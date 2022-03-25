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Помощь по 🌱kvitly

Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.

О 🌱kvitly

Все, что нужно знать о нашем сервисе, возможностях и перспективах развития вашего бизнеса.

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Ваш аккаунт

Все, о настройках вашего аккаунта: как заполнить реквизиты, как сменить пароль и многое другое.

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Тарифы, бонусы и оплата

Все, о тарифах, бонусах и оплате: как выбрать подходящий тариф, использовать бонусы, оплатить подписку, настроить автоплатежи и многое другое.

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Сайты и страницы

Узнайте как настроить сайт и страницы. Все, от редактирования текста до настроек SEO.

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Настройка интернет-магазина

Все, о настройке вашего интернет-магазина: как добавить товары, настроить каталоги, выбрать способы доставки и оплаты, создать акционные предложения и многое другое.

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Интеграции

Все, о подключении и использовании интеграций: как подключить аналитику, добавить платежные системы, установить онлайн-чат и многое другое.

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Настройка контента и блоков

Все, о настройке контента и блоков: как редактировать тексты, добавлять изображения, как добавлять, удалять, копировать и перемещать блоки, изменять структуру страниц и многое другое.

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Настройка мобильной версии сайта

Все, о настройке мобильной версии сайта: как адаптировать блоки, оптимизировать отображение контента, настроить меню и элементы для удобного просмотра на смартфонах и многое другое.

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Соцсети, фавикон и брендинг

Настраивайте ваш сайт, чтобы он стал более заметным и привлекательным. Изображения для социальных сетей и фавиконка будут в этом способствовать.

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Домен и сертификат

Узнайте как выбрать, подключить к сайту и настроить домен, а также как подключить ssl-сертификат.

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Настройки SEO

Все, о настройке SEO: как прописать метатеги, настроить URL-адреса, улучшить индексацию сайта, подключить аналитику и многое другое.

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