Создайте сайт,развивайте бизнес
У нас есть все инструменты для легкого создания красивого и функционального сайта для бизнеса, продвижения в интернете, приема заявок и отслеживания эффективности.
Все для сайта в одном месте
Всего за несколько минут вы сможете превратить любую идею в готовый продукт — создать страницу для продажи курсов, вебинаров или цифровых товаров.
Простой и удобный конструктор сайтов
Управляйте сайтом в визуальном редакторе, легко добавляйте и удаляйте стильные блоки, меняйте цвета и изображения. Всё можно сделать самостоятельно, без программистов и дизайнеров.
- Выбор шрифтов
- Выбирайте самые красивые шрифты из нашей коллекции или добавляйте свои.
- Выбор иконок
- Подберите уникальные иконки и сделайте сайт понятным для клиентов.
Непонятно, с чего начать?
Пусть начнёт ИИ!
Расскажите 🌱kvitly, чем вы занимаетесь, и искусственный интеллект подготовит для вас первую версию сайта. А дальше — всё, что вы захотите!
Пишет текст
- Пару слов о вашем деле будет достаточно, чтобы ИИ начал генерировать подходящие тексты для разных разделов сайта.
Подбирает картинки
- Наш ИИ знает, что должно получиться в итоге, и сможет подобрать картинки, отлично подходящие вашему сайту.
Делает и переделывает
- Наш ИИ поможет создать идеальный сайт для вашего дела. А если получилось что-то не то, всегда можно всё перегенерировать!
Продвижение и отслеживание эффективности
Помогите сайту стать видимым для поисковых систем, настраивайте ключевые слова для каждой страницы, следите за посещаемостью и анализируйте эффективность вашего сайта.
- Поисковая оптимизация
- Возможности для SEO сделают сайт понятным поисковикам. Вас найдут в интернете!
- Встроенная аналитика
- Вам доступна вся информация по посещаемости сайта и откликам посетителей.
Настройка форм для приема заявок и оплат
С вами легко свяжутся ваши партнеры и клиенты, а вы сразу можете узнать всю важную для заказа информацию — с гибким конструктором можно построить любую форму для оформления заказа. Скажем больше: подключить прием онлайн платежей тоже очень просто.
Базовые возможности
Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly 🌱kvitly
Хостинг
- Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.
Мобильные интерфейсы
- Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.
Свой домен
- Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.
Поддержка
- Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.
Постоянное улучшение
- Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.
Приятный опыт ваших клиентов
- Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!