Сегодня, когда создать собственный сайт можно буквально за вечер, благодаря конструкторам, подобный 🌱kvitly, посадочные страницы стали одним из самых популярных инструментов интернет-маркетинга. Но чем проще технология, тем больше вокруг неё возникает заблуждений. В результате предприниматели делают выводы, которые никак не помогают продаже, а иногда даже вредят.

Мы разобрали самые распространённые мифы и объяснили, почему в них не стоит верить.

1. “Чем больше элементов — тем выше конверсия”

Все еще можно увидеть лендинги, которые пестрят множеством элементов, пытающихся привлечь внимание: все мигает, переливается, бегут строки, выпрыгивают яркие заголовки, отсчитываются секунды до конца акции, заканчиваются товары прямо на глазах.

Кажется, что этим можно заставить посетителя купить прямо сейчас. Но на самом деле все совсем не так, ведь перегруженные страницы вызывают стресс, рассеивают внимание и вызывают желание закрыть вкладку.

Люди хотят понять предложение, а не ориентироваться в лабиринте кнопок и специальных предложений. Уменьшение количества элементов почти всегда повышает конверсию, потому что делает путь пользователя понятным.

2. “Пользователи не скроллят вниз”

Конечно, мало кто будет изучать скучный лендинг, даже если на нем не так много информации. Но если информация построена логично, рассказывает о ценности вашего предложения или продукта, отвечает на вопросы пользователя, люди будут читать и длинные страницы.

Пользователь дойдёт до конца, если ему интересно. Он нажмёт кнопку даже в самом низу сайта, если вы его сможете заинтересовать.

3. “Самое главное — крутой дизайн”

Чтобы страница работала, одного красивого и современного дизайна мало. Лендинг — инструмент и продавец-консультант, который должен объяснить, кому подходит продукт, чем он полезен и почему стоит своих денег, а не просто красивая обертка.

Внешний вид безусловно важен, но эффективность начинается с содержания: аргументов, фактов, конкретики.

4. “А вообще дизайн не важен”

Есть и противоположное мнение предыдущему, когда считают, что внешний вид совершенно не имеет значения.

Это тоже неверно, ведь впечатление формируется мгновенно: пользователю достаточно около 50 миллисекунд, чтобы решить, нравится ли ему страница и тула ли он вообще попал. Аккуратный макет, гармоничные шрифты и продуманная структура формируют доверие, а без доверия продажа невозможна. Поэтому наши шаблоны и работают. Они простые, стильные и способны быстро конвертировать. Ваша работа заключается лишь в том, чтобы заинтересовать клиента контентом.

5. “Длинные лендинги всегда лучше коротких”

Ещё один популярный миф. На самом деле всё зависит от задачи:

короткие лендинги отлично подходят для простых, понятных предложений (например, одного конкретного продукта);

длинные — для сложных услуг, где важно прогреть клиента, объяснить выгоды, показать кейсы и отзывы.

Информация должна быть ровно в том объёме, который необходим пользователю, чтобы принять решение.

6. “Лендинг не приносит денег”

Иногда владельцы бизнеса делают преждевременные выводы и записывают посадочные страницы в нерабочие инструменты. Причина таких выводов очень проста: лендинг сделан неправильно или не проводится анализ пользователей и конкурентов.

Любую страницу можно улучшить, если смотреть на статистику и реальные данные:

обязательно отслеживайте статистику посещений в Google Analytics и Яндекс.Метрике ,

и , также отслеживайте количество звонков через Call Tracking ,

, анализируйте тепловые карты и записи поведения пользователей.

Цифры всегда показывают, что работает, а что нет. И после корректировок на основе полученных данных лендинг начинает приносить прибыль.

7. “Отзывы можно придумать”

Написать отзыв самому или попросить копирайтера не очень правильное решение. Ведь пользователи не глупые и могут отличать фальшивку от реальности.

Поддельные отзывы подрывают доверие и могут больше навредить, чем помочь вам, а восстановить репутацию гораздо сложнее, чем собрать несколько честных комментариев от настоящих клиентов.

Это требует немного времени и сил, но будет гораздо эффективнее показать реальные кейсы, собрать ссылки на соцсети, фото и видео то, что нельзя легко подделать.

8. “Раз у конкурента работает — мы сделаем так же”

Действительно, структура лендингов очень похожа, здесь не изобрести велосипед: коммерческое предложение, преимущества, отзывы, форма заявки. Но слепо копировать всю информацию у конкурентов не очень разумно.

Первое, вы рискуете совершить чужие ошибки и скопировать недочеты. Во-вторых, вы не будете уникальными, да еще и нарушите авторские права. Ни в коем случае не копируйте тексты, изображения или отзывы.

Главный вопрос, на который должен отвечать ваш лендинг: почему клиенту нужен именно ваш продукт. А это невозможно выразить чужими словами.

Итог

Лендинг — не магический инструмент, а работающий маркетинговый механизм. Каждая посадочная страница требует индивидуального подхода, тестов, аналитики и постоянного улучшения.

Многие распространённые убеждения о лендингах не имеют под собой реальных оснований. А значит, стоит смотреть на данные, а не на мифы — и тогда лендинг действительно станет источником продаж.