Прием платежейонлайн

Готовые интеграции с банками и платежными сервисами. Подключить онлайн оплату к сайту никогда не было так просто.

Онлайн оплаты проще, чем кажется

Получайте платежи через самые лучшие платежные сервисы. Это безопасно, легально и уже интегрировано в прием заказов через сайты на 🌱kvitly.

Простое управление

Добавить платежный сервис на любой сайт, сделанный на 🌱kvitly, совсем не сложно: найдите в наших расширениях выбранный сервис, введите нужные параметры, — готово!

Легкое подключение
Найдите в интеграциях вашу платежную систему, введите нужные ключи — готово!
Выставление счетов
Генерировать ссылки оплаты для клиентов можно прямо из заказа.
Уведомления об оплате
Получайте оповещения о платежах, самым удобным способом: на почту, по SMS или в мессенджеры.

Надежность и безопасность

Деньги — это важно, поэтому вся работа с платежами в 🌱kvitly максимально прозрачна.

Без комиссий
В отличие от некоторых других платформ, мы не берем проценты от ваших платежей. Все деньги приходят на ваш счет напрямую.
Это безопасно
Мы направляем ваших клиентов на защищенные страницы платежных сервисов через безопасное соединение. Вы можете быть спокойны.

Доступно для всех продуктов 🌱kvitly

Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.

Веб-сайты

Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.

Подробнее о веб-сайтах 

Лендинги

Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.

Подробнее о лендингах 

Интернет-магазины

Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.

Подробнее об интернет-магазинах 

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

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