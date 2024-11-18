Пошаговый гайд для людей, которые ничего не знают о копирайтинге и хотят написать хороший текст для лендинга от команды 🌱kvitly

С примерами, приёмами и формулами.

Вы создали сайт, настроили рекламу, а заявок почти нет? Одной из возможных проблем может быть текст. По статистике посетители читают первые 2–3 строки на сайте, делают выводы — и закрывают вкладку. Поэтому текст лендинга или одностраничного сайта, должен не просто существовать, а работать: удерживать внимание, помогать продавать, подталкивать к действию.

Мы в 🌱kvitly добавили помощника с искусственным интеллектом, который помогает писать отличные тексты. Но полностью доверять искусственному интеллекту не стоит, ведь только вы знаете свой бизнес лучше всех! В этой статье вы найдете подробный чеклист с рекомендациями, как написать хороший текст для лендинга, даже если вы не копирайтер.

Шаг 1. Начните с сильного заголовка

Это первая точка контакта, и от неё зависит, останется ли человек на сайте.

Обложка – первое, что люди видят, приходя на вашу страницу. Это самая главная часть на сайте в которой обычно размещаются заголовок, подзаголовок и кнопка. Все элементы должны дополнять друг друга и помогать человеку понять, что они попали туда, куда нужно.

Хороший заголовок решает сразу несколько задач:

Соответствует ожиданиям — особенно если человек перешёл с рекламы.

Чётко обозначает проблему или цель пользователя.

Даёт понять, что будет дальше. Вы сразу сможете отфильтровать людей, у которых другие потребности.

Попадает в SEO-запрос. Добавьте в него ключевую фразу.

Примеры формул:

[Продукт] {SEO-фраза}, созданный для [выгода для клиента] Пример: «Онлайн-школа английского для занятых людей, которые хотят говорить свободно». [Сделай что-то] без [страха, боли или усилия] Пример: «Запускайте рекламу — без опыта, агентств и головной боли». [Название] — это [тип продукта], который [решает проблему лучше других] Пример: «🌱kvitly — это умный конструктор сайтов, который помогает зарабатывать онлайн».

Шаг 2. Подзаголовок: дайте конкретику

Заголовок — это крючок. Подзаголовок — это ответ на вопрос «А как именно?».Он усиливает основное сообщение и добавляет деталей. Старайтесь не добавлять никакой воды, пишите коротко и по делу, все остальные детали можно будет распределить по разделам лендинга.

Плохо: «Платформа нового поколения для роста» Хорошо: «Создайте сайт, подключите оплату и начните продавать за один вечер».

Шаг 3. Ценностное предложение

Вы должны чётко и просто объяснить, зачем клиенту ваш продукт. Не пишите, что вы «лучшие на рынке». Напишите, в чём реальная польза вашего продукта или услуги.

Несколько советов по написанию предложения:

1. Используйте простые и понятные слова, так, будто вы общаетесь со школьником

2. Не вдавайтесь в детали, текст должен быть четким.

3. Обязательно используйте слова, которые будут ассоциироваться с вашим продуктом или услугой. Если вы доставляете цветы, так и напишите. Это пригодится и для SEO)

4. Расскажите для кого подойдет ваш продукт.

Примеры:

«Идеально для тех, кто хочет начать бизнес, но не знает, с чего начать».

«Подойдёт преподавателям, коучам и экспертам, которым нужно продавать онлайн».

«Сэкономьте до 10 часов в неделю на настройке сайта и рекламы».

Шаг 4. Преимущества и фичи — не путайте

Мы показали клиентам, что понимаем в чем их проблема и готовые ее решить, теперь давайте убедим их в том, что ваш продукт или услуга работает. Опишите ваши преимущества и фичи.

Фича — это что делает продукт.

Преимущество — зачем это нужно пользователю.

Пример:

Фича: «Автоматическая генерация постов для соцсетей»

Преимущество: «Не тратьте время на тексты — посты для Instagram и ВКонтакте будут готовы за 3 минуты».

Старайтесь раскрывать фичу через выгоду: «Вы получаете [что-то], потому что продукт делает [что-то]».

Шаг 5. Визуализация: покажите продукт в деле

Фотография, скриншот, гифка или видео — важно показать клиенту, как работает ваш продукт и как он выглядит. Особенно если он цифровой. Люди верят глазам. Подкрепляйте ваши фичи и преимущества.

Пример: скриншот конструктора 🌱kvitly, где пользователь добавляет блок «Оплата».

Шаг 6. Заголовки блоков

Заголовки помогают захватить внимание клиента и заставить его прочитать информацию, размещенную в блоке. Они должны быть краткими, ясными и цепкими. Представьте, что пользователь просто проскроллил страницу — и увидел только заголовки. Хочется ли ему остановиться? Зацепился ли взгляд?

Пишите:

Кратко

Ясно

Фокусируйтесь на одном преимуществе

Избегайте:

Фраз, будто писал ярый продажник

Излишней креативности (это может привести в замешательство или смутить)

Слишком бюрократический

✅ Хорошо:

«Что вы получите»

«Как работает»

«Для кого подойдёт»

«Почему выбирают нас»

❌ Плохо:

«Наш инновационный подход»

«Высокое качество предоставляемых услуг»

Шаг 7. Опишите путь: 3–4 шага до результата

Покажите, как просто начать. Разбейте процесс на действия: так пользователю будет легче решиться. Используйте повелительное наклонение и пишите как можно более понятно и кратко. В наше время люди привыкли получать информацию быстро и не хотят много думать и соображать что нужно сделать. Давайте упростим им задачу, это поможет обеим сторонам добиться успеха.

Пример:

1. Зарегистрируйтесь на 🌱kvitly

2. Создайте сайт за 10 минут с помощью AI

3. Подключите оплату

4. Получите первых клиентов

Шаг 8. Кнопки: формулируйте действия

Помните, что никто не хочет "оставить заявку". Люди хотят получить результат.

Кнопка должна быть ясной, конкретной и не пугать.

Вот несколько пунктов, которые помогут вам подобрать название для кнопок на сайте:

Используйте в названии кнопки простой глагол в инфинитиве или повелительном наклонении.

Не пишите как робот, используйте падежи.

Пишите что конкретно человек получит, когда нажмет на кнопку, без общих формулировок. («Начните счастливую жизнь сейчас»)

Вы уже знаете, что нужно клиенту, используйте эту информацию!

Подумайте заранее на какую страницу вы будете вести клиента, не забудьте о том, что заголовок на ней должен быть предсказуемым и отражать то, что вы обещали клиенту.

Пробуйте разные формулировки для кнопок с одним действием

✅ Хорошо:

«Создать сайт бесплатно»

«Пройти пробный урок»

«Получить консультацию»

❌ Плохо:

«Начать путь к успеху»

«Вперёд!»

Шаг 9. Добавьте цифры и факты

Цифры увеличивают доверие. Покажите результаты, охваты, сроки, количество клиентов, успешных запусков.

Примеры:

«С 🌱kvitly уже запущено 12 000+ сайтов»

«В среднем, первые заказы — уже на 3 день после запуска»

«94% пользователей продолжают пользоваться платформой через месяц»

Шаг 10. Социальное доказательство: покажите отзывы

Уделите время и соберите отзывы с клиентов, хорошо ели это будут не просто тексты, а скриншоты из социальных сетей или отзовиков, а если получится снять видео-отзыв, будет вообще идеально!Отзывы работают лучше, если они:

С реальными фото людей (не фейковые с фотостока)

Конкретные (что за продукт, как пользовались, что получили)

С эмоциями

Пример: «Я долго искала, как сделать сайт и принимать оплату. 🌱kvitly помог за вечер всё запустить, а через неделю пришёл первый заказ. Без ИП, без программистов — всё просто». — Ольга, мастер свечей из Казани

Шаг 11. Финальный экран: CTA без пафоса

В конце — последняя возможность зацепить пользователя.Не пишите абстракции. Сделайте простой, понятный призыв и предложите действие.

«Попробовать бесплатно»

«Начать сейчас»

«Создать сайт без опыта»

Подсказка от 🌱kvitly

Не стремитесь сразу написать «идеальный» текст. Сначала черновик, потом правки. Покажите другу, клиенту, коллеге — и смотрите, где он залип, а где закрыл вкладку.

И помните: текст — это не украшение сайта. Это его двигатель.

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