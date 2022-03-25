Онлайн-консультация
Запись на демо 🌱kvitly
Давайте проведем получасовой видео-звонок, и мы покажем возможности сервиса, ответим на вопросы, и вместе с вами оценим, подходит ли это вашим задачам. Выбирайте подходящие дату и время в форме ниже.
О чем поговорим?
Тут только ключевые темы, но обсудим всё, что вас интересует.
Как создать сайт
- Расскажем про визуальный редактор и покажем, как сделать все без дизайнера и программиста.
Об интернет-магазинах
- Как добавлять товары с вариациями и без, настройки способов доставки, категорий, брендов и выгрузки на маркетплейсы.
О пользе CRM
- Обсудим работу с заказами и контактами внутри 🌱kvitly и как подстроить систему под ваш рабочий процесс.
Как принимать платежи
- Пройдемся по доступным платежным сервисам, подберем подходящий вашему делу и попробуем настроить в тестовом режиме.
Об интеграциях
- Вам доступно 100+ интеграций с другими интернет-сервисами и можно настроить самые разные автоматизации. Вместе определим, что упростит вашу бизнес-рутину.
Ответы на вопросы
- Сомневаетесь? Спрашивайте! С нами растут уже сотни бизнесов, и вместе мы сможем наладить работу вашего дела.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!