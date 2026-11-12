Да, швея в Беларуси может работать как самозанятая. Пошив одежды, штор и постельного белья, а также ремонт одежды есть в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Главное ограничение: шить можно на заказ и только для частных клиентов, а продавать готовую одежду, сшитую впрок, нельзя. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, что можно и нельзя швее на НПД, как оформлять заказы и где брать клиентов.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: может ли швея быть самозанятой

Можно. Пункт 56 — пошив одежды, включая головные уборы; пункт 58 — постельное, столовое и кухонное бельё, шторы, покрывала и чехлы; пункт 70 — ремонт одежды, трикотажа и головных уборов (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457).

Пункт 56 — пошив одежды, включая головные уборы; пункт 58 — постельное, столовое и кухонное бельё, шторы, покрывала и чехлы; пункт 70 — ремонт одежды, трикотажа и головных уборов (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Только для частных клиентов. У пунктов о пошиве есть пометка «по заказам потребителей», поэтому шить для компаний, магазинов и ИП нельзя.

У пунктов о пошиве есть пометка «по заказам потребителей», поэтому шить для компаний, магазинов и ИП нельзя. Налог — 10%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц, даже если заказов не было.

С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц, даже если заказов не было. Работать нужно лично. Без помощниц, надомниц и перепродажи чужих изделий.

Что можно шить и ремонтировать на НПД

Индивидуальный пошив (п. 56): платья, костюмы, верхняя и детская одежда, головные уборы по меркам клиента.

платья, костюмы, верхняя и детская одежда, головные уборы по меркам клиента. Домашний текстиль на заказ (п. 58): шторы, постельное бельё, скатерти, покрывала, чехлы на мебель.

шторы, постельное бельё, скатерти, покрывала, чехлы на мебель. Ремонт и переделка (п. 70): подгонка по фигуре, укорачивание, замена молний, штопка, ремонт трикотажа и головных уборов.

подгонка по фигуре, укорачивание, замена молний, штопка, ремонт трикотажа и головных уборов. Мелкие изделия на продажу (п. 28): кошельки, перчатки, ремни, чехлы, свадебные аксессуары. Их можно сшить заранее и продавать физлицам без индивидуального заказа.

кошельки, перчатки, ремни, чехлы, свадебные аксессуары. Их можно сшить заранее и продавать физлицам без индивидуального заказа. Лекала и выкройки (п. 37): моделирование одежды без изготовления самих вещей. Электронные выкройки через интернет можно продавать по пункту 16 (удалённые услуги и передача прав через интернет).

У пункта 56 нет оговорки «из материалов заказчика». Значит, ткань и фурнитуру для конкретного заказа можно купить самой и включить в цену: это материалы для вашей работы, а не перепродажа. Чек при этом формируется на всю сумму, которую заплатил клиент.

Чего самозанятой швее делать нельзя

Шить для компаний и ИП. Форма для кафе, текстиль для гостиницы, партия платьев для магазина — всё это заказы от организаций, а пункты 56 и 58 разрешают работу только по заказам потребителей.

Форма для кафе, текстиль для гостиницы, партия платьев для магазина — всё это заказы от организаций, а пункты 56 и 58 разрешают работу только по заказам потребителей. Продавать готовую одежду, сшитую впрок. Перечень разрешает пошив по заказу, а среди изделий для свободной продажи одежды нет. Коллекция платьев в наличии в Instagram или на маркетплейсе под НПД не подходит.

Перечень разрешает пошив по заказу, а среди изделий для свободной продажи одежды нет. Коллекция платьев в наличии в Instagram или на маркетплейсе под НПД не подходит. Перепродавать ткани и фурнитуру. Закупать их можно только под свои заказы, а не для отдельной продажи.

Закупать их можно только под свои заказы, а не для отдельной продажи. Открывать мини-ателье с помощницами. Самозанятая работает одна. Отдать часть заказа другой швее за деньги нельзя.

Самозанятая работает одна. Отдать часть заказа другой швее за деньги нельзя. Проводить курсы кройки и шитья без проверки. Отдельного пункта об обучении шитью в перечне нет. Перед запуском мастер-классов или онлайн-курса уточните в своей налоговой инспекции, под какой вид деятельности их можно оформить.

Как оформить заказ и не потерять деньги

Пошив на заказ — это несколько встреч и несколько оплат. Чтобы избежать споров с клиентом и вопросов от налоговой, выстройте простой порядок:

Зафиксируйте договорённости письменно. Фасон или эскиз, мерки, ткань, срок, цена и количество примерок. Достаточно переписки в мессенджере или короткого договора. Возьмите предоплату на ткань. Сформируйте чек в приложении в день получения денег, не дожидаясь готового изделия. Договоритесь о подгонке. Заранее скажите, сколько примерок и правок входит в цену и что считается новой работой. Примите окончательную оплату. На вторую часть суммы — второй чек. За несвоевременный чек с 2026 года применяется повышенная ставка 20%.

Сколько налога платит самозанятая швея

Поскольку швея работает с частными клиентами, её ставка простая: 10% с каждой оплаты (4% для пенсионеров). С 1 июля 2026 года действует минимум: 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров). Платить нужно до 22 числа следующего месяца, взносы в ФСЗН уже включены в ставку.

Пример 1. За месяц вы сшили два платья по 250 рублей и сделали ремонт на 300 рублей. Налог: 800 × 10% = 80 рублей.

За месяц вы сшили два платья по 250 рублей и сделали ремонт на 300 рублей. Налог: 800 × 10% = 80 рублей. Пример 2. В тихий месяц был только ремонт на 300 рублей. Налог по ставке — 30 рублей, но это меньше минимума, поэтому к уплате будет 45 рублей.

Подробнее о ставках и сроках — в статье налоги для самозанятых в 2026 году.

Самозанятость, ремесло или ИП: что выбрать швее

НПД подходит, если вы сами шьёте и ремонтируете одежду на заказ для частных клиентов. Это самый простой вариант без деклараций и отчётов.

если вы сами шьёте и ремонтируете одежду на заказ для частных клиентов. Это самый простой вариант без деклараций и отчётов. Ремесленная деятельность ведётся отдельно от перечня самозанятых, с уплатой сбора. Если вы хотите продавать собственные изделия, проверьте в инспекции, подходит ли вам этот вариант.

ведётся отдельно от перечня самозанятых, с уплатой сбора. Если вы хотите продавать собственные изделия, проверьте в инспекции, подходит ли вам этот вариант. ИП нужен, если вы открываете ателье с сотрудниками, шьёте для компаний, продаёте готовую одежду или выходите на маркетплейсы.

Подробное сравнение статусов — в статье самозанятый или ИП в 2026 году.

Где швее искать клиентов и как принимать оплату

Швею чаще всего ищут рядом с домом или по рекомендации, поэтому лучше всего работают локальные каналы:

Чаты района и дома. Короткое представление с ценами на популярный ремонт даёт первые заказы быстрее всего.

Короткое представление с ценами на популярный ремонт даёт первые заказы быстрее всего. Фото «до и после». Подгонка по фигуре, переделка старой вещи или пошив по эскизу хорошо смотрятся в соцсетях и на сайте.

Подгонка по фигуре, переделка старой вещи или пошив по эскизу хорошо смотрятся в соцсетях и на сайте. Сезонные поводы. Выпускные, свадьбы, школьные утренники и новогодние костюмы — анонсируйте запись заранее.

Выпускные, свадьбы, школьные утренники и новогодние костюмы — анонсируйте запись заранее. Рекомендации смежников. Магазины тканей, свадебные салоны и фотографы могут советовать вас клиентам. Договаривайтесь об обмене рекомендациями, а не о комиссиях.

Магазины тканей, свадебные салоны и фотографы могут советовать вас клиентам. Договаривайтесь об обмене рекомендациями, а не о комиссиях. Свой сайт. Прайс на ремонт и пошив, галерея работ, онлайн-запись на снятие мерок и предоплата онлайн снимают большую часть переписки.

Как принимать предоплату через ЕРИП или картой — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Больше идей — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Сайт с прайсом, галереей работ, онлайн-записью и приёмом оплаты можно собрать на 🌱kvitly за вечер — без программиста и с регистрацией в БелГИЭ.

Частые вопросы

Может ли швея быть самозанятой в Беларуси?

Да. Пошив одежды (пункт 56), пошив домашнего текстиля (пункт 58) и ремонт одежды (пункт 70) есть в перечне видов деятельности для самозанятых (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457).

Можно ли самозанятой швее шить для магазина или ателье?

Нет. Пошив одежды и домашнего текстиля разрешён самозанятым только по заказам потребителей, то есть физлиц для личных нужд. Для работы с магазинами и компаниями нужен ИП.

Можно ли продавать сшитую одежду через Instagram?

Принимать заказы на пошив через Instagram можно, если вы шьёте для конкретного клиента. Продавать готовые вещи из наличия под НПД нельзя, кроме мелких изделий из пункта 28 (кошельки, перчатки, ремни, свадебные аксессуары).

Может ли самозанятая швея покупать ткань сама?

Да. У пункта 56 нет оговорки «из материалов заказчика», поэтому ткань и фурнитуру для заказа можно купить самой и включить в цену. Чек формируется на всю сумму оплаты.

Сколько платит самозанятая швея, если заказов мало?

С 1 июля 2026 года — не меньше 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров). Если 10% от дохода меньше минимума, налоговая доначислит разницу.

Можно ли самозанятой шить шторы и постельное бельё на заказ?

Да, это пункт 58 перечня: постельное, столовое и кухонное бельё, шторы, покрывала и чехлы. Как и с одеждой, только по заказам частных клиентов.

Итог

Швея может легально работать как самозанятая: шить одежду и домашний текстиль на заказ, ремонтировать и переделывать вещи, платя 10% с минимумом 45 рублей в месяц. Главное — работать с частными клиентами, шить под заказ, а не впрок, и вовремя формировать чеки. А чтобы клиенты находили вас и записывались сами, соберите сайт с прайсом и онлайн-записью на 🌱kvitly.