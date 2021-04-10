В современном мире невозможно представить свою жизнь без социальных сетей. Целое поколение выросло вместе с ними, при них они зарождались и при них активно развивались. Однако у социальных сетей появился серьезный соперник — мессенджеры. Аудитория мессенджеров расширяется гораздо активнее, чем количество пользователей социальных сетей. Уже сегодня их используют более 2.5 миллиардов людей. И если верить прогнозам, то к 2022 году это число достигнет 3 миллиардов. Мессенджеры постоянно развиваются и не стоят на месте. Они вобрали в себя все самое необходимое: личные и групповые чаты, новостные и развлекательные каналы, видео и аудиоконференции.

Что же так привлекает людей? Все достаточно просто: в мессенджерах нет информационного мусора. Диалоги ведутся только с теми, кого вы знаете лично или по работе. В них нет навязчивой баннерной рекламы, преследующей при каждом переходе на новую страницу. На все новостные группы или каналы вы подписываетесь самостоятельно и как только они надоедают — отписываетесь. Получается, у любого пользователя появляется больше личного пространства, за их страницами никто не следит. Ведь в профиле указано только самое важное: фото, имя, дополнительные контакты и род деятельности. Более того, из-за отсутствия новостной ленты легче распределять свое время.

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Разумеется, такая популярность вызывает интерес к мессенджерам у маркетологов и владельцев бизнеса. Ведь аудитория мессенджеров примерно на 20% больше, чем аудитория социальных сетей. А процент открытия сообщений доходит до 80%, CTR до 20%. Более того, там сосредоточено гораздо больше активных пользователей, которые ежедневно взаимодействуют с мессенджерами. Поэтому там существуют возможности, помогающие запустить рекламу: WhatsApp Business, каналы в Telegram, Viber Public Account, рекламный кабинет в Facebook. Упускать из вида такие прекрасные инструменты для продвижения не стоит.

Зачастую пользователи мессенджеров внимательнее относятся к контенту. Ведь они сами его выбирают и имеют возможность удалить все лишнее. Поэтому реклама в них набирает популярность, к ней будут прислушиваться и не станут сразу же игнорировать. Однако тут стоит понимать, что продвижение в мессенджерах может резко отличаться от любых других платформ. А методы необходимо подбирать, исходя из специфики и особенностей конкретного мессенджера. Соответственно и выбор сервиса зависит от особенностей продукта, его целевой аудитории, географии и других параметров.

<p align="center">![продвижение в мессенджерах](/blog/content/images/2021/04/2.jpg)<p>

Выбор мессенджера

Количество мессенджеров постоянное меняется. Иногда на рынке стремительно появляются новые продукты, и также стремительно пропадают, забываются. Получается, лавировать среди такого разнообразия достаточно трудно. Однако существует небольшая группа мессенджеров, проверенных временем, которые будут оставаться актуальными еще не один год. Ниже мы рассмотрим их все.

WhatsApp

Аудитория: по информации из блога компании, число пользователей WhatsApp уже превысило 2 млрд. При этом, мессенджер не является лидером рынка только в 25 странах. Такой охват дает отличную возможность для настройки таргетинга, ведь ежедневно его используют около 500 миллионов человек.

География: WhatsApp пользуется особой популярностью в России, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Мексике, Турции, Швейцарии и Нидерландах.

Имея такую широкую аудиторию, разработчики приложения стремятся создать функционал удобный не только для простых пользователей, но и для рекламодателей. В мессенджере в пару кликов, помимо личных чатов, создаются тематические каналы. А с помощью дополнения WhatsApp Business потенциальных клиентов легко перенаправить в свой чат, настроив рекламу в личном кабинете Facebook.

Почему стоит рассмотреть WhatsApp? По статистике, открываемость писем в приложении составляет больше 90%, это достаточно высокий процент. Если знать все о правильной настройке рекламы, то хорошая конверсия будет обеспечена и затраты со временем окупятся. Однако и тут существуют свои подводные камни, хотя для некоторых они станут лишь мотивацией на пути к развитию. Отвечать на сообщения в бизнес-аккаунте необходимо в течении 24 часов. По истечении этого времени за каждое отправленное сообщение будет взиматься оплата — от 0.01$ до 0.09$. Тариф колеблется в зависимости от региона.

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Facebook Messenger

Аудитория: по последним данным она превысила 1.3 млрд пользователей. А активных бизнес-аккаунтов насчитывается примерно 40 миллионов. В странах СНГ этот мессенджер находится на 5 месте по популярности. В этой гонке лидируют WhatsApp, Viber, Telegram и Skype по версии Mediascope. Поэтому сбрасывать Facebook со счетов точно не стоит.

География: первоначально Facebook ориентировался на американский рынок, ставка делалась на пользователей из США и Канады. Однако сейчас он приобрел популярность и в других регионах: Австралии, России, Монголии, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии.

Для запуска рекламы и коммуникации с клиентами тут все достаточно продуманно. При необходимости можно подключить чат-бота для автоматических ответов. А в бизнес-аккаунте настраиваются рекламные кампании. Есть и свои нюансы, хотя сервисы и называются схоже, но они между собой могут быть не связаны. Так, вы можете работать в Facebook Messenger и не быть зарегистрированным в самом Facebook.

Реклама в мессенджере делится на два типа:

Объявления назначения — креатив ведет пользователя непосредственно в мессенджер для оформления заказа.

Плейсмент — креатив ведет пользователя на сторонний ресурс: на сайт, в интернет-магазин или на страничку в социальных сетях.

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Telegram

Аудитория: этот мессенджер в последнее время у всех на слуху, поэтому определенно стоит обозначить цифры. К началу 2021 года аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей. С учетом всех нововведений и количества скачиваний приложения, вполне возможно, что к 2022 году аудитория вырастет до 1 млрд.

География: больше всего мессенджер пользуется популярностью в странах СНГ, ведь его создатель, в свое время, работал над социальной сетью ВКонтакте. Она была аналогом Facebook для русскоязычного населения. Помимо этого Telegram лидирует на рынках Ирана, Узбекистана и Эфиопии.

Telegram резко выделяется на фоне других мессенджеров. Очень многие люди его выбирают в качестве альтернативы социальным сетям, ведь там есть все: общение, беседы, секретные чаты, новостные и развлекательные паблики. А многие крупные компании выбирают его как основной канал для связи.

Отдельно стоит отметить особенности полового разделения аудитории. В Telegram зарегистрировано примерно 67% мужчин и только 33% женщин. Соответственно, запуская рекламу ориентированную на женскую аудиторию придется вложить больше средств для ее привлечения. По прогнозам к 2022 году эти показатели постепенно сравняются. Мессенджер выбирают в основном студенты, и работники из сферы IT и Digital. Исходя из этих данных, в Telegram лучше всего продвигаются цифровые товары, образовательные курсы, а также туристические и развлекательные продукты.

Реклама: в настоящее время тут нет возможности запустить рекламу. Поэтому все продвижение построено на публикациях в тематических каналах, чат-ботах, нативных статьях или обзорах. А личный канал сможет дать большую прибыль за счет рекламы сторонних каналов, сайтов или ресурсов. Пока эта платформа отлично подходит для “умного” контента. Однако в ближайшее время в Telegram планируется добавление рекламы в общепринятом виде.

<p align="center">![мессенджер без рекламы](/blog/content/images/2021/04/7.jpg)<p>

Viber

Аудитория: Viber третий по популярности мессенджер в мире, а его аудитория слегка перевалила за 800 миллионов пользователей. Приложение активно использует старшее поколение. А среди зарегистрировавшихся преобладает женский пол, их насчитывается 57%.

География: мессенджер хорошо укоренился в странах СНГ. В России он находится на втором месте после WhatsApp. А вот в Украине, Беларуси и Сербии Viber занял лидирующую позицию.

Это приложение очень активно используют для запуска рекламы. Вспомните сообщения, которые приходят от кафе и ресторанов или рассылку с новыми акционными предложениями от сетевых магазинов. В мессенджере сделано все, чтобы рекламный пост смотрелся красиво, ярко и привлекал внимание.

Стоит отметить, что средняя аудитория Viber немного старше, чем аудитория в Telegram. Больше всего там пользователей от 25 до 35 лет, примерно 49%. Вторую позицию занимает категория в возрасте от 18 до 24 лет, всего 26%. Дальше следуют юзеры от 35 до 65 лет, их насчитывается 16%. Ну и остаток в 9% достанется самой малочисленной категории — подросткам.

Основным направлением для работы и создания контента являются новости, промо-акции магазинов и крупных компаний, а также гороскопы.

<p align="center">![реклама в вайбере](/blog/content/images/2021/04/8.jpg)<p>

Запуск рекламной кампании

Выше мы разобрали самые популярные мессенджеры. Каждый из них имеет свои особенности. Поэтому, чтобы создать успешную рекламную кампанию, необходимо определить для себя стратегию и придерживаться ее. Ниже мы подробно расскажем о способах продвижения в каждом приложении.

WhatsApp

Тут все достаточно просто, в WhatsApp существует отдельное приложение для запуска рекламы — WhatsApp Business. Его необходимо установить на телефон, закрепить за ним рабочий номер телефона, который не будет совпадать с номером для личного аккаунта. А затем бизнес аккаунт следует привязать к профилю пользователя Facebook, обладающего правами администратора.

На что обратить внимание? Заранее продумайте внешний вид бизнес-аккаунта. В WhatsApp, как и в Instagram, надо все подробно прописать: название компании, чем она занимается, добавить ссылки на другие социальные сети или сайт. Кроме того, при необходимости подключите автоматические ответы на самые популярные вопросы. Так работать с клиентами станет намного проще.

Запуск рекламной кампании. В WhatsApp реклама запускается с помощью click-to. Само объявление создается в Facebook и в нем срабатывает перенаправление на чат в мессенджере. Как только клиент напишет в чате с ним надо начать общение. Для этой задачи стоит выделить отдельного специалиста и добавить автоматические ответы. Это поможет поддержке сосредоточить внимание на более значимых вопросах.

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Чтобы настроить рекламную кампанию, перейдите в раздел «Ads Creation», затем определите цель и выберите WhatsApp в пункте «Назначение сообщения». После этого настройте таргетинг: определите целевую аудиторию, обозначьте бюджет и напишите расписание кампании. В целом, это похоже на настройку любых других рекламных объявлений. Тут крайне важно создать качественный, яркий и цепляющий креатив. Правильно написать заголовок и придумать понятное, лаконичное описание.

Дополнительный способ продвижения. В качестве альтернативы можно попробовать настроить рекламные посты на Fan Page. Они заточены на прямой переход в WhatsApp. Тут стоит отметить, что иногда этот способ работает значительно лучше, поскольку есть больше возможностей для создания информативного креатива. Если вы его выбрали, то при оформлении кампании в качестве цели поставьте «Send Message (to WhatsApp)». А в настройках добавьте кнопку для перехода в мессенджер, все остальное задается аналогично.

Настраивая любую рекламу, стоит периодически собирать данные о ней и проводить анализ. Это позволит определять, какие креативы лучше всего заменить, с какими рекламными кампаниями больше всего взаимодействуют пользователи и где можно исправить текст заголовков. Кроме того, в WhatsApp Business, в разделе «Настройки бизнеса» вы найдете статистику по всем прочитанным, открытым и полученным сообщениям. Опираясь на эти данные, необходимо корректировать работу поддержки и стиль общения с клиентами.

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Facebook Messenger

Разбирая варианты продвижения в WhatsApp, мы обозначили, что с помощью одного аккаунта в Facebook можно настроить два типа рекламных кампаний: объявления назначения и плейсменты. Ниже мы более подробно разберем как каждый их них работает.

Объявления назначения — это рекламные посты, ведущие пользователей напрямую в чат, где они смогут задать вопросы. Такое объявление настраивается через Ads Manager или Power Editor. Здесь есть простор для фантазии и экспериментов в оформлении: стандартный креатив, яркое видео, карусель или же слайд-шоу.

Преимуществом такой рекламной кампании является довольно точный таргетинг, он настраивается на: целевую аудиторию, по региону, интересам или профессии. Показ будет виден в мобильной версии и на компьютере. Некоторым клиентам требуется время на принятие решения. Целевой рекламный пост станет ключевым шагом. Ведь они смогут задать вопрос в чате мессенджера и перейти к покупке после консультации. Кроме того, объявление таргетируется на пользователей, перешедших на сайт, но по какой-то причине не сделавших заказ.

Объявления назначения помогут работать и с холодным трафиком. Однако в этом случае принцип создания поста будет отличаться. Ведь потенциального клиента надо не просто заинтересовать, а побудить его перейти в чат и начать переписку. В любом случае, всем требуется платформа для общения. Порой искать ответы на свои вопросы сложно или просто на это нет времени. Тогда на выручку придет чат в мессенджере, где достаточно уделить немного времени клиенту и завершить сделку.

<p align="center">![messenger реклама](/blog/content/images/2021/04/12.jpg)<p>

Плейсменты — это пост от бренда, приходящий пользователю в личных сообщениях. В такие сообщения легко добавить полный продающий текст, креативы и ссылки на сайт или социальные сети. Тут все работает по аналогии и настраивается через Ads Manager или Power Editor. Однако у такого рода рекламы есть свои нюансы — их можно отправить только тем, с кем вы до этого вели переписку, а за каждое отправленное сообщение взимается небольшая плата.

Для повышения эффективности такой рассылки существуют дополнительные инструменты, например ManyChat.com. Это своего рода бот, который за 10$ в месяц отправляет рекламные сообщения. Помимо этого он агрегирует контакты всех пользователей, вступивших в переписку с вашим бизнес-аккаунтом. Такой помощник гораздо выгоднее, чем самостоятельная рассылка и оплата тарифа за каждое отправленное сообщение.

Чтобы расширить базу для рассылки рекламных сообщений, используйте объявления назначения. Например установите на сайт или в интернет-магазин Facebook. Благодаря такой интеграции очень просто информировать об акциях, доставке или подтверждать заказ через мессенджер, тем самым постепенно увеличивая базу для рассылки.

<p align="center">![facebook реклама messenger](/blog/content/images/2021/04/13.jpg)<p>

Telegram

Как говорилось ранее, в Telegram пока нет рекламы и инструментов для ее настройки. Поэтому самый эффективный способ заявить о себе — создать тематический канал. Подобное продвижение требует финансовых и временных затрат. Вам потребуется отдельный человек, создающий и публикующий контент. Тут стоит понимать, что результат не будет мгновенным, это игра вдолгую. Однако через некоторое время он станет приводить клиентов, его можно будет монетизировать с помощью рекламы других каналов, партнерских продуктов или продажи дополнительных услуг.

Создавая канал, заранее продумайте свой образ в сети. Загрузите приятный и запоминающийся логотип для канала. Добавьте подробную информацию в шапку профиля: чем занимается компания, что публикуется в канале, прикрепите ссылки на сторонние ресурсы. Затем задумайтесь над контентом: выработайте единый стиль публикаций, приятное и понятное оформление текста, постарайтесь с помощью смайликов улучшить навигацию по статьям. Поработайте над визуальной составляющей: загружайте только качественные изображения, старайтесь чтобы весь контент был оригинальным. Чем больше сил вложено в канал, тем больше будет отдача. Ведь читать одинаковые статьи, без какого-то особого оформления никто не станет. Пользователи в интернете уже давно избалованы и хотят видеть только качественные материалы.

Варианты продвижения канала:

Бесплатные.

- Реклама канала через социальные сети или собственный сайт;

- Реклама в каналах со схожей тематикой. Вы публикуете пост о другом канале у себя на бесплатной основе, а те у себя публикуют пост о вашем канале;

- Добавление ссылки на канал в бесплатном каталоге: add-groups.com или telegram-club.ru.

Платные.

- Покупка рекламы в крупных каналах со схожей тематикой;

- Покупка рекламы в чат-ботах.

<p align="center">![реклама в телеграм](/blog/content/images/2021/04/6.jpg)<p>

Методы продвижения.

Чтобы канал начал приносить доход, в нем обязательно должен размещаться качественный контент. Если он носит развлекательный или общеобразовательный характер, то публикации могут выходить несколько раз в день. А вот сложные аналитические статьи следует постить раз в пару дней. Самое главное — совпадение тематики и потребностей целевой аудитории.

Рекламные посты.

Самая приятная и ненавязчивая реклама — нативная. Это вполне может быть история какого-нибудь героя, который расскажет о своей проблеме и о способах ее решения. Где-то в середине рассказа уместно добавить ссылку на сайт. Читатель быстро поставит себя на место повествующего человека и скорее всего захочет пройти по проторенной дороге. Тут важно понять боли целевой аудитории и точечно их проработать.

Более очевидная реклама — завлекающие посты. В таких публикациях важно работать на интерес целевой аудитории. Завладеть ее вниманием и постараться вовлечь. Тут помогут: яркие креативы, видео, актуальные мемы, хороший продающий текст, анимация. Все усилия должны быть потрачены на то, чтобы пользователю захотелось прочитать текст и перейти по ссылке.

Еще один вариант — проведение марафонов. Хорошо подготовленный марафон отлично помогает продвигать пользователей по воронке продаж. Его лучше всего сделать бесплатным и достаточно поверхностным. Предложите освоить какой-то навык или получить полезную информацию. Добавьте всех зарегистрировавшихся в один чат и начните с ними работать. Продемонстрируйте свою экспертность в вопросе, но при этом не рассказывайте абсолютно все. Для нескольких активных участников разыграйте приз в виде книги или полного курса. Если люди почувствуют интерес к продукту, то они захотят его приобрести в полном виде. А марафон послужит своего рода предпоказом.

Ну и последний вариант — реклама в чат-ботах. Как правило, за размещение рекламного объявления требуется дополнительная оплата, однако она не так велика. Кроме того, с такого способа продвижения можно получить хороший приток клиентов. А дизайн рекламный объявлений будет схож с оформлением постов в самом канале.

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Viber

Этот мессенджер очень похож по принципу работы с рекламой на Telegram. В нем легко создать тематические чаты, публиковать в них статьи и продвигаться. Однако такой вариант займет много сил и времени, поэтому сразу рассмотрите инструмент под названием Viber Public Account.

Принцип работы данного инструмента очень простой — он запускает тематическую рекламную рассылку. Вспомните, как часто вам приходят такие сообщения от банков, KFC или McDonald’s. Пользователю достаточно дать свое согласие на получение уведомлений и предоставить свой номер телефона. Как правило, передача номера телефона происходит при подключении к Wi-Fi в общественных местах. Однако тут крайне важно удовлетворить запросы целевой аудитории. Иначе все старания останутся без ответа.

Для того, чтобы начать работу в Viber Public Account необходимо пройти регистрацию на сайте partners.viber.com в качестве администратора. Затем создайте публичный профиль и выберите его тематику, она может быть любой. А дальше все делается по аналогии с другими мессенджерами: добавляется подробное описание, ссылки на социальные сети или сайт, загружается изображение для заставки. Для управления аккаунтом стоит подключить API или дополнительные сервисы вроде JivoSite.

<p align="center">![реклама в вайбере как сделать](/blog/content/images/2021/04/16.jpg)<p>

Привлекать потенциальных клиентов можно несколькими способами. Самый быстрый — сбор контактов через сайт. Для этого достаточно добавить раздел, где будет предложен заманчивый бонус, но для его получения необходимо будет согласиться на рассылку.

Еще одни вариант — покупка рекламы в Viber. У этого способа продвижения есть свои нюансы. Люди не готовы получать в мессенджере огромные полотна текста с рекламой. Поэтому заранее продумайте дизайн креативов: о должен быть ярким, приятным и завлекающим, без лишнего текста, с понятным призывом к действию.

Дополнительно можно прибегнуть к покупке рекламы в социальных сетях. Для такой рекламы подойдут небольшие креативы схожие по дизайну и наполнению с креативами для WhatsApp. Также Viber хорошо использовать в качестве вспомогательного инструмента. К примеру оставить ссылки на чат на сайте и уже продолжать коммуникацию в приложении.

<p align="center">![как создать рекламу в вайбере](/blog/content/images/2021/04/15.jpg)<p>

Заключение

В современном мире становится все труднее продвигаться в сети. Поэтому так важно постоянно отслеживать новые тенденции в маркетинге и рекламе. Однозначно не стоит выбирать только один вид продвижения и надеяться, что он будет всегда привлекать достаточное количество клиентов. Экспериментируйте, пробуйте комбинировать другие виды рекламы и продвижение с помощью мессенджеров для лучшего эффекта!