Множество предпринимателей находятся в поиске инструментов, которые помогут им в развитии бизнеса и облегчат управление всеми процессами. Чтобы вас увидели, нужно быть представленным в интернете, поэтому бизнес начинается с создания сайта, на котором вы можете красиво презентовать услуги, товары или компанию. Самый простой способ создать сайт — использовать конструктор. Это очень просто и позволяет сэкономить бюджет и время. В этой статье я расскажу вам, как создать сайт (сайт создание), лендинг или магазин в 🌱kvitly и вы поймете как это просто!

Что необходимо для разработки сайтов?

Для самостоятельного создания сайта с нуля не нужны особые навыки и знания в программировании и дизайне. К тому же, в появлением ИИ все стало еще проще.

Первым делом нужно определиться с адресом для вашего нового сайта. Домен нужно купить на специальном сайте, регистраторе. Он будет визитной карточкой, при помощи которой ваш бизнес будут узнавать и выделять среди десятков других похожих бизнесов. Хостинг покупать вам не нужно, он уже включен в подписку в 🌱kvitly, мы размещаем все сайты клиентов на надежных и защищенных серверах и следим за его бесперебойной работой.

Сколько стоит создание сайта?

Вопрос о цене создания сайта всегда многогранен. Вместо того чтобы просто смотреть на стоимость, представьте это как инвестицию. Ориентироваться стоит на сумму, начинающуюся примерно со 250$ в год. Это не просто трата, а комплексное решение: в эту сумму уже включены мощный конструктор, надежный хостинг, инструменты для оптимизации бизнеса и оперативное подключение всех нужных сервисов. Добавьте к этому минимальные затраты на продвижение, и вы получите необходимый капитал для запуска успешного онлайн-проекта.

Создание сайта на 🌱kvitly

Разобрались из чего состоит сайт и за что нужно платить, теперь перейдем к самому интересному. Создание сайта делится на несколько простых шагов, и сейчас мы разберемся, что нужно делать. Всего за пару часов, вы сможете запустить свой первый интернет-сайт.

1. Покупка и выбор домена

Доменное имя — адрес, который видно в строке браузера, по нему ваш сайт будут находить в интернете. Домен можно купить на специальных сайтах у регистраторов. Давайте разберемся как правильно выбрать домен.

Руководствуйтесь достаточно простыми правилами: домен должен быть понятным, просто запоминаться и не иметь разных вариаций написания, (чтобы не пришлось объяснять это v как птичка или s как доллар). Каждый адрес отражает в своем названии регион (доменная зона: .ru, .рф и так далее) Нужно заранее решить, на каком рынке вы планируете продвигаться.

2. Регистрация в 🌱kvitly

Для регистрации в 🌱kvitly достаточно перейти на сайт и нажать на кнопку «Войти» или «Попробовать бесплатно». Введите имя и электронную почту.

3. Выбор шаблона или генерация сайта

Сразу после регистрации вы увидите окно для описания вашего бизнеса. Эта информация будет использоваться для генерация сайта, а также для генерации контента при использовании маркетингровых инструментов.

Если нажать на кнопку «‎Отмена» или с любую свободную область экрана, вы увидите библиотеку готовых шаблонов сайтов, где можно выбрать любой понравившийся вам вариант. Они все разделены по тематикам и группам, выбирайте любой по внешнему виду. Ведь отредактировать его под свои задачи и цели проще простого, и вы сможете создать свой сайт бесплатно за несколько минут.

Сравнение: Если вы ищете конструктор, альтернативный Тильда сайт, 🌱kvitly предлагает интуитивно понятный интерфейс и все необходимые функции для запуска проекта. Мы создаём удобные условия для каждого пользователя.

4. Добавление информации на сайт

Если вы генерируете сайт при помощи ИИ, он поможет подобрать тематические картинки и напишет тексты на основе вашего описания. Если выбираете готовый шаблон из библиотеки, информацию для каждого блока также можно будет сгенерировать при помощи ИИ, а в будущем отредактировать ее так, как вам нужно. Изображения можно загрузить свои, не забывайте про объем, он не должен превышать 5 Мб.

Для добавления своего текста в редакторе нажмите на текст в блоке. В открывшемся окне настроек измените текст.

5. Редактирование кнопок

Кнопка, является одним из самых важных элементов на сайте. Она выполняет функцию призыва к действию, направляет вашего клиента и служит связующим звеном между вами и им.

В 🌱kvitly мы подготовили шаблоны которые содержат кнопки и созданы специально для таких целей. Кнопки можно сделать более заметными, изменив цвет и отредактировав надписи.

6. Настройка логотипа и меню

Меню, логотип и обложка, первое, что видят посетители вашего сайта. С помощью логотипа компанию начнут выделять среди десятков других.

Вы можете настроить меню и загрузить свой логотип в настройках меню

Все необходимые элементы настраиваются в разделе «Меню и подвал».

7. Добавление новых разделов

Чтобы добавить на сайт новый блок, нажмите в меню на кнопку «Новый раздел» или «+Добавить раздел» между разделами. Выберите необходимую категорию и подходящий раздел.

8. Настройка разделов

Каждый раздел можно перегенерировать при помощи ИИ. Также у каждого раздела есть набор настроек, при помощи которых можно полностью изменить его вид и информацию. Когда решите, что раздел получился таким, как надо, опубликуйте сайт. Все изменения сохраняются автоматически, поэтому кнопки сохранить в редакторе нет.

9. Подключение доменного имени

Теперь, когда ваш сайт готов, самое время подобрать ему красивое и говорящее название. Самый популярный регистратор доменов в России reg.ru.

Домен нужно выбрать и купить, после чего изменить его настройки, чтобы сайт, созданный на нашей платформе, начал отображаться по адресу. Настройка занимает всего пару минут. Чтобы добавить уже имеющийся адрес, нажмите на кнопку «Управление» в редакторе, и перейдите в «Настройка домена».

10. Внутренняя настройка сайта

Как только закончите работу над внешним видом сайта, а домен станет активным, самое время переходить к внутренним настройкам. Первым делом подтвердите права в Яндекс и Гугл сайт (Google), так поисковые роботы быстрее узнают о том, что вы запустили свой проект. Настройте и подключите счетчики посещений, кнопки социальных сетей или онлайн-консультант.

11. Оплата подписки

После всех настроек, для обеспечения бесперебойной и надежной работы сайта, необходимо оплатить подписку. Все тарифы в 🌱kvitly включают: надежный хостинг (его не нужно дополнительно искать и оплачивать), возможность подключить базовые и полезные расширения для вашего бизнеса, удобный конструктор сайтов со встроенным искусственным интеллектом, инструменты, которые помогут продвигать и развивать ваш бизнес и поддержку.

Заключение

🌱kvitly — удобный инструмент для старта и развития бизнеса, при помощи которого легко создать сайт, лендинг или интернет-магазин, настроить рекламу, написать статью в блог. Использование конструктора не требует специальных знаний и навыков. Достаточно сгенерировать сайт или выбрать готовый шаблон, выполнить пару нехитрых настроек и запустить готовый интернет-сайт. Пробуйте, экспериментируйте и растите ваш бизнес вместе с 🌱kvitly!