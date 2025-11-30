Что такое llms.txt и как его использовать для продвижения в нейросетях
Что такое llms.txt
Файл llms.txt — это текстовый файл с данными, который начали использовать разработчики сайтов для управления доступом больших языковых моделей (LLMs — Large Language Models), таких как ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral и др.
Если говорить простым языком, то llms.txt это аналог файла robots.txt, о котором многие знают, но используется он не для поисковых роботов, а для ИИ-моделей, которые собирают данные из интернета для обучения, а затем отображают информацию в ответ на запросы (промпты) пользователей.
Зачем нужен llms.txt
Информация из этого файла сообщает ИИ-моделям и их "краулерам" (программам, которые сканируют сайты), можно ли использовать данные с сайта для обучения моделей.
Давайте разберем что именно можно сделать:
- Например, вы можете разрешить или запретить обучение модели на тексте с вашего сайта.
- Вы можете ограничить использование конкретных разделов вашего сайта.
- Вы можете указать условия использования данных (например, только для анализа, но не для обучения).
Давайте посмотрим пример содержимого llms.txt, вот так это может выглядеть:
# Разрешаем доступ только ChatGPT и Anthropic User-agent: GPTBot Allow: /
User-agent: ClaudeBot Allow: /
# Запрещаем всем остальным User-agent: * Disallow: /
А можем запретить доступ всем:
User-agent: * Disallow: /
Где он находится
Файл, как и robots.tхt, размещается в корне сайта, например:
https://example.com/llms.txt
и
https://example.com/robots.txt
Какие сервисы поддерживают формат
На данный момент этот стандарт ещё не является официальным, но многие крупные приложения уже начали использовать и учитывать llms.txt: OpenAI (ChatGPT, GPTBot), Anthropic (ClaudeBot), Google (Gemini), Perplexity и другие компании.
