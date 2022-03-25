Продавайте в своеминтернет-магазине
С нами можно собрать магазин в простом конструкторе, управлять каталогом, привлекать клиентов и принимать оплату — словом, продавать в интернете легко и с удовольствием.
Все для магазина в одном месте
Понятная навигация, информация о товарах, корзина, онлайн-оплата — простое управление магазином для вас и приятный опыт покупки для ваших клиентов.
Каталог — душа вашего магазина
Легко добавляйте товары с изображениями, редактируйте их, распределяйте по категориям, добавляйте описания и управляйте способами доставки. У каждого товара будет своя страница, где ваши покупатели узнают все, что их интересует.
- Варианты товаров
- Размеры, цвета, вес — вы можете добавлять разные модификации одного товара.
- Импорт и экспорт
- Удобный способ для массового управления всеми параметрами всех товаров.
Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!
Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!
Пишет текст
- Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.
Подбирает картинки
- Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.
Делает и переделывает
- Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!
Удобное отслеживание заказов
Все заказы собираются в одном месте, и вы сможете всегда держать руку на пульсе своего бизнеса: получайте уведомления, следите за статусами, делайте дополнительные заметки. Не упускайте ни одного клиента!
Прием онлайн-платежей в 2 клика
Подключите прием платежей онлайн с любым интегрированным с 🌱kvitly платежным сервисом и дайте вашим клиентам возможность оплачивать заказ сразу в момент создания. Максимальное удобство для вас и ваших покупателей.
Инструменты для продвижения и продаж
Вас найдут в интернете, у вас купят, к вам вернутся. Всё, что надо для продвижения сайта и привлечения покупателей.
Ремаркетинг
- Подключайте системы ретаргетинга и ремаркетинга и возвращайте ваших потенциальных клиентов.
Аналитика магазина
- Пользуйтесь встроенной статистикой или легко подключайте аналитику от Google или Яндекс.
Промокоды и скидки
- Проводите акции, настраивайте скидки и промокоды, и посетители вашего магазина не устоят!
SEO-оптимизация
- Простые настройки, чтобы всегда быть на первых страницах в выдаче поисковых систем.
Маркетплейсы
- Выгружайте товары в Яндекс.Маркет и Google Merchant и найти вас будет еще легче.
Лейблы товаров
- Помечайте товары в каталоге метками — привлекайте внимание посетителей.
Базовые возможности
Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly
Хостинг
- Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.
Мобильные интерфейсы
- Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.
Свой домен
- Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.
Поддержка
- Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.
Постоянное улучшение
- Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.
Приятный опыт ваших клиентов
- Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!