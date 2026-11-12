Да, переводчик в Беларуси может работать как самозанятый. Письменный и устный перевод прямо есть в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). В отличие от многих бытовых услуг, переводить можно не только для частных лиц, но и для компаний, бюро переводов и иностранных заказчиков. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, что можно переводчику на НПД, сколько он платит, как работать с бюро и зарубежными клиентами и где искать заказы.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: может ли переводчик быть самозанятым

Можно. Пункт 20 перечня — «письменный и устный перевод», пункт 21 — сурдоперевод (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457).

Пункт 20 перечня — «письменный и устный перевод», пункт 21 — сурдоперевод (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Заказчики — любые. У пункта нет пометки «по заказам потребителей», поэтому работать можно с физлицами, белорусскими организациями и ИП, иностранными компаниями.

У пункта нет пометки «по заказам потребителей», поэтому работать можно с физлицами, белорусскими организациями и ИП, иностранными компаниями. Налог — 10%. С дохода от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год — 20%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц.

С дохода от белорусских организаций и ИП сверх 60 000 рублей в год — 20%. С 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц. Работать нужно лично. Нельзя нанимать помощников и перепродавать работу других переводчиков.

Какие переводы можно делать на НПД

Пункт 20 сформулирован широко, поэтому под него подходит почти вся типичная работа переводчика:

письменный перевод документов, договоров, инструкций, сайтов и приложений;

устный перевод: последовательный и синхронный, на переговорах, выставках, экскурсиях и онлайн-встречах;

локализация, редактура и вычитка переводов, постредактирование машинного перевода;

перевод субтитров (если вы ещё и монтируете видео, для этого есть пункт 50 о постпродакшене);

сурдоперевод — отдельный пункт 21.

Если вы работаете полностью онлайн с заказчиками из разных стран, формально подходит и пункт 16 — удалённые услуги через интернет. Но переводчику проще и точнее выбрать в приложении «Налог на профессиональный доход» именно вид «письменный и устный перевод».

Работа с бюро переводов и компаниями

Это главное отличие переводчика, например, от клинера или швеи: им можно работать только с частными клиентами, а переводчику — с кем угодно. Бюро переводов, юридические фирмы, IT-компании и издательства могут заказывать у вас переводы и платить на ваш счёт. Чек в приложении вы формируете на организацию, а компании не нужно удерживать с вас подоходный налог и платить взносы в ФСЗН.

Несколько важных моментов:

Порог 60 000 рублей. Если доход от белорусских организаций и ИП за год превысит 60 000 рублей, с суммы превышения налог считается по ставке 20%. Доходы от физлиц и иностранных заказчиков в этот порог не входят.

Если доход от белорусских организаций и ИП за год превысит 60 000 рублей, с суммы превышения налог считается по ставке 20%. Доходы от физлиц и иностранных заказчиков в этот порог не входят. Не подменяйте трудовые отношения. Если вы каждый день работаете на одно бюро по его графику и правилам, налоговая может посчитать это скрытым трудовым договором.

Если вы каждый день работаете на одно бюро по его графику и правилам, налоговая может посчитать это скрытым трудовым договором. Бывший наниматель. В 2026 году в Налоговый кодекс добавили ограничение на доходы от бывшего нанимателя. Если вы уволились из бюро и хотите сразу переводить для него же как самозанятый, сначала уточните условия в своей налоговой инспекции.

В 2026 году в Налоговый кодекс добавили ограничение на доходы от бывшего нанимателя. Если вы уволились из бюро и хотите сразу переводить для него же как самозанятый, сначала уточните условия в своей налоговой инспекции. Договор и акт. Компаниям для бухгалтерии нужен договор (чаще всего возмездного оказания услуг) и акт. Чек из приложения при этом обязателен в любом случае.

Иностранные заказчики: как получать оплату

Переводчики часто работают с зарубежными агентствами, издательствами и частными клиентами из других стран. Для НПД это допустимо, а доход от иностранных заказчиков облагается по базовой ставке 10% без порога в 60 000 рублей.

Оплата на счёт в белорусском банке. Заказчик переводит деньги на ваш текущий счёт. Банк может попросить договор, инвойс или переписку, которые подтверждают, за что пришли деньги, поэтому сохраняйте документы.

Заказчик переводит деньги на ваш текущий счёт. Банк может попросить договор, инвойс или переписку, которые подтверждают, за что пришли деньги, поэтому сохраняйте документы. Чек в день получения оплаты. Формируйте чек в приложении сразу, как только деньги поступили. С 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%.

Формируйте чек в приложении сразу, как только деньги поступили. С 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%. Валюта. Доход в иностранной валюте для налога пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу Нацбанка на дату получения.

Нотариальный перевод: можно ли самозанятому

Да. При нотариальном переводе нотариус, как правило, свидетельствует подлинность подписи переводчика, а не проверяет сам текст. Статус самозанятого этому не мешает. Но нотариус попросит подтвердить, что вы владеете языком: обычно это диплом переводчика, лингвиста или филолога. Требования у нотариальных контор могут отличаться, поэтому договоритесь с конторой заранее.

Нотариальные переводы дают постоянный поток заказов от частных клиентов: справки, дипломы, свидетельства и доверенности для учёбы, работы и переезда за границу.

Чего самозанятому переводчику делать нельзя

Нанимать помощников. Даже если заказ большой, нельзя отдать часть текста другому переводчику и заплатить ему. Если нужна команда, пусть заказчик заключит договор с каждым напрямую, или зарегистрируйте ИП.

Даже если заказ большой, нельзя отдать часть текста другому переводчику и заплатить ему. Если нужна команда, пусть заказчик заключит договор с каждым напрямую, или зарегистрируйте ИП. Работать как бюро-посредник. Брать заказы и раздавать их другим за процент — это посредничество, его в перечне нет.

Брать заказы и раздавать их другим за процент — это посредничество, его в перечне нет. Работать без чеков. Доход без чека или с запоздавшим чеком облагается по ставке 20%.

Сколько налога платит самозанятый переводчик

Ставка зависит от того, кто заказчик:

физлица и иностранные заказчики — 10%;

белорусские организации и ИП — 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх лимита;

получатели пенсии — 4% и 8% соответственно.

С 1 июля 2026 года минимальный налог — 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если заказов не было. Платить нужно до 22 числа следующего месяца. Взносы в ФСЗН уже включены в ставку.

Пример. За месяц вы перевели документы для частных клиентов на 600 рублей и договор для белорусской компании на 900 рублей. Налог: 1500 × 10% = 150 рублей.

Подробнее о ставках и сроках — в статье налоги для самозанятых в 2026 году.

Самозанятость или ИП: что выбрать переводчику

НПД подходит, если вы работаете один, вам не нужна команда, а доход от белорусских компаний укладывается в 60 000 рублей в год или ненамного его превышает.

если вы работаете один, вам не нужна команда, а доход от белорусских компаний укладывается в 60 000 рублей в год или ненамного его превышает. Пора открывать ИП, если вы хотите привлекать других переводчиков, работать как небольшое бюро или основная часть дохода идёт от белорусских компаний и сильно превышает лимит.

Подробное сравнение статусов — в статье самозанятый или ИП в 2026 году.

Где искать заказы и как принимать оплату

Переводчику заказы чаще всего приходят от бюро и по рекомендациям. Но собственный канал заметно повышает доход: прямой клиент платит вам всю сумму, а не ставку бюро.

Бюро переводов. Отправьте резюме и пройдите тестовые задания в нескольких бюро: на старте это стабильная база заказов.

Отправьте резюме и пройдите тестовые задания в нескольких бюро: на старте это стабильная база заказов. Нотариальные конторы. Договоритесь с ближайшими конторами, чтобы они рекомендовали вас клиентам.

Договоритесь с ближайшими конторами, чтобы они рекомендовали вас клиентам. Узкая специализация. Юристы, IT-компании, медицинские центры и образовательные агентства охотно платят больше переводчику, который знает их терминологию.

Юристы, IT-компании, медицинские центры и образовательные агентства охотно платят больше переводчику, который знает их терминологию. Свой сайт. Страница с языками, специализацией, ценами за учётную страницу, примерами работ и формой заказа работает и для поиска, и для рекомендаций.

Частным клиентам удобно платить через ЕРИП или картой онлайн, сразу после расчёта стоимости. Как это подключить — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Больше идей — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

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Частые вопросы

Может ли переводчик быть самозанятым в Беларуси?

Да. Письменный и устный перевод — пункт 20 перечня видов деятельности для самозанятых (приложение 2 к постановлению Совета Министров №457). Сурдоперевод — пункт 21.

Можно ли самозанятому переводчику работать с бюро переводов и компаниями?

Да, у этого вида деятельности нет ограничения «по заказам потребителей». Доход от белорусских организаций и ИП облагается по ставке 10% до 60 000 рублей в год и 20% с суммы сверх этого.

Можно ли получать оплату от иностранных заказчиков?

Да. Доход от иностранных заказчиков облагается по ставке 10%. Деньги поступают на ваш счёт в белорусском банке, а чек вы формируете в приложении в день получения оплаты.

Может ли самозанятый делать нотариальные переводы?

Да. Нотариус свидетельствует подлинность подписи переводчика, и статус самозанятого этому не мешает. Обычно нотариус просит диплом, который подтверждает знание языка.

Сколько платит самозанятый переводчик, если заказов нет?

С 1 июля 2026 года — минимальный налог 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если дохода не было.

Можно ли переводчику на НПД привлекать других переводчиков?

Нет. Самозанятый работает лично, без работников и посредничества. Чтобы собрать команду, нужен статус ИП.

Итог

Переводчик — одна из самых удобных профессий для самозанятости в Беларуси: можно работать с частными клиентами, бюро, компаниями и иностранными заказчиками, а налог составляет 10% с минимумом 45 рублей в месяц. Главное — работать лично, вовремя формировать чеки и следить за лимитом 60 000 рублей от белорусских компаний. А чтобы прямые клиенты находили вас сами, соберите сайт с прайсом и онлайн-оплатой на 🌱kvitly.