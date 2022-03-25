Говорите с клиентамичерез письма
Отправляйте письма, которые нужны вашим клиентам.
Инструменты для работы с письмами
Мы не сервис для отправки писем, но у нас есть всё, чтобы легко делать строить все e-mail коммуникации вашего бизнеса.
Отправка писем по событиям
Отправляйте своим клиентам письма после создания заказа или оплаты. Расскажите, что будет происходить дальше, рекомендуйте другие товары или даже отправляйте ссылки на документы или видео-материалы.
Простой сбор контактных данных
Собирайте контакты ваших клиентов, выгружайте нужную информацию и используйте как списки рассылок в системах массовых отправок писем. Отправляйте специальные предложения и полезную информацию — все, что может порадовать и удержать вашего клиента.
Интеграции с системами массовых рассылок
Автоматически переносите контактные данные ваших клиентов в MailChimp или Unisender, формируйте списки рассылок и в пару кликов отправляйте красивые продающие или информационные письма.
Доступно для всех продуктов 🌱kvitly
Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.
Веб-сайты
Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.
Лендинги
Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.
Интернет-магазины
Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
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