Где психологу найти клиентов в 2023 году

Давайте разбираться, как начинающему психологу можно привлечь первых клиентов и начать зарабатывать

Разберем 6 бесплатных способов, которые потребуют только ваших усилий, но результат превзойдет ожидания:

Заведите YouTube-канал

Практически любой вопрос сейчас люди пытаются найти в интернете. Благодаря вашим видео, люди могут обратиться к вам с консультацией, если вы компетентно расскажете об их проблемах.

Создайте блог или сайт

Расскажите о своей экспертизе, пишите статьи по психологии. Ознакомьтесь с информацией о подготовке контента для поисковых систем, чтобы потенциальные клиенты могли найти вас в интернете.

Пользуйтесь социальными сетями

Зарегистрируйте аккаунты в популярных социальных сетях: Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter, заведите канал в telegram. Регулярно публикуйте полезные статьи, делитесь советами. Не забывайте отвечать на комментарии и взаимодействовать с аудиторией.

Принимайте активное участие в дискуссиях на формуах и в сообществах. Ищите группы и каналы по психологии в социальных сетях и старайтесь взаимодействовать с аудиторией, не стесняйтесь предлагать свою экспертную помощь.

Проводите бесплатные вебинары или онлайн-консультации.

Предложите организовать бесплатные вебинары или сессии консультирования по определенным темам. Это поможет вам привлечь внимание потенциальных клиентов и продемонстрировать свои навыки и знания.

Размещайте объявления и предложения на специализированных платформах.

Используйте онлайн-порталы и платформы, посвященные психологической помощи, чтобы разместить информацию о своих услугах. Будьте ясными и привлекательными в своих объявлениях.

Взаимодействуйте с локальным сообществом.

Мониторьте мероприятия в вашем городе, пробуйте договориться о проведении бесплатных лекций или воркшопов по психологии, принимайте участие в группах. Это позволит стать вам более узнаваемым и показать себя с хорошей стороны.

Используйте эти способы, чтобы привлечь первых клиентов и начать развиваться в качестве психолога.

Мы сделали подборку сайтов, где можно разместить информацию о себе и своем опыте, а также найти клиентов. На некоторых из них можно размещать статьи с полезной информацией, что позволит выделиться на фоне других специалистов.

https://b17.ru - пожалуй, самый популярный сайт с каталогом специалистов и форумом. Здесь вы можете публиковать статьи и отвечать на комментарии.

https://all-psy.com - Сообщество по психологии с сервисом подбора специалистов. Здесь размещаются статьи, проводятся тренинги и отвечают на вопросы.

Яндекс.Услуги - здесь можно опубликовать информацию о себе, ка ко частном специалисте и получать заявки от клиентов.

https://psysovet.ru - каталог психологов, при помощи которого вы можете искать клиентов. Заполните профиль и начинайте работать.

https://liveexpert.ru - сайт, который позволяет найти клиентов для консультаций онлайн.

https://psynavigator.ru - здесь можно разместить информацию о себе и принимать участие в обсуждениях на форуме.

https://psycheforum.ru - форум для общения с коллегами. Заполните профиль и набирайтесь опыта.

https://psiholog.ru - все о психологии. Заполните профиль и ищите клиентов.

https://pomogatel.ru - на сайте размещены вакансии для психологов.

https://psy-chat.ru - заказ онлайн-консультаций за плату.

https://psychologi.online - консультации психологов.

Не забывайте публиковать полезные материалы.

Как получить больше клиентов?

Запомните несколько правил, которые помогут вам в продвижении в интернете:

Старайтесь отслеживать комментарии и отвечать на них. Это касается комментариев в ваших социальных сетях и на форумах.

Оставляйте комментарии под публикациями коллег, но не рекламируйте себя, не забывайте соблюдать этикет. Это все поможет в формировании личного бренда, стать замеченным и расширить круг знакомств.

Опишите как проходят ваши консультации. Часто люди боятся обратиться к специалисту из-за страха неизвестности.

Разместите фотографии кабинета, Если вы ведете очные консультации. Это поможет клиенту заранее подготовить к обстановке и не испытывать стресс.

Постарайтесь как можно подробнее рассказать о себе. Почаще появляйтесь в социальных сетях, записывайте живые видео. Размещайте отзывы и сертификаты.

Какие факторы важны для человека, который находится в поиске специалиста:

Методика работы

Фотографии

Возраст, пол и т.д.

Статьи

Образование

Предлагайте подписаться на социальные сети: По завершении терапии вы можете предложить клиентам подписаться на ваш аккаунт в социальных сетях, рассылку с вашего сайта или YouTube-канал. Таким образом, вы останетесь в поле зрения и сможете повторно привлечь клиентов, если им снова потребуется помощь психолога.