CRM для системнойработы с клиентами

Сервис, который помогает строить отношения с каждым клиентом и формировать полноценный процесс продаж.

Используйте все возможности

С нами можно следить за сделками на всех этапах продажи, сохранять важные детали о каждой сделке или партнере и строить систему продаж, которая работает на вас.

Принимайте заказы и управляйте ими

Все заявки с вашего сайта попадают в один раздел, где можно добавлять метки, видеть оплату, менять статусы, писать комментарии и многое другое.

Гибкие воронки продаж
Настройте все этапы, которые проходит заказ от оформления до полного выполнения.
Ссылки на оплату
Подключайте платежные системы и генерируйте ссылки для онлайн оплаты для ваших клиентов.
Автоматизации
Подключите автоматические действия и экономьте свое время.

Простое управление контактами

Клиенты — главная ценность вашего бизнеса. Собирайте информацию о них, расставляйте метки, сегментируйте по ключевым признакам, добавляйте специальные фильтры. С 🌱kvitly легко хранить контакты, управлять ими и выгружать.

Доступно для всех продуктов 🌱kvitly

Простое подключение в пару кликов. Уже встроено в сайты любого типа.

Веб-сайты

Многостраничные сайты для любого бизнеса, чтобы рассказать о себе всему миру.

Подробнее о веб-сайтах 

Лендинги

Одностраничные сайты для активных продаж и продвижения, заточенные для высокой конверсии в покупку.

Подробнее о лендингах 

Интернет-магазины

Полноценные магазины с каталогом, корзиной, карточками товаров и управлением заказами.

Подробнее об интернет-магазинах 

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

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