Заголовки в лендингах зачастую служат для навигации по сайту.

Каждый блок имеет свой заголовок — они визуально выделяются и помогают человеку ориентироваться по страницам. Особенностью заголовков продающих страниц является их основная задача — привлекать внимание.

Помимо этого заголовок лендинга выполняет важную роль — рассказывает о чем пойдет речь в блоке.

Заголовки могут быть двух типов

Заголовок либо сразу показывает о чем пойдет речь в разделе, либо отражает суть.

назывные заголовки дают максимально поверхностную информацию о тексте в блоке: Отзывы, Контакты, Скидки

дают максимально поверхностную информацию о тексте в блоке: Отзывы, Контакты, Скидки транзитивные заголовки своего рода заголовки-спойлеры. Только прочитали заголовок, а уже знаете суть блока

В примере выше «Скидки для пенсионеров» — заголовок назывной. А в примере внизу — заголовок-спойлер.

Назывной заголовок помогает быстро сориентироваться. Прочитав его, пользователь сразу понимает какой блок ему будет полезен и сразу переходит в него.

Например:

Производство нашей мебели

Преимущества

Готовые решения

Индивидуальный подбор мебели

Если же желания читать все страницы нет, то можно просто пробежаться глазами по заголовкам.

Например:

Стоимость

Создание индивидуального макета под нужный размер, гарантия 15 лет

45 готовых решений от 200 рублей

Выезд на место, замер параметров

5 советов для продающего заголовка

Первое. Запомните, часто клиента не интересует в полной мере товар или услуга, которую он собирается приобрести, ему важен результат достигнутый с помощью нее(го). Напишите в заголовке о пользе для клиента!

Второе. Обозначьте для себя почему ваш товар или услуга отличаются от других. Но не стоит впадать в крайности. Не используйте усиливающие слова: «Самый», «Уникальный», «Первый». Подобные выражения сразу вызывают отторжение и негатив у клиента. У вас всегда есть преимущество, которым можно привлечь внимание.

Третье. Есть возможность указать цифры, пишите — это вызывает доверие. Вы создали курс по похудению и уверены в его эффективности, покажите цифры, так информация воспринимается лучше.

Четвертое. Не пишите ЗАГОЛОВОК ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ или Не Делайте Каждое Новое Слово С Заглавное Буквы. Это выглядит совсем непривлекательно, и, если заглавные буквы можно иногда использовать для выделения акцента, то второй вариант выглядит так, будто его писал истеричный подросток. Кроме того, не стоить забывать, что люди сидящие постоянно в интернете, вырабатывают у себя слепоту к таким заголовкам. Они не обращают внимания на то, как именно те написаны. К тому же, такой текст ничего не вызывает кроме раздражения.

Первый заголовок — самый аккуратный и читабельный. Второй — выглядит вызывающе, отталкивает и раздражает. С третьим сложнее.

Как уже говорилось выше, заголовок написанный заглавными буквами может использоваться для выделения, подчеркивания чего-то из большого разнообразия схожих элементов. Если абсолютно все заголовки прописать заглавными буквами, то вы ничего не выделите, такие заголовки будут восприниматься одинаково. Приведем пример с карточками товаров.

Ниже приведен пример, где только один товар выделен заглавными буквами. Так можно обратить внимание на конкретный объект, если это очень нужно.

Прежде чем выделять заголовок, попробуйте привлечь внимание смыслом. Сделайте акцент на приятном бонусе, скидке. Выделите не все, а только одно-два слова.

Пятое. Заголовок должен быть понятным и коротким. Посетитель не станет читать полотно текста, тем более на мобильном устройстве, где для этих целей придется пролистывать сайт вниз. Заголовок должен быть коротким и содержать призыв к действию. Человек, заходя на сайт, сразу должен понять, что он попал именно туда, куда хотел. Понять что это за организация и какие услуги предоставляет, иметь возможность получить обратную связь.

Протестируйте заголовок

Не можете определиться с окончатильным вариантом заголовка? Это не проблема. Набросайте несколько вариантов, лучше всего два, и опубликуйте их для общего пользования. Подключите Яндекс.Метрику или Google Аналитику и посмотрите как ведут себя посетители сайта, где больше задерживают внимания, сколько переходов было сделано и собрано заявок. Исходя из полученных данных выберите заголовок, который пользуется большим вниманием у посетителей.

Резюме

В интернете найдется куча статей, где предлагают «проверенные» формулы заголовков, но чем больше ты их читаешь, тем меньше понимаешь. Каждый предлагает что-то свое, но на самом деле, нет единой формулы для создания «идеального» заголовка.

Лучший заголовок — тот, который четко транслирует торговое предложение, он короткий и по возможности в нем есть глаголы:

Мебель на заказ → Создадим эскиз любой сложности

Швейное ателье → Шьем одежду на заказ за две недели

Глаголы добавляют динамику в предложение.

А главное, старайтесь избегать активного, открытого и неуместного нахваливания своих услуг или товаров.

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Если вы делаете действительно качественный продукт — не лейте воду. Ваш заголовок должен говорить сам за себя, чтобы с первого взгляда было понятно: Вот то, что я искал!