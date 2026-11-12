Да, дизайнер в Беларуси может работать как самозанятый. Графический дизайн и дизайн интерьеров — отдельные пункты перечня видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Работать по ним можно и с частными клиентами, и с компаниями. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, какой дизайн можно делать на НПД, где проходит граница с проектированием и посредничеством, сколько платить и как находить клиентов.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: может ли дизайнер быть самозанятым

Можно. Графический дизайн — пункт 59, дизайн интерьеров — пункт 60 перечня (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Рядом есть пункт 37 — моделирование предметов интерьера, одежды и мебели без изготовления самих изделий.

Графический дизайн — пункт 59, дизайн интерьеров — пункт 60 перечня (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Рядом есть пункт 37 — моделирование предметов интерьера, одежды и мебели без изготовления самих изделий. Заказчики — любые. Пометки «по заказам потребителей» у этих пунктов нет, поэтому можно работать с физлицами, белорусскими компаниями и ИП, иностранными студиями.

Пометки «по заказам потребителей» у этих пунктов нет, поэтому можно работать с физлицами, белорусскими компаниями и ИП, иностранными студиями. Налог — 10%. С дохода от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год — 20%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц.

С дохода от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год — 20%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц. Работать нужно лично. Без помощников, перепродажи мебели и материалов и комиссий от поставщиков.

Какой дизайн подходит под НПД

В приложении «Налог на профессиональный доход» выберите вид, который точнее всего описывает вашу основную работу. Если вы совмещаете несколько направлений, можно указать несколько видов.

Графический дизайн (п. 59): логотипы и фирменный стиль, упаковка, макеты полиграфии, баннеры, презентации, иллюстрации, оформление соцсетей.

логотипы и фирменный стиль, упаковка, макеты полиграфии, баннеры, презентации, иллюстрации, оформление соцсетей. Дизайн интерьеров (п. 60): планировочные решения, дизайн-проект квартиры или дома, визуализации, подбор отделки, мебели и освещения, авторский надзор.

планировочные решения, дизайн-проект квартиры или дома, визуализации, подбор отделки, мебели и освещения, авторский надзор. Моделирование (п. 37): 3D-модели мебели, предметов интерьера и одежды без изготовления самих изделий.

3D-модели мебели, предметов интерьера и одежды без изготовления самих изделий. Веб- и UX/UI-дизайн: если вы проектируете сайты и интерфейсы, подойдёт пункт 63 (разработка веб-сайтов и программного обеспечения) или пункт 16 (удалённые услуги через интернет).

если вы проектируете сайты и интерфейсы, подойдёт пункт 63 (разработка веб-сайтов и программного обеспечения) или пункт 16 (удалённые услуги через интернет). Продажа шаблонов и иллюстраций онлайн: пункт 16 включает передачу прав через интернет, поэтому сюда относятся и продажи цифровых работ.

Печать визиток, баннеров или футболок — это уже производство, а не дизайн. Её делает типография, а вы передаёте только файлы. Веб-дизайнерам также пригодится наш разбор самозанятый IT-фрилансер и работа с юрлицами.

Работа с компаниями и агентствами

Дизайнеру на НПД можно делать айдентику для кафе, макеты для рекламного агентства или интерьер офиса для компании. Чек в приложении формируется на организацию, а компании не нужно удерживать с вас подоходный налог и платить взносы в ФСЗН. Что важно учесть:

Порог 60 000 рублей. Если доход от белорусских организаций и ИП за год превысит 60 000 рублей, с суммы превышения налог считается по ставке 20%. Доходы от физлиц и иностранных заказчиков в порог не входят.

Если доход от белорусских организаций и ИП за год превысит 60 000 рублей, с суммы превышения налог считается по ставке 20%. Доходы от физлиц и иностранных заказчиков в порог не входят. Права на дизайн. В договоре с компанией пропишите, какие права вы передаёте (исключительные или по лицензии), на какой срок и за какую сумму. Это защищает и вас, и заказчика.

В договоре с компанией пропишите, какие права вы передаёте (исключительные или по лицензии), на какой срок и за какую сумму. Это защищает и вас, и заказчика. Не подменяйте трудовые отношения. Если вы работаете на одну студию полный день по её графику, налоговая может увидеть в этом скрытый трудовой договор. А если уходите из агентства и хотите работать с ним же как самозанятый, сначала уточните в инспекции ограничения на доходы от бывшего нанимателя: их ужесточили в 2026 году.

Дизайнер интерьеров: где проходит граница

У интерьерных дизайнеров вопросов больше всего, потому что их работа тесно связана со стройкой и закупками. Разберём по пунктам:

Дизайн-проект — можно. Обмерный план, планировки, развёртки, визуализации, ведомости отделки и мебели, авторский надзор — всё это дизайн интерьеров.

Обмерный план, планировки, развёртки, визуализации, ведомости отделки и мебели, авторский надзор — всё это дизайн интерьеров. Проект перепланировки — отдельная история. Для согласования перепланировки нужна проектная документация, которую готовят организации и специалисты с соответствующим допуском. Дизайн-проект её не заменяет, поэтому заранее скажите клиенту, где заканчивается ваша работа.

Для согласования перепланировки нужна проектная документация, которую готовят организации и специалисты с соответствующим допуском. Дизайн-проект её не заменяет, поэтому заранее скажите клиенту, где заканчивается ваша работа. Ремонт «под ключ» — нельзя. Отделочные работы в перечне есть, но выполнять их нужно лично. Бригада, которая работает под вашим руководством и получает деньги от вас, — это уже наём.

Отделочные работы в перечне есть, но выполнять их нужно лично. Бригада, которая работает под вашим руководством и получает деньги от вас, — это уже наём. Закупка мебели и материалов с наценкой — нельзя. Перепродавать товары самозанятым запрещено. Пусть клиент покупает сам, а вы помогаете с выбором и включаете эту работу в стоимость своих услуг.

Перепродавать товары самозанятым запрещено. Пусть клиент покупает сам, а вы помогаете с выбором и включаете эту работу в стоимость своих услуг. Процент от салонов — нельзя. Агентское вознаграждение от поставщиков мебели и отделки — это посредничество, а его в перечне нет.

Чего самозанятому дизайнеру делать нельзя

Нанимать помощников. Платить визуализатору или чертёжнику за часть проекта нельзя, даже по договору подряда. Если нужен визуализатор, пусть он заключит договор с клиентом напрямую.

Платить визуализатору или чертёжнику за часть проекта нельзя, даже по договору подряда. Если нужен визуализатор, пусть он заключит договор с клиентом напрямую. Перепродавать товары и брать комиссии. Доход должен быть только от ваших собственных услуг.

Доход должен быть только от ваших собственных услуг. Работать без чеков. Доход без чека или с запоздавшим чеком облагается по ставке 20%. Если клиент платит этапами, формируйте чек на каждую оплату.

Сколько налога платит самозанятый дизайнер

физлица и иностранные заказчики — 10%;

белорусские организации и ИП — 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх лимита;

получатели пенсии — 4% и 8% соответственно;

с 1 июля 2026 года — минимум 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если заказов не было.

Пример. За месяц вы сделали логотип для частного мастера за 500 рублей, фирменный стиль для белорусской компании за 2000 рублей и иллюстрации для зарубежного издательства за 1000 рублей. Налог: 3500 × 10% = 350 рублей. Заплатить его нужно до 22 числа следующего месяца, взносы в ФСЗН уже включены.

Подробнее о ставках и сроках — в статье налоги для самозанятых в 2026 году.

Самозанятость или ИП: что выбрать дизайнеру

НПД подходит, если вы работаете один, продаёте только свои услуги и доход от белорусских компаний укладывается в 60 000 рублей в год или ненамного его превышает.

если вы работаете один, продаёте только свои услуги и доход от белорусских компаний укладывается в 60 000 рублей в год или ненамного его превышает. Пора открывать ИП, если вы собираете студию с визуализаторами и чертёжниками, хотите вести ремонт «под ключ» или закупать мебель для клиентов, а также если доход от компаний сильно превышает лимит.

Подробное сравнение статусов — в статье самозанятый или ИП в 2026 году.

Как дизайнеру находить клиентов и принимать оплату

Дизайнера выбирают по работам, поэтому главный инструмент продаж — портфолио. Каналы, которые работают лучше всего:

Сайт-портфолио. Кейсы с задачей и результатом, этапы работы, цены «от» и форма заявки. Такой сайт находят в поиске, и его удобно отправлять вместо архива с картинками.

Кейсы с задачей и результатом, этапы работы, цены «от» и форма заявки. Такой сайт находят в поиске, и его удобно отправлять вместо архива с картинками. Агентства и студии. Многие студии берут дизайнеров на отдельные проекты. Для самозанятого это нормальный формат, если договор заключается напрямую с вами.

Многие студии берут дизайнеров на отдельные проекты. Для самозанятого это нормальный формат, если договор заключается напрямую с вами. Рекомендации смежников. Ремонтные бригады, мебельные мастерские, типографии и фотографы часто советуют дизайнеров своим клиентам. Обмен рекомендациями без денежных комиссий — нормальная практика.

Ремонтные бригады, мебельные мастерские, типографии и фотографы часто советуют дизайнеров своим клиентам. Обмен рекомендациями без денежных комиссий — нормальная практика. Оплата этапами. Дизайн-проект или фирменный стиль удобно делить на этапы с предоплатой. Частные клиенты могут платить через ЕРИП или картой онлайн, а компании — по счёту.

Как подключить онлайн-оплату — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Больше идей — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

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Частые вопросы

Может ли дизайнер быть самозанятым в Беларуси?

Да. Графический дизайн — пункт 59, дизайн интерьеров — пункт 60 перечня видов деятельности для самозанятых (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457).

Можно ли самозанятому дизайнеру работать с компаниями?

Да. У этих видов деятельности нет ограничения «по заказам потребителей». Доход от белорусских организаций и ИП облагается по ставке 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх этого.

Может ли самозанятый дизайнер интерьера закупать мебель для клиента?

Нет, если речь о перепродаже с наценкой или комиссии от салона: это перепродажа и посредничество, их в перечне нет. Помогать с выбором можно, но покупать и платить поставщикам должен сам клиент.

Какой вид деятельности выбрать веб-дизайнеру?

Если вы проектируете сайты и интерфейсы, подойдёт пункт 63 (разработка веб-сайтов и ПО). Для графики к сайтам — пункт 59. Работу через интернет для удалённых заказчиков также можно отнести к пункту 16.

Можно ли самозанятому продавать шаблоны и иллюстрации онлайн?

Да, если это ваши собственные работы. Пункт 16 перечня включает удалённые услуги через интернет, в том числе передачу прав.

Можно ли самозанятому дизайнеру привлекать визуализатора?

Платить ему от своего имени нельзя: самозанятый работает без работников и подрядчиков. Визуализатор может заключить договор с клиентом напрямую, а для собственной команды нужен статус ИП.

Итог

Дизайнеру в Беларуси самозанятость подходит хорошо: графику и интерьеры можно делать и для частных клиентов, и для компаний, а налог составляет 10% с минимумом 45 рублей в месяц. Главные ограничения — работать лично, не перепродавать мебель и материалы и не брать комиссии с поставщиков. А чтобы клиенты приходили по вашим работам, соберите сайт-портфолио с формой заявки и онлайн-оплатой на 🌱kvitly.