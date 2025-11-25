7 сайтов с бесплатными иконками
Наталия Усова для раздела Академия
Чтобы ваш сайт привлекал больше внимания и лучше воспринимался пользователями, важно подобрать красивые иконки, которые будут подходить по стилю к вашему сайту.
Именно поэтому мы решили собрать для вас список из лучших 10 сервисов с бесплатными иконками. Выбирайте любой из них и создавайте чудесные сайты.
Огромные наборы иконок, в которых вы всегда найдете то, что нужно для ваших проектов
.svg и .png иконки для сайта. Все иконки распространяются бесплатно, их можно использовать в коммерческих целях.
3. https://ru.freepik.com/icons
Больше 10 миллионов иконок, все, что вы только можете представить в формате .png и .svg
4. https://www.flaticon.com/ru/
Векторные иконки и стикеры созданные дизайнерами, которые вы можете использовать для любых целей. Множество форматов.
Пакеты иконок и логотипы самых известных брендов, выбирайте и используйте бесплатно.
6. https://www.clipartmax.com/
Коллекция клипарта на прозрачном фоне, все можно использовать для создания собственных иконок.
Бесплатные иконки и иллюстрации талантливых дизайнеров.
Используйте любые ресурсы для вдохновения, загружайте красивые иконки на ваш сайт и делайте его еще более привлекательным для ваших клиентов!
