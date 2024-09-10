Лето подходит к концу, и у нас для вас есть уникальное предложение. С 1 августа мы запускаем новый раздел «Продвижение», в котором представлен наш умный ИИ-маркетолог. Этот инструмент создан, чтобы упростить и улучшить ваш маркетинг в социальных сетях. Попробуйте его первыми и помогите нам сделать 🌱kvitly еще лучше.

Почему стоит попробовать?

Генерация постов

Наш ИИ-маркетолог – это ваш персональный ассистент по созданию контента. Он генерирует уникальные посты для таких платформ, как Facebook, Instagram, X, Vk и других. Просто введите короткое описание вашего бизнеса, и ИИ сам создаст текст, который привлечет внимание вашей аудитории.

Бесплатный доступ

Весь август вы можете пользоваться функционалом ИИ-маркетолога абсолютно бесплатно. Это отличная возможность оценить все его преимущества без каких-либо затрат. Мы уверены, что после первого знакомства с ИИ-маркетологом, вы не захотите возвращаться к старым методам создания контента.

3 месяца Премиум тарифа в подарок

Оставьте подробный отзыв о работе ИИ-маркетолога, и вы получите 3 месяца Премиум тарифа в подарок. Ваше мнение помогает нам совершенствоваться, а вы получаете доступ ко всем нашим премиум-функциям бесплатно на целых 3 месяца. Это уникальная возможность, которой стоит воспользоваться.

Что умеет наш ИИ-маркетолог?

✍️ Пишет тексты:

ИИ создает креативные и привлекательные посты для ваших социальных сетей. Введите описание вашего бизнеса, и он сгенерирует идеальный контент. Вам больше не нужно беспокоиться о поиске вдохновения или нехватке идей.

🔄 Делает и переделывает:

ИИ-маркетолог не только создает, но и оптимизирует контент в соответствии с вашими предпочтениями. Быстрая корректировка и улучшение постов – теперь это проще простого. Вы можете вносить правки, и ИИ мгновенно их учтет.

💡 Советует:

ИИ-маркетолог предлагает идеи для продвижения и улучшения текстов. Он анализирует ваши предыдущие публикации и дает рекомендации, как сделать их еще лучше. Таким образом, ваш контент всегда будет на высоте.

Будущие инструменты

Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем внедрить множество полезных функций:

📢 Рекламные кампании:

С помощью ИИ-маркетолога вы сможете создавать эффективные рекламные объявления, которые привлекут вашу целевую аудиторию. ИИ будет анализировать данные и подбирать наилучшие формулировки для ваших рекламных кампаний.

🔍 SEO-оптимизация:

ИИ поможет вам подбирать ключевые слова и улучшать видимость вашего сайта в поисковых системах. Вы сможете легко и быстро оптимизировать свои тексты, чтобы они соответствовали актуальным требованиям SEO.

🗓️ Маркетинг-планирование:

ИИ будет помогать вам разрабатывать стратегии и планы для вашего маркетинга. Он будет анализировать текущие тренды и предлагать идеи для контент-планов, рекламных кампаний и других маркетинговых активностей.

Как принять участие в тестировании?

Войдите в свой аккаунт на 🌱kvitly.

Перейдите в раздел «Продвижение».

Начните использовать ИИ-маркетолог для генерации постов.

Оставьте подробный отзыв, ответив на вопросы по ссылке

Не упустите возможность протестировать наш новый инструмент и получить эксклюзивные возможности.

Действуйте прямо сейчас!