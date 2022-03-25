Создайте сайт,развивайте бизнес

У нас есть все инструменты для легкого создания красивого и функционального сайта для бизнеса, продвижения в интернете, приема заявок и отслеживания эффективности.

Все для сайта в одном месте

Всего за несколько минут вы сможете превратить любую идею в готовый продукт — создать страницу для продажи курсов, вебинаров или цифровых товаров.

Простой и удобный конструктор сайтов

Управляйте сайтом в визуальном редакторе, легко добавляйте и удаляйте стильные блоки, меняйте цвета и изображения. Всё можно сделать самостоятельно, без программистов и дизайнеров.

Выбор шрифтов
Выбирайте самые красивые шрифты из нашей коллекции или добавляйте свои.
Выбор иконок
Подберите уникальные иконки и сделайте сайт понятным для клиентов.

Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!

Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!

Попробовать бесплатноПодробнее об ИИ

Пишет текст

Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.

Подбирает картинки

Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.

Делает и переделывает

Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!

Продвижение и отслеживание эффективности

Помогите сайту стать видимым для поисковых систем, настраивайте ключевые слова для каждой страницы, следите за посещаемостью и анализируйте эффективность вашего сайта.

Поисковая оптимизация
Возможности для SEO сделают сайт понятным поисковикам. Вас найдут в интернете!
Встроенная аналитика
Вам доступна вся информация по посещаемости сайта и откликам посетителей.

Настройка форм для приема заявок и оплат

С вами легко свяжутся ваши партнеры и клиенты, а вы сразу можете узнать всю важную для заказа информацию — с гибким конструктором можно построить любую форму для оформления заказа. Скажем больше: подключить прием онлайн платежей тоже очень просто.

Базовые возможности

Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly

Хостинг

Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.

Мобильные интерфейсы

Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.

Свой домен

Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.

Поддержка

Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.

Постоянное улучшение

Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.

Приятный опыт ваших клиентов

Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.

Готовы начать?

Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!

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