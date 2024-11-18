Как написать текст для лендинга, который продаёт

Наталия Усова  для раздела  Академия

Пошаговый гайд для людей, которые ничего не знают о копирайтинге и хотят написать хороший текст для лендинга от команды 🌱kvitly

С примерами, приёмами и формулами.

Вы создали сайт, настроили рекламу, а заявок почти нет? Одной из возможных проблем может быть текст. По статистике посетители читают первые 2–3 строки на сайте, делают выводы — и закрывают вкладку. Поэтому текст лендинга или одностраничного сайта, должен не просто существовать, а работать: удерживать внимание, помогать продавать, подталкивать к действию.

Мы в 🌱kvitly добавили помощника с искусственным интеллектом, который помогает писать отличные тексты. Но полностью доверять искусственному интеллекту не стоит, ведь только вы знаете свой бизнес лучше всех! В этой статье вы найдете подробный чеклист с рекомендациями, как написать хороший текст для лендинга, даже если вы не копирайтер.

Шаг 1. Начните с сильного заголовка

Это первая точка контакта, и от неё зависит, останется ли человек на сайте.

Обложка – первое, что люди видят, приходя на вашу страницу. Это самая главная часть на сайте в которой обычно размещаются заголовок, подзаголовок и кнопка. Все элементы должны дополнять друг друга и помогать человеку понять, что они попали туда, куда нужно.

Хороший заголовок решает сразу несколько задач:

  • Соответствует ожиданиям — особенно если человек перешёл с рекламы.
  • Чётко обозначает проблему или цель пользователя.
  • Даёт понять, что будет дальше. Вы сразу сможете отфильтровать людей, у которых другие потребности.
  • Попадает в SEO-запрос. Добавьте в него ключевую фразу.

Примеры формул:

  1. [Продукт] {SEO-фраза}, созданный для [выгода для клиента] Пример: «Онлайн-школа английского для занятых людей, которые хотят говорить свободно».
  2. [Сделай что-то] без [страха, боли или усилия] Пример: «Запускайте рекламу — без опыта, агентств и головной боли».
  3. [Название] — это [тип продукта], который [решает проблему лучше других] Пример: «🌱kvitly — это умный конструктор сайтов, который помогает зарабатывать онлайн».

Шаг 2. Подзаголовок: дайте конкретику

Заголовок — это крючок. Подзаголовок — это ответ на вопрос «А как именно?».Он усиливает основное сообщение и добавляет деталей. Старайтесь не добавлять никакой воды, пишите коротко и по делу, все остальные детали можно будет распределить по разделам лендинга.

Плохо: «Платформа нового поколения для роста» Хорошо: «Создайте сайт, подключите оплату и начните продавать за один вечер».

Шаг 3. Ценностное предложение

Вы должны чётко и просто объяснить, зачем клиенту ваш продукт. Не пишите, что вы «лучшие на рынке». Напишите, в чём реальная польза вашего продукта или услуги.

Несколько советов по написанию предложения:

1. Используйте простые и понятные слова, так, будто вы общаетесь со школьником

2. Не вдавайтесь в детали, текст должен быть четким.

3. Обязательно используйте слова, которые будут ассоциироваться с вашим продуктом или услугой. Если вы доставляете цветы, так и напишите. Это пригодится и для SEO)

4. Расскажите для кого подойдет ваш продукт.

Примеры:

  • «Идеально для тех, кто хочет начать бизнес, но не знает, с чего начать».
  • «Подойдёт преподавателям, коучам и экспертам, которым нужно продавать онлайн».
  • «Сэкономьте до 10 часов в неделю на настройке сайта и рекламы».

Шаг 4. Преимущества и фичи — не путайте

Мы показали клиентам, что понимаем в чем их проблема и готовые ее решить, теперь давайте убедим их в том, что ваш продукт или услуга работает. Опишите ваши преимущества и фичи.

Фича — это что делает продукт.

Преимущество — зачем это нужно пользователю.

Пример:

Фича: «Автоматическая генерация постов для соцсетей»

Преимущество: «Не тратьте время на тексты — посты для Instagram и ВКонтакте будут готовы за 3 минуты».

Старайтесь раскрывать фичу через выгоду: «Вы получаете [что-то], потому что продукт делает [что-то]».

Шаг 5. Визуализация: покажите продукт в деле

Фотография, скриншот, гифка или видео — важно показать клиенту, как работает ваш продукт и как он выглядит. Особенно если он цифровой. Люди верят глазам. Подкрепляйте ваши фичи и преимущества.

Пример: скриншот конструктора 🌱kvitly, где пользователь добавляет блок «Оплата».

Шаг 6. Заголовки блоков

Заголовки помогают захватить внимание клиента и заставить его прочитать информацию, размещенную в блоке. Они должны быть краткими, ясными и цепкими. Представьте, что пользователь просто проскроллил страницу — и увидел только заголовки. Хочется ли ему остановиться? Зацепился ли взгляд?

Пишите:

  • Кратко
  • Ясно
  • Фокусируйтесь на одном преимуществе

Избегайте:

  • Фраз, будто писал ярый продажник
  • Излишней креативности (это может привести в замешательство или смутить)
  • Слишком бюрократический

✅ Хорошо:

  • «Что вы получите»
  • «Как работает»
  • «Для кого подойдёт»
  • «Почему выбирают нас»

❌ Плохо:

  • «Наш инновационный подход»
  • «Высокое качество предоставляемых услуг»

Шаг 7. Опишите путь: 3–4 шага до результата

Покажите, как просто начать. Разбейте процесс на действия: так пользователю будет легче решиться. Используйте повелительное наклонение и пишите как можно более понятно и кратко. В наше время люди привыкли получать информацию быстро и не хотят много думать и соображать что нужно сделать. Давайте упростим им задачу, это поможет обеим сторонам добиться успеха.

Пример:

1. Зарегистрируйтесь на 🌱kvitly

2. Создайте сайт за 10 минут с помощью AI

3. Подключите оплату

4. Получите первых клиентов

Шаг 8. Кнопки: формулируйте действия

Помните, что никто не хочет "оставить заявку". Люди хотят получить результат.

Кнопка должна быть ясной, конкретной и не пугать.

Вот несколько пунктов, которые помогут вам подобрать название для кнопок на сайте:

  • Используйте в названии кнопки простой глагол в инфинитиве или повелительном наклонении.
  • Не пишите как робот, используйте падежи.
  • Пишите что конкретно человек получит, когда нажмет на кнопку, без общих формулировок. («Начните счастливую жизнь сейчас»)
  • Вы уже знаете, что нужно клиенту, используйте эту информацию!
  • Подумайте заранее на какую страницу вы будете вести клиента, не забудьте о том, что заголовок на ней должен быть предсказуемым и отражать то, что вы обещали клиенту.
  • Пробуйте разные формулировки для кнопок с одним действием

✅ Хорошо:

  • «Создать сайт бесплатно»
  • «Пройти пробный урок»
  • «Получить консультацию»

❌ Плохо:

  • «Начать путь к успеху»
  • «Вперёд!»

Шаг 9. Добавьте цифры и факты

Цифры увеличивают доверие. Покажите результаты, охваты, сроки, количество клиентов, успешных запусков.

Примеры:

  • «С 🌱kvitly уже запущено 12 000+ сайтов»
  • «В среднем, первые заказы — уже на 3 день после запуска»
  • «94% пользователей продолжают пользоваться платформой через месяц»

Шаг 10. Социальное доказательство: покажите отзывы

Уделите время и соберите отзывы с клиентов, хорошо ели это будут не просто тексты, а скриншоты из социальных сетей или отзовиков, а если получится снять видео-отзыв, будет вообще идеально!Отзывы работают лучше, если они:

  • С реальными фото людей (не фейковые с фотостока)
  • Конкретные (что за продукт, как пользовались, что получили)
  • С эмоциями

Пример: «Я долго искала, как сделать сайт и принимать оплату. 🌱kvitly помог за вечер всё запустить, а через неделю пришёл первый заказ. Без ИП, без программистов — всё просто». — Ольга, мастер свечей из Казани

Шаг 11. Финальный экран: CTA без пафоса

В конце — последняя возможность зацепить пользователя.Не пишите абстракции. Сделайте простой, понятный призыв и предложите действие.

  • «Попробовать бесплатно»
  • «Начать сейчас»
  • «Создать сайт без опыта»

Подсказка от 🌱kvitly

Не стремитесь сразу написать «идеальный» текст. Сначала черновик, потом правки. Покажите другу, клиенту, коллеге — и смотрите, где он залип, а где закрыл вкладку.

И помните: текст — это не украшение сайта. Это его двигатель.

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Наталия Усова

Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.

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