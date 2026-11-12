Самозанятый переводчик в Беларуси в 2026 году: налог, работа с бюро и иностранными заказчиками
Наталия Усова для раздела Академия
Да, переводчик в Беларуси может работать как самозанятый. Письменный и устный перевод прямо есть в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). В отличие от многих бытовых услуг, переводить можно не только для частных лиц, но и для компаний, бюро переводов и иностранных заказчиков. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, что можно переводчику на НПД, сколько он платит, как работать с бюро и зарубежными клиентами и где искать заказы.
Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.
Коротко: может ли переводчик быть самозанятым
- Можно. Пункт 20 перечня — «письменный и устный перевод», пункт 21 — сурдоперевод (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457).
- Заказчики — любые. У пункта нет пометки «по заказам потребителей», поэтому работать можно с физлицами, белорусскими организациями и ИП, иностранными компаниями.
- Налог — 10%. С дохода от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год — 20%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц.
- Работать нужно лично. Нельзя нанимать помощников и перепродавать работу других переводчиков.
Какие переводы можно делать на НПД
Пункт 20 сформулирован широко, поэтому под него подходит почти вся типичная работа переводчика:
- письменный перевод документов, договоров, инструкций, сайтов и приложений;
- устный перевод: последовательный и синхронный, на переговорах, выставках, экскурсиях и онлайн-встречах;
- локализация, редактура и вычитка переводов, постредактирование машинного перевода;
- перевод субтитров (если вы ещё и монтируете видео, для этого есть пункт 50 о постпродакшене);
- сурдоперевод — отдельный пункт 21.
Если вы работаете полностью онлайн с заказчиками из разных стран, формально подходит и пункт 16 — удалённые услуги через интернет. Но переводчику проще и точнее выбрать в приложении «Налог на профессиональный доход» именно вид «письменный и устный перевод».
Работа с бюро переводов и компаниями
Это главное отличие переводчика, например, от клинера или швеи: им можно работать только с частными клиентами, а переводчику — с кем угодно. Бюро переводов, юридические фирмы, IT-компании и издательства могут заказывать у вас переводы и платить на ваш счёт. Чек в приложении вы формируете на организацию, а компании не нужно удерживать с вас подоходный налог и платить взносы в ФСЗН.
Несколько важных моментов:
- Порог 60 000 рублей. Если доход от белорусских организаций и ИП за год превысит 60 000 рублей, с суммы превышения налог считается по ставке 20%. Доходы от физлиц и иностранных заказчиков в этот порог не входят.
- Не подменяйте трудовые отношения. Если вы каждый день работаете на одно бюро по его графику и правилам, налоговая может посчитать это скрытым трудовым договором.
- Бывший наниматель. В 2026 году в Налоговый кодекс добавили ограничение на доходы от бывшего нанимателя. Если вы уволились из бюро и хотите сразу переводить для него же как самозанятый, сначала уточните условия в своей налоговой инспекции.
- Договор и акт. Компаниям для бухгалтерии нужен договор (чаще всего возмездного оказания услуг) и акт. Чек из приложения при этом обязателен в любом случае.
Иностранные заказчики: как получать оплату
Переводчики часто работают с зарубежными агентствами, издательствами и частными клиентами из других стран. Для НПД это допустимо, а доход от иностранных заказчиков облагается по базовой ставке 10% без порога в 60 000 рублей.
- Оплата на счёт в белорусском банке. Заказчик переводит деньги на ваш текущий счёт. Банк может попросить договор, инвойс или переписку, которые подтверждают, за что пришли деньги, поэтому сохраняйте документы.
- Чек в день получения оплаты. Формируйте чек в приложении сразу, как только деньги поступили. С 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%.
- Валюта. Доход в иностранной валюте для налога пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу Нацбанка на дату получения.
Нотариальный перевод: можно ли самозанятому
Да. При нотариальном переводе нотариус, как правило, свидетельствует подлинность подписи переводчика, а не проверяет сам текст. Статус самозанятого этому не мешает. Но нотариус попросит подтвердить, что вы владеете языком: обычно это диплом переводчика, лингвиста или филолога. Требования у нотариальных контор могут отличаться, поэтому договоритесь с конторой заранее.
Нотариальные переводы дают постоянный поток заказов от частных клиентов: справки, дипломы, свидетельства и доверенности для учёбы, работы и переезда за границу.
Чего самозанятому переводчику делать нельзя
- Нанимать помощников. Даже если заказ большой, нельзя отдать часть текста другому переводчику и заплатить ему. Если нужна команда, пусть заказчик заключит договор с каждым напрямую, или зарегистрируйте ИП.
- Работать как бюро-посредник. Брать заказы и раздавать их другим за процент — это посредничество, его в перечне нет.
- Работать без чеков. Доход без чека или с запоздавшим чеком облагается по ставке 20%.
Сколько налога платит самозанятый переводчик
Ставка зависит от того, кто заказчик:
- физлица и иностранные заказчики — 10%;
- белорусские организации и ИП — 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх лимита;
- получатели пенсии — 4% и 8% соответственно.
С 1 июля 2026 года минимальный налог — 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если заказов не было. Платить нужно до 22 числа следующего месяца. Взносы в ФСЗН уже включены в ставку.
Пример. За месяц вы перевели документы для частных клиентов на 600 рублей и договор для белорусской компании на 900 рублей. Налог: 1500 × 10% = 150 рублей.
Подробнее о ставках и сроках — в статье налоги для самозанятых в 2026 году.
Самозанятость или ИП: что выбрать переводчику
- НПД подходит, если вы работаете один, вам не нужна команда, а доход от белорусских компаний укладывается в 60 000 рублей в год или ненамного его превышает.
- Пора открывать ИП, если вы хотите привлекать других переводчиков, работать как небольшое бюро или основная часть дохода идёт от белорусских компаний и сильно превышает лимит.
Подробное сравнение статусов — в статье самозанятый или ИП в 2026 году.
Где искать заказы и как принимать оплату
Переводчику заказы чаще всего приходят от бюро и по рекомендациям. Но собственный канал заметно повышает доход: прямой клиент платит вам всю сумму, а не ставку бюро.
- Бюро переводов. Отправьте резюме и пройдите тестовые задания в нескольких бюро: на старте это стабильная база заказов.
- Нотариальные конторы. Договоритесь с ближайшими конторами, чтобы они рекомендовали вас клиентам.
- Узкая специализация. Юристы, IT-компании, медицинские центры и образовательные агентства охотно платят больше переводчику, который знает их терминологию.
- Свой сайт. Страница с языками, специализацией, ценами за учётную страницу, примерами работ и формой заказа работает и для поиска, и для рекомендаций.
Частным клиентам удобно платить через ЕРИП или картой онлайн, сразу после расчёта стоимости. Как это подключить — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Больше идей — в статье как самозанятому найти первых клиентов.
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Частые вопросы
Может ли переводчик быть самозанятым в Беларуси?
Да. Письменный и устный перевод — пункт 20 перечня видов деятельности для самозанятых (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Сурдоперевод — пункт 21.
Можно ли самозанятому переводчику работать с бюро переводов и компаниями?
Да, у этого вида деятельности нет ограничения «по заказам потребителей». Доход от белорусских организаций и ИП облагается по ставке 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх этого.
Можно ли получать оплату от иностранных заказчиков?
Да. Доход от иностранных заказчиков облагается по ставке 10%. Деньги поступают на ваш счёт в белорусском банке, а чек вы формируете в приложении в день получения оплаты.
Может ли самозанятый делать нотариальные переводы?
Да. Нотариус свидетельствует подлинность подписи переводчика, и статус самозанятого этому не мешает. Обычно нотариус просит диплом, который подтверждает знание языка.
Сколько платит самозанятый переводчик, если заказов нет?
С 1 июля 2026 года — минимальный налог 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если дохода не было.
Можно ли переводчику на НПД привлекать других переводчиков?
Нет. Самозанятый работает лично, без работников и посредничества. Чтобы собрать команду, нужен статус ИП.
Итог
Переводчик — одна из самых удобных профессий для самозанятости в Беларуси: можно работать с частными клиентами, бюро, компаниями и иностранными заказчиками, а налог составляет 10% с минимумом 45 рублей в месяц. Главное — работать лично, вовремя формировать чеки и следить за лимитом 60 000 рублей от белорусских компаний. А чтобы прямые клиенты находили вас сами, соберите сайт с прайсом и онлайн-оплатой на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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