Как создать интернет-магазин в РБ и оформить его юридически? Пошаговая инструкция
Наталия Усова для раздела Академия
Давайте разберемся с документами, которые регулируют и регламентируют интернет-торговлю в Республике Беларусь.
Документ, содержащий требования к торговле в интернете называется *Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».* Нужные нам данные находятся в статье 19.
Для начала ознакомимся с информацией, которая содержится в пунктах 3 и 4 статьи 19 Закона № 128-З
Субъект торговли вправе осуществлять розничную торговлю с использованием сети Интернет только через [интернет-магазины](/products/ecommerce/), зарегистрированные в Торговом реестре Республики Беларусь, с использованием доменного имени, право на администрирование которого получено субъектом торговли в порядке, установленном законодательством РБ. Им могут быть использованы иные информационные ресурсы сети Интернет для размещения информации о продаже товаров при наличии в этой информации адресации (гиперссылки) на зарегистрированный субъектом торговли в Торговом реестре Республики Беларусь
Интернет-магазин. Определение интернет-магазина вы можете найти в пункте 8 статьи 1 Закона № 128-З.
**Интернет-магазин** — информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютерной сети Интернет, позволяющий покупателю осуществить заказ на приобретение или выбор и приобретение товаров, без (вне) торгового объекта.
Еще одно важное понятие — информационный ресурс. Определение этого понятия находится в статье 24 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»
**Информационный ресурс** – организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах, которая подлежит государственной регистрации Министерством связи и информатизации Республики Беларусь путем внесения сведений об информационных ресурсах в Государственный регистр информационных ресурсов.
А теперь самое интересное! Давайте разберемся как запустить свой бизнес в интернете.
<p align="center">![как создать интернет магазин с нуля инструкция](/blog/content/images/2021/03/1-7.png)<p>
1. Создание интернет-магазина
Чтобы открыть интернет-магазин, необходимо создать сайт, где вы сможете разместить продукцию, которую хотите продавать и дать возможность клиентам заказывать эту продукцию.
Создать сайт можно несколькими способами:
* Найти и нанять программиста, чтобы он сделал для вас сайт. Это бюджетный вариант, но вы рискуете, полагаясь на ответственность человека, которого совсем не знаете.
* Обратиться в веб-студию. Это достаточно затратный вариант, ведь специалисты веб-студии будут заниматься полным циклом создания магазина: от разработки дизайна, до наполнения каталога.
* Сделать магазин самостоятельно, при помощи специальных облачных сервисов. Это самый простой вариант, ведь вы сможете самостоятельно редактировать сайт в любое время и в любом месте, для этого вам не понадобится специальных знаний программирования.
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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>
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2. Покупка домена и регистрация сайта
У каждого сайта есть свой адрес в интернете или доменное имя. Оно состоит из символов (букв и цифр), каждое доменное имя соответствует определенному адресу в сети, такой адрес называется IP-адрес.
<p align="center">![создать интернет магазин с нуля пошаговая](/blog/content/images/2020/04/screenshot-cctld.by-2020.04.28-12_23_52.png)<p>
Чтобы начать пользоваться доменом, необходимо его зарегистрировать, или, другими словами, внести в реестр национальной доменной зоны сведений, которые необходимы для работы домена.
Выбрать и зарегистрировать домен, можно у любой из пяти компаний в Беларуси. Список этих компаний размещен на официальном сайте [ОАЦ](https://oac.gov.by/domain-names/secure-internet/registars).
Чтобы открыть магазин в РБ, домен должен быть зарегистрирован в национальной доменной зоне — это домены .by и .бел
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<a class="btn btn--staronka"href="/app//signup">
<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>
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Что нужно сделать, чтобы зарегистрировать домен:
* **Выбрать [регистратора](https://oac.gov.by/domain-names/secure-internet/registars).**
* **Выбрать красивый домен** (можно на сайте регистратора или на сайте [cctld.by](https://cctld.by).
* **Заполнить юридические данные** (обязательно указывайте данные, на которые будет зарегистрирован интернет-магазин) и заключить с регистратором договор.
* **Оплатить регистрацию домена.** Стоимость домена в Беларуси фиксированная и составляет 33 BYN в год.
Домен можно зарегистрировать на 1 или 2 года с возможностью продления неограниченное количество раз. Не забывайте продлевать домены, чтобы не потерять их.
Вся информация о доменах и их администраторах есть в открытом доступе, ознакомиться с этой информацией вы можете на сайте [cctld.by](https://cctld.by).
<p align="center">![создать интернет магазин под ключ](/blog/content/images/2021/03/1-8.png)<p>
3. Создание и размещение сайта в сети интернет
Ваш интернет-магазин согласно указу №60 Республики Беларусь должен быть размещен на сервере, находящемся в Беларуси.
Используя конструктор сайтов и конструктор интернет-магазинов Старонка, вам не нужно заботиться о поиске хорошего хостинга в РБ, он уже входит во все тарифные планы и соответствует нашему законодательству.
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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>
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После покупки и прикрепления домена к сайту, он должен быть зарегистрирован в РУП «БелГИЭ». Регистрация осуществляется в течение 15 дней после подачи заявления регистратором.
Мы регистрируем в «БелГИЭ» все сайты после оплаты любого тарифного плана в обязательном порядке и совершенно бесплатно.
Проверить регистрацию сайта можно на официальном сайте РУП «БелГИЭ», перейдя по ссылке: http://belgie.by/ru/registration
<p align="center">![сколько стоит сделать интернет магазин](/blog/content/images/2020/04/scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg)<p>
4. Регистрация интернет-магазина в Торговом реестре
Регистрация интернет-магазина в Торговом реестре РБ, осуществляется владельцем магазина в соответствии с Положением о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1227.
Регистрация интернет-магазинов в Торговом реестре осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами по месту государственной регистрации субъектов торговли путем внесения сведений об интернет-магазинах в Торговый реестр в соответствии с порядком, установленным в главе 4 Положения № 1227 (пункты 20 и 21 Положения № 1227).
Чтобы включить магазин в Торговый реестр, необходимо заполнить заявление в соответствии с формой, установленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Регистрацию может осуществить руководитель или уполномоченное им лицо.
Данные для регистрации представляются в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган на бумажном носителе путем личного обращения либо по почте, а также в виде электронных документов через единый портал электронных услуг посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).
Если вы счастливый обладатель нескольких интернет-магазинов, необходимо подать заявления о внесении сведений в Торговый реестр по каждому интернет-магазину.
Плата за подачу заявления не взимается, срок рассмотрения 5 рабочих дней.
Как только магазин будет внесен в Торговый реестр, вам придет уведомление (в зависимости от варианта подачи заявления) по почте или по ОАИС в виде электронных документов.
Сведения из Торгового реестра Республики Беларусь размещены на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Данную информацию можно найти в сети Интернет, перейдя по ссылке: http://mart.gov.by.
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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>
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5. Размещение на сайте интернет-магазина необходимой информации
Разместите на сайте интернет-магазина информацию о товарах согласно законодательству и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей».
Какая информация о продавце обязательно должна быть размещена на сайте:
* для юридических лиц: (наименование, место нахождения, УНП), для индивидуальных предпринимателей: (ФИО без сокращений, место жительства, УНП, информация о госрегистрации и органе, осуществившем госрегистрацию);
* название интернет-магазина;
* сведения о лицензии (если деятельность предполагает ее наличие);
* дата регистрации в Торговом реестре;
режим работы
Что обязательно должно быть в описании товара:
* наименование товара;
* указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара (для товара, выпускаемого по таким нормативным документам);
* сведения об основных потребительских свойствах товара, а также в случаях и порядке, определяемых Правительством Республики Беларусь, сведения о наличии вредных для жизни и здоровья покупателя веществ, сравнение (соотнесение) этой информации с нормативными документами, устанавливающими требования к качеству товара, о показаниях к применению отдельными возрастными группами;
* цену и условия оплаты товаров;
* гарантийный срок, если он установлен;
* рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если это требуется из специфики таких продуктов;
* дату изготовления (фасования) и (или) срок службы, и (или) срок годности, и (или) срок хранения товаров, а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если просроченные товары представляют опасность для жизни, здоровья или окружающей среды;
наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя (продавца), а также при наличии импортера, представителя, ремонтной организации, уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание;
* сведения о подтверждении соответствия товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;
* количество или комплектность товара;
* сведения о сроке доставки товара, цене и об условиях оплаты доставки товара;
* необходимые сведения о правилах и об условиях эффективного и безопасного использования товаров, в том числе ухода за ними;
* наличие товара на складе
> Внимательно следите за наличием товаров. Если товар закончился или временно отсутствует, сделайте пометку «нет в наличии» или удалите его с сайта.
Какую еще информацию необходимо разместить на сайте
* образец документа, подтверждающего факт приобретения товара, который продавец обязан выдавать покупателю вместе с товаром (кассовый чек);
* информацию о возможности оплаты товара путем дистанционного перечисления денежных средств.
> Выполнили все условия? Поздравляем, вы можете смело начинать работу! Вам не грозит наказание за нарушение правил торговли. Внимательно отнеситесь к вопросу наполнения магазина, ведь нарушение предусмотрен штраф до 10 БВ, а при повторном нарушении — до 30 БВ.
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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>
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Осталось выбрать платежный сервис и подключить онлайн-платежи через сайт. Пошаговую инструкцию как это сделать, вы можете найти в [статье](/blog/kak-vybrat-platiezhnyi-siervis-i-podkliuchit-onlain-platiezhi-v-rb-k-saitu-ili-intierniet-maghazinu/).
Если в процессе создания магазина у вас возникнут вопросы, на которые вы не найдете ответы, мы с удовольствием вам поможем. Смело пишите в чат на сайте или на электронную почту help@kvitly.com.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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