настройку нашей кампании с баннерами.

Переходим в группы объявлений кампании «Баннерная». Сейчас у нас одна группа объявлений, которая показывается для выбранной нами аудитории. Но мы можем попробовать показывать рекламу не только аудиториям, но и по ключевым словами и тематике. Мы сейчас не знаем, что будет лучше работать. Нужно попробовать!

Выбор аудиторий для показа

Копируем нашу группу объявлений и меняем названия, чтобы нам самим было понятно.

Открываем группу объявлений «Ключевые слова», переходим на вкладку «Ключевые слова» и вводим ключевые слова. Наши объявления будут показываться на страницах сайтов, где есть эти ключевые слова, поэтому здесь лучше писать более «широкие» запросы, не обязательно связанные с курсами по наращиванию.

Аналогично делаем и для группы, которую мы подготовили для показа реклам по тематикам. Заходим в группу, выбираем вкладку «Темы» и выбираем темы, которые вы считаете нужными.

При настройке медийной рекламы нужно постоянно экспериментировать, пробовать и смотреть, что дает лучшие результаты. Можно совмещать аудитории, ключевые слова, тематики. Можно пробовать рекламировать на смежные тематики и т.д.

Самостоятельное обучение

Если вы хотите развиваться в этом направлении и самостоятельно настраивать и управлять рекламой Google Ads, то настоятельно рекомендуем сделать следующее:

Надеемся, что у вас все получится с настройкой рекламы в Google Ads, а также рекомендуем попробовать разобраться с настройкой рекламы в Яндекс.Директ и в социальной сети Вконтакте, если вы этого еще не сделали.