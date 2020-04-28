Давайте разберемся с документами, которые регулируют и регламентируют интернет-торговлю в Республике Беларусь.

Документ, содержащий требования к торговле в интернете называется *Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».* Нужные нам данные находятся в статье 19.

Для начала ознакомимся с информацией, которая содержится в пунктах 3 и 4 статьи 19 Закона № 128-З

Субъект торговли вправе осуществлять розничную торговлю с использованием сети Интернет только через [интернет-магазины](/products/ecommerce/), зарегистрированные в Торговом реестре Республики Беларусь, с использованием доменного имени, право на администрирование которого получено субъектом торговли в порядке, установленном законодательством РБ. Им могут быть использованы иные информационные ресурсы сети Интернет для размещения информации о продаже товаров при наличии в этой информации адресации (гиперссылки) на зарегистрированный субъектом торговли в Торговом реестре Республики Беларусь

Интернет-магазин. Определение интернет-магазина вы можете найти в пункте 8 статьи 1 Закона № 128-З.

**Интернет-магазин** — информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютерной сети Интернет, позволяющий покупателю осуществить заказ на приобретение или выбор и приобретение товаров, без (вне) торгового объекта.

Еще одно важное понятие — информационный ресурс. Определение этого понятия находится в статье 24 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»

**Информационный ресурс** – организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах, которая подлежит государственной регистрации Министерством связи и информатизации Республики Беларусь путем внесения сведений об информационных ресурсах в Государственный регистр информационных ресурсов.

А теперь самое интересное! Давайте разберемся как запустить свой бизнес в интернете.

<p align="center">![как создать интернет магазин с нуля инструкция](/blog/content/images/2021/03/1-7.png)<p>

1. Создание интернет-магазина

Чтобы открыть интернет-магазин, необходимо создать сайт, где вы сможете разместить продукцию, которую хотите продавать и дать возможность клиентам заказывать эту продукцию.

Создать сайт можно несколькими способами:

* Найти и нанять программиста, чтобы он сделал для вас сайт. Это бюджетный вариант, но вы рискуете, полагаясь на ответственность человека, которого совсем не знаете.

* Обратиться в веб-студию. Это достаточно затратный вариант, ведь специалисты веб-студии будут заниматься полным циклом создания магазина: от разработки дизайна, до наполнения каталога.

* Сделать магазин самостоятельно, при помощи специальных облачных сервисов. Это самый простой вариант, ведь вы сможете самостоятельно редактировать сайт в любое время и в любом месте, для этого вам не понадобится специальных знаний программирования.

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<a class="btn btn--staronka"href="/app//signup">

<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>

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2. Покупка домена и регистрация сайта

У каждого сайта есть свой адрес в интернете или доменное имя. Оно состоит из символов (букв и цифр), каждое доменное имя соответствует определенному адресу в сети, такой адрес называется IP-адрес.

<p align="center">![создать интернет магазин с нуля пошаговая](/blog/content/images/2020/04/screenshot-cctld.by-2020.04.28-12_23_52.png)<p>

Чтобы начать пользоваться доменом, необходимо его зарегистрировать, или, другими словами, внести в реестр национальной доменной зоны сведений, которые необходимы для работы домена.

Выбрать и зарегистрировать домен, можно у любой из пяти компаний в Беларуси. Список этих компаний размещен на официальном сайте [ОАЦ](https://oac.gov.by/domain-names/secure-internet/registars).

Чтобы открыть магазин в РБ, домен должен быть зарегистрирован в национальной доменной зоне — это домены .by и .бел

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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>

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Что нужно сделать, чтобы зарегистрировать домен:

* **Выбрать [регистратора](https://oac.gov.by/domain-names/secure-internet/registars).**

* **Выбрать красивый домен** (можно на сайте регистратора или на сайте [cctld.by](https://cctld.by).

* **Заполнить юридические данные** (обязательно указывайте данные, на которые будет зарегистрирован интернет-магазин) и заключить с регистратором договор.

* **Оплатить регистрацию домена.** Стоимость домена в Беларуси фиксированная и составляет 33 BYN в год.

Домен можно зарегистрировать на 1 или 2 года с возможностью продления неограниченное количество раз. Не забывайте продлевать домены, чтобы не потерять их.

Вся информация о доменах и их администраторах есть в открытом доступе, ознакомиться с этой информацией вы можете на сайте [cctld.by](https://cctld.by).

<p align="center">![создать интернет магазин под ключ](/blog/content/images/2021/03/1-8.png)<p>

3. Создание и размещение сайта в сети интернет

Ваш интернет-магазин согласно указу №60 Республики Беларусь должен быть размещен на сервере, находящемся в Беларуси.

Используя конструктор сайтов и конструктор интернет-магазинов Старонка, вам не нужно заботиться о поиске хорошего хостинга в РБ, он уже входит во все тарифные планы и соответствует нашему законодательству.

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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>

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После покупки и прикрепления домена к сайту, он должен быть зарегистрирован в РУП «БелГИЭ». Регистрация осуществляется в течение 15 дней после подачи заявления регистратором.

Мы регистрируем в «БелГИЭ» все сайты после оплаты любого тарифного плана в обязательном порядке и совершенно бесплатно.

Проверить регистрацию сайта можно на официальном сайте РУП «БелГИЭ», перейдя по ссылке: http://belgie.by/ru/registration

<p align="center">![сколько стоит сделать интернет магазин](/blog/content/images/2020/04/scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg)<p>

4. Регистрация интернет-магазина в Торговом реестре

Регистрация интернет-магазина в Торговом реестре РБ, осуществляется владельцем магазина в соответствии с Положением о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1227.

Регистрация интернет-магазинов в Торговом реестре осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами по месту государственной регистрации субъектов торговли путем внесения сведений об интернет-магазинах в Торговый реестр в соответствии с порядком, установленным в главе 4 Положения № 1227 (пункты 20 и 21 Положения № 1227).

Чтобы включить магазин в Торговый реестр, необходимо заполнить заявление в соответствии с формой, установленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Регистрацию может осуществить руководитель или уполномоченное им лицо.

Данные для регистрации представляются в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган на бумажном носителе путем личного обращения либо по почте, а также в виде электронных документов через единый портал электронных услуг посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).

Если вы счастливый обладатель нескольких интернет-магазинов, необходимо подать заявления о внесении сведений в Торговый реестр по каждому интернет-магазину.

Плата за подачу заявления не взимается, срок рассмотрения 5 рабочих дней.

Как только магазин будет внесен в Торговый реестр, вам придет уведомление (в зависимости от варианта подачи заявления) по почте или по ОАИС в виде электронных документов.

Сведения из Торгового реестра Республики Беларусь размещены на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Данную информацию можно найти в сети Интернет, перейдя по ссылке: http://mart.gov.by.

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<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>

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<p align="center">![создать интернет магазин в минске](/blog/content/images/2020/04/john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash--1-.jpg)<p>

5. Размещение на сайте интернет-магазина необходимой информации

Разместите на сайте интернет-магазина информацию о товарах согласно законодательству и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей».

Какая информация о продавце обязательно должна быть размещена на сайте:

* для юридических лиц: (наименование, место нахождения, УНП), для индивидуальных предпринимателей: (ФИО без сокращений, место жительства, УНП, информация о госрегистрации и органе, осуществившем госрегистрацию);

* название интернет-магазина;

* сведения о лицензии (если деятельность предполагает ее наличие);

* дата регистрации в Торговом реестре;

режим работы

Что обязательно должно быть в описании товара:

* наименование товара;

* указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара (для товара, выпускаемого по таким нормативным документам);

* сведения об основных потребительских свойствах товара, а также в случаях и порядке, определяемых Правительством Республики Беларусь, сведения о наличии вредных для жизни и здоровья покупателя веществ, сравнение (соотнесение) этой информации с нормативными документами, устанавливающими требования к качеству товара, о показаниях к применению отдельными возрастными группами;

* цену и условия оплаты товаров;

* гарантийный срок, если он установлен;

* рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если это требуется из специфики таких продуктов;

* дату изготовления (фасования) и (или) срок службы, и (или) срок годности, и (или) срок хранения товаров, а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если просроченные товары представляют опасность для жизни, здоровья или окружающей среды;

наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя (продавца), а также при наличии импортера, представителя, ремонтной организации, уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание;

* сведения о подтверждении соответствия товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

* количество или комплектность товара;

* сведения о сроке доставки товара, цене и об условиях оплаты доставки товара;

* необходимые сведения о правилах и об условиях эффективного и безопасного использования товаров, в том числе ухода за ними;

* наличие товара на складе

> Внимательно следите за наличием товаров. Если товар закончился или временно отсутствует, сделайте пометку «нет в наличии» или удалите его с сайта.

Какую еще информацию необходимо разместить на сайте

* образец документа, подтверждающего факт приобретения товара, который продавец обязан выдавать покупателю вместе с товаром (кассовый чек);

* информацию о возможности оплаты товара путем дистанционного перечисления денежных средств.

> Выполнили все условия? Поздравляем, вы можете смело начинать работу! Вам не грозит наказание за нарушение правил торговли. Внимательно отнеситесь к вопросу наполнения магазина, ведь нарушение предусмотрен штраф до 10 БВ, а при повторном нарушении — до 30 БВ.

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<a class="btn btn--staronka"href="/app//signup">

<span class="btn__text">Создать интернет-магазин</span>

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Осталось выбрать платежный сервис и подключить онлайн-платежи через сайт. Пошаговую инструкцию как это сделать, вы можете найти в [статье](/blog/kak-vybrat-platiezhnyi-siervis-i-podkliuchit-onlain-platiezhi-v-rb-k-saitu-ili-intierniet-maghazinu/).

Если в процессе создания магазина у вас возникнут вопросы, на которые вы не найдете ответы, мы с удовольствием вам поможем. Смело пишите в чат на сайте или на электронную почту help@kvitly.com.