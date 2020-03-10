У всех есть личный номер телефона, но никто не запоминает комбинацию из цифр для того чтобы позвонить. Люди подписывают номера удобным для них именем, домен это ваше имя в телефонной книге, за которым скрывается IP-адрес из чисел.

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Каждому сайту в Старонке присваивается технический адрес. По нему можно открыть сайт и дать ссылку знакомым. Однако, такой адрес выглядит некрасиво, он слишком длинный, его трудно запомнить и он не может быть использован для продвижения сайта. Найти технический адрес можно в настройках сайта, раздел «Обзор».

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Как выбрать домен?

Сайт создан и красиво упакован, осталось лишь присвоить запоминающееся имя для удобного поиска. Как правильно выбрать домен и не ошибиться? Первое, доменное имя должно отражать то, чем вы занимаетесь. Это может быть название компании, вид деятельности или инициалы, главное — краткость. Чем короче имя, тем проще его запомнить и не опечататься. Второе, постарайтесь избегать английских букв S, K и C, W и V их очень просто перепутать между собой.

Где купить домен?

Как только доменное имя придумано, надо его проверить, свободно ли оно. Это можно сделать на сайте cctld.by или у любого из регистраторов, например, hb.by, hoster.by или active.by

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Цена на домены второго уровня .by и .бел фиксированная и составляет 33 рубля. Купить его можно перейдя на сайт регистратора. Тут все достаточно просто, ошибиться не получится.

Как настроить домен, чтобы он заработал?

Перейдите в личный кабинет на сайте регистратора или свяжитесь с ним напрямую позвонив, или отправив письмо на электронную почту и сообщите, что хотите изменить адреса серверов на ns1.staronka.by и ns2.staronka.by.

Как подключить домен сайту, созданному в Старонке?

После того, как вы настроите DNS-записи, необходимо добавить новый адрес в настройках сайта. Важно отметить, что переадресация может занять до 48 часов. На практике это время обычно составляет 2-3 часа, но бывает всякое. Когда завершится оптимизация всех настроек, вам на почту придет письмо, подтверждающее, что настройки ареса успешно изменены. После этого перейдите в настройки сайта, нажмите на раздел «Адрес сайта». Далее, нажмите на зеленую кнопку «Добавить адрес». В появившемся меню выберите строку «Использование существующего адреса» и в пустом поле напишите ваше доменное имя.

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