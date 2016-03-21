Как стать самозанятым в России?

Кто такие самозанятые и как ими стать: полное руководство для начинающих

Самозанятость — это легкий и удобный способ зарабатывать на своем деле без лишней бюрократии. Если вы репетитор, дизайнер, фотограф, мастер на все руки, курьер, копирайтер, маркетолог или просто хотите начать путь в предпринимательстве, статус самозанятого может стать отличной отправной точкой.

Разбираемся, кто такие самозанятые, какие у них есть плюсы и ограничения, как зарегистрироваться и платить налоги без головной боли.

Что такое самозанятость

Самозанятые — это физические лица, которые работают на себя, получают доход от своей деятельности, но не нанимают сотрудников и не оформлены как индивидуальные предприниматели. Для них действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

С 2019 года стать самозанятым можно в большинстве регионов России. На 2025 год более 9 миллионов человек уже выбрали этот формат — от студентов до фрилансеров и владельцев небольших дел.

Преимущества самозанятости

Самозанятость — это гибко, просто и с минимумом обязательств. Вот ключевые плюсы:

Низкий налог: всего 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями и ИП.

всего при работе с физлицами и — с компаниями и ИП. Нет отчетности: декларации не нужны, все налоги считает приложение «Мой налог».

декларации не нужны, все налоги считает приложение «Мой налог». Без обязательных взносов: самозанятые не обязаны платить за пенсионное и медицинское страхование (но могут делать это добровольно).

самозанятые не обязаны платить за пенсионное и медицинское страхование (но могут делать это добровольно). Совмещение с работой: можно быть самозанятым и официально трудоустроенным.

можно быть самозанятым и официально трудоустроенным. Прием платежей через СБП: быстро, удобно и без лишних комиссий.

быстро, удобно и без лишних комиссий. Доступ к господдержке: например, субсидии и льготное кредитование, как для малого бизнеса.

Ограничения для самозанятых

Несмотря на плюсы, есть и правила, которые нужно учитывать:

Доход — не больше 2,4 млн рублей в год.

Нельзя нанимать сотрудников.

Ограниченные виды деятельности: нельзя торговать подакцизными товарами (например, алкоголем), перепродавать товары, заниматься добычей полезных ископаемых.

нельзя торговать подакцизными товарами (например, алкоголем), перепродавать товары, заниматься добычей полезных ископаемых. Режим действует не во всех регионах: перед регистрацией проверьте, поддерживается ли НПД в вашем регионе (на сайте nalog.gov.ru).

Как зарегистрироваться самозанятым

Всё можно сделать за 10 минут без визитов в налоговую:

1. Скачайте приложение «Мой налог» (доступно в App Store и Google Play). 2. Зарегистрируйтесь: через Госуслуги или по ИНН и паспорту. 3. Введите сведения о себе: и начните вести деятельность официально.

Также можно зарегистрироваться:

через личный кабинет на nalog.ru,

через портал Госуслуги,

в мобильных приложениях некоторых банков (Тинькофф, Сбер, ВТБ и др.).

Как платить налоги и сколько

Всё предельно просто:

Ставки налога:

4% — если получаете деньги от физлиц (например, частный клиент). 6% — если доход от юрлиц или ИП (например, заказ от компании).

Расчёт налога: автоматически в приложении «Мой налог». Вам нужно просто заносить данные о поступлениях.

автоматически в приложении «Мой налог». Вам нужно просто заносить данные о поступлениях. Оплата налога: до 25 числа каждого месяца за предыдущий.

до за предыдущий. Налоговый вычет: доступен вычет до 10 000 ₽, который уменьшает сумму налога.

Пример: если вы заработали за месяц 50 000 ₽ от физлиц, то налог составит 2 000 ₽. Но с учётом вычета — меньше.

Самозанятость — идеальный старт

Если вы хотите попробовать себя в деле, начать зарабатывать честно и официально, не углубляясь в тонкости бухгалтерии — самозанятость подходит идеально.

Это отличный первый шаг к финансовой самостоятельности и развитию собственного проекта без больших рисков.

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