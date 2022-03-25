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План для каждого бизнеса

Выбирайте то, что подходит именно вашим задачам, и запускайте свой проект легко и быстро.

Выгода до 20%

🌱 Стартовый

Для создания сайтов-визиток, лендингов и промо-страниц. Можно добавить свой адрес. Для легкого старта.

0 ₽ /мес.
никаких обязательств
Подключить Стартовый

Включено

  • Одна страница и до 50 товаров
  • Прием заказов
  • Свой адрес
  • Базовые интеграции

🪴 Базовый

Для сайтов и небольших интернет-магазинов. Платежи, управление заказами и маркетинг для развития и продвижения.

299,00 ₽ /мес.
при оплате за годВыгода 912 ₽ в год
Подключить Базовый

Включено

  • До 100 страниц и 500 товаров
  • Управление заказами
  • Свой адрес
  • Больше интеграций
  • Расширенное управление магазином
  • SSL-сертификат

🌳 Премиум

Для сайтов и магазинов, которым нужны уникальные возможности. Свой код, сложные автоматизации и никаких ограничений.

599,00 ₽ /мес.
при оплате за годВыгода 1812 ₽ в год
Подключить Премиум

Включено

  • До 1000 страниц и до 1000 товаров
  • Выгрузка заказов
  • Свой адрес
  • Все доступные интеграции
  • Экспорт товаров на маркетплейсы
  • SSL-сертификат
  • Продвинутые возможности для маркетинга
  • Отключение брендинга 🌱kvitly

Feature comparison

Стартовый

Для создания сайтов-визиток, лендингов и промо-страниц. Можно добавить свой адрес. Для легкого старта.

Сайты и лендинги

Помощь искусственного интеллекта
Yes
Визуальный дизайн-редактор
Yes
Бесплатные картинки и иконки
Yes
Коллекция шрифтов
Yes
Страницы или лендинги
1 страница
Собственный домен
Yes
Перенаправления
No
Ограничения доступа
No
SSL-сертификат
No
Отключение брендинга 🌱kvitly
No
Управление DNS-записями
No
Вставка своего кода
No

Магазин

Каталог товаров
До 50 товаров
Импорт и экспорт товаров
Yes
Настройка способов доставки
Yes
Свои лейблы товаров
Yes
Отдельные страницы товаров
No
Товары с вариантами
No
Учет количества товаров
No
Выгрузки товаров в маркетплейсы
No

CRM-система

Конструктор форм
Yes
Уведомления о заказах
Yes
Управление заказами
Yes
Свои статусы и теги
Yes
Письма клиентам
No
Управление контактами
No
Выставление счетов
No
Экспорт заказов в сторонние системы
No

Прием платежей

Оплата при получении
Yes
Заказ на любую сумму
Yes
Письмо клиенту после оплаты
No
Выставление счетов клиентам
No
Прием онлайн-платежей
No

Возможности маркетинга

Встроенная аналитика посещений
Yes
Счетчики посещений
Yes
Системы ретаргетинга
No
Продвинутые маркетинговые сервисы
No

Интеграции

Онлайн-консультанты
Yes
Виджеты социальных сетей
Yes
Виджеты обратного звонка
Yes
Виджеты онлайн-записи
Yes
Сервисы почтовых рассылок
No
Корпоративная почта
No

Базовый

Для сайтов и небольших интернет-магазинов. Платежи, управление заказами и маркетинг для развития и продвижения.

Сайты и лендинги

Помощь искусственного интеллекта
Yes
Визуальный дизайн-редактор
Yes
Бесплатные картинки и иконки
Yes
Коллекция шрифтов
Yes
Страницы или лендинги
До 100 страниц
Собственный домен
Yes
Перенаправления
Yes
Ограничения доступа
Yes
SSL-сертификат
Yes
Отключение брендинга 🌱kvitly
No
Управление DNS-записями
No
Вставка своего кода
No

Магазин

Каталог товаров
До 500 товаров
Импорт и экспорт товаров
Yes
Настройка способов доставки
Yes
Свои лейблы товаров
Yes
Отдельные страницы товаров
Yes
Товары с вариантами
No
Учет количества товаров
No
Выгрузки товаров в маркетплейсы
No

CRM-система

Конструктор форм
Yes
Уведомления о заказах
Yes
Управление заказами
Yes
Свои статусы и теги
Yes
Письма клиентам
Yes
Управление контактами
Yes
Выставление счетов
Yes
Экспорт заказов в сторонние системы
No

Прием платежей

Оплата при получении
Yes
Заказ на любую сумму
Yes
Письмо клиенту после оплаты
Yes
Выставление счетов клиентам
Yes
Прием онлайн-платежей
Yes

Возможности маркетинга

Встроенная аналитика посещений
Yes
Счетчики посещений
Yes
Системы ретаргетинга
Yes
Продвинутые маркетинговые сервисы
No

Интеграции

Онлайн-консультанты
Yes
Виджеты социальных сетей
Yes
Виджеты обратного звонка
Yes
Виджеты онлайн-записи
Yes
Сервисы почтовых рассылок
Yes
Корпоративная почта
Yes

Премиум

Для сайтов и магазинов, которым нужны уникальные возможности. Свой код, сложные автоматизации и никаких ограничений.

Сайты и лендинги

Помощь искусственного интеллекта
Yes
Визуальный дизайн-редактор
Yes
Бесплатные картинки и иконки
Yes
Коллекция шрифтов
Yes
Страницы или лендинги
До 1000 страниц
Собственный домен
Yes
Перенаправления
Yes
Ограничения доступа
Yes
SSL-сертификат
Yes
Отключение брендинга 🌱kvitly
Yes
Управление DNS-записями
Yes
Вставка своего кода
Yes

Магазин

Каталог товаров
До 1000 товаров
Импорт и экспорт товаров
Yes
Настройка способов доставки
Yes
Свои лейблы товаров
Yes
Отдельные страницы товаров
Yes
Товары с вариантами
Yes
Учет количества товаров
Yes
Выгрузки товаров в маркетплейсы
Yes

CRM-система

Конструктор форм
Yes
Уведомления о заказах
Yes
Управление заказами
Yes
Свои статусы и теги
Yes
Письма клиентам
Yes
Управление контактами
Yes
Выставление счетов
Yes
Экспорт заказов в сторонние системы
Yes

Прием платежей

Оплата при получении
Yes
Заказ на любую сумму
Yes
Письмо клиенту после оплаты
Yes
Выставление счетов клиентам
Yes
Прием онлайн-платежей
Yes

Возможности маркетинга

Встроенная аналитика посещений
Yes
Счетчики посещений
Yes
Системы ретаргетинга
Yes
Продвинутые маркетинговые сервисы
Yes

Интеграции

Онлайн-консультанты
Yes
Виджеты социальных сетей
Yes
Виджеты обратного звонка
Yes
Виджеты онлайн-записи
Yes
Сервисы почтовых рассылок
Yes
Корпоративная почта
Yes

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