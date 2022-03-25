Партнерская программа
Растите вместе с 🌱kvitly
Создаёте сайты на нашей платформе своим клиентам и получайте процент от каждой их оплаты.
Оплата за каждого клиента
- Вы будете получать 25% от каждого платежа каждого клиента, которого вы привели. Чем дольше клиенты остаются с нами — тем дольше вы получаете выплаты.
Прозрачность платежей
- У нас нет никаких дополнительных платежей кроме оплат в рамках тарифов, поэтому вы можете быть уверены в том, что полностью получаете вашу часть.
Простота работы
- Сайты на 🌱kvitly легко делать и поддерживать. Вы и ваши клиенты будут получать все обновления нашего сервиса, и мы будем рады любой обратной связи.
Кто может стать партнером?
Вы! Если у вас есть клиенты или вы готовы их искать, и если вам нравится строить сайты, которые помогают бизнесам. С нами вы можете помочь малому бизнесу выстроить полноценные бизнес-процессы, настроить их продвижение в интернете, прием оплат и заказов, чтобы они начали цвести.
У вас веб-студия, или вы фрилансер, или вам просто нравится работать с 🌱kvitly и вы готовы помогать другим? Давайте развиваться вместе!
Частые вопросы
Что-то все еще осталось неотвеченным? Пишите нам, и мы уверены, всё прояснится.
- Сколько можно зарабатывать?
- 25% от каждого клиента всё время их подписки на наш сервис. Верхней границы нет, больше клиентов, которые долго живут с нами — больше выплат.
- Как получать деньги?
- Пока мы можем выплачивать деньги только юридическим лицам (и ИП), зарегистрированным в Беларуси или России. Выплаты проводятся по агентскому договору по вашему запросу, но не чаще чем раз в месяц.
- Как вы учитываете моих клиентов?
- Мы с вами постоянно на связи и отмечаем каждого приведенного вами клиента. Каждый месяц проверяем выплаты всех ваших клиентов и формируем сумму вашего вознаграждения.
- Могу ли я оказывать клиентам дополнительные услуги?
- Да, конечно, это уже особенности ваших договоренностей с клиентами. Может быть вы оказываете услуги создания и развития сайта, или настройки контекстной рекламы или что-то еще, и это не касается нас.
Готовы присоединиться?
Пишите нам, и мы найдем самый удобный способ для совместной работы! Мы всегда открыты новым знакомствам и партнерствам.Cтать партнером