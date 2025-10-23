Что произойдёт с позициями сайта при переносе на новую платформу — и как свести потери к минимуму
Переносить сайт на другую платформу бывает непросто и даже немного стрессово, особенно, когда у него высокий рейтинг в Google или Яндексе. Невозможно полностью избежать просадки по позициям, но при правильной подготовке и аккуратной реализации вы минимизируете риски и сайт быстро вернется в выдачу. Мы заботливо подготовили инструкции по оптимальной настройке и переносу сайта на новую платформу.
Сохраняем структуру и содержимое. Это важно
Поисковые системы «видят» сайт как набор страниц у которых есть определенные составляющие: уникальные тексты, которые старательно готовили все время существования сайта, красивые изображения, метатеги, заголовки, внутренние и внешние ссылки. Желательно перенести все это на новую платформу.
С чего начать перенос:
Для начала, постарайтесь не менять структуру разделов и иерархию меню. Если не получается полностью повторить, оставьте хотя бы главное меню неизменным. В kvitly вы можете собрать сайт из похожих разделов и добавить все тексты и изображения в них.
Перенесите весь контент на новый сайт. Желательно, чтобы он был таким же до буквы, либо с совсем небольшими исправлениями.
Перенесите все метаданные: Title, Description, ключевые слова (если используете), Open Graph-картинку и фавикон.
Редиректы 301 — ваш главный инструмент для «переезда»
Первым делом после переезда на новую платформу нужно настроить 301 redirect — это сигнал поисковикам, что страница переехала навсегда. Без корректных 301 вы рискуете потерять ссылки, трафик и позиции в поисковой выдаче.
Рекомендации:
- Настраивайте 301 редирект для каждой страницы (старый URL → новый URL). Не ограничивайтесь только главной страницей, все остальные тоже имеют значение.
- Если сайт большой и переносить все страницы очень долго, начните с ключевых: карточек продуктов, страниц, на которых больше всего трафика.
- Проверьте работу редиректов после запуска — они не должны вести на страницу 404 или контент, который не относится к этой странице.
Проверьте все источники, где ссылались на старый адрес
Внешние ссылки (социальные сети, каталоги, партнёры, форумы) сильно влияют на вес вашего сайта. После изменения платформы важно, чтобы ссылки с этих ресурсов вели на действующие адреса сайта.
Что надо сделать:
- Соберите список важных внешних ссылок (особенно где можно править вручную).
- Внесите изменения в профили и посты, где это возможно.
- Для оставшихся источников убедитесь, что работает 301-редирект.
Сохраняйте старые URL-адреса, если это возможно
Если у вас на старом сайте была страница /pricing, нужно сохранить такой же URL на новой платформе. Это сокращает потери поискового трафика и снижает потребность в дополнительных перенастройках.
Что нужно сделать:
- При импорте страниц назначайте прежние URL.
- Если технично нельзя оставить точную копию, сделайте корректный 301 со старого адреса на новый.
Сделайте адреса понятными (и SEO дружественными)
Если старые ссылки содержали странные символы, какие-то числа или транслитерацию, сейчас самое время привести их в порядок. Чистые читаемые адреса лучше воспринимаются как пользователями, так и поисковыми роботами.
Как правильно писать адреса:
- Используйте короткие транслитерированные слова, отражающие содержание страницы (желательно 3-4 слова, этого достаточно)
- Избегайте лишних параметров и символов, используйте только слова.
- Если вы меняете адреса, не забывайте настроить редиректы.
Что ещё нужно проверить перед и после запуска
Чтобы перенос всей информации прошел гладко, добавьте в чеклист следующие технические пункты:
- Отправьте в поисковики актуальную sitemap.xml, в kvitly sitemap генерируется автоматически.
- Проверьте robots.txt. Страницы, которые должны индексироваться, должны быть не закрыты. В kvitly obots.txt генерируется автоматически и не закрыт от индексации.
- Настройте canonical-теги, если есть похожие страницы.
- Подключите (или повторно подтвердите) сайт в Google Search Console и Яндекс.Вебмастере, обратите внимание на ошибки сканирования.
- Перенесите и проверьте коды аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика).
- Обязательно протестируйте на работоспособность формы, корзину и прочие интерактивные элементы.
Финальная проверка
- Когда все технические работы завершены, постарайтесь переключиться и посмотреть на сайт с точки зрения обычного пользователя:
- Пройдите по основным страницам через старые и новые URL.
- Проверьте отображение картинок, мобильную верстку и кликабельность меню.
- Протестируйте отправку форм и процессы покупки/запроса.
- Проверьте метаданные в сниппетах поисковиков и социальных сетей (Title/Description/Open Graph).
- Проверьте сайт на наличие опечаток и неактуальной информации.
Краткий чек лист перед переключением (распечатайте и отметьте ✔)
- Экспортированы тексты и изображения (картинки, иконки)
- Сохранены/перенесены Title и Description
- Подготовлены 301-редиректы для ключевых URL
- Проверены внешние ссылки и профили в соцсетях
- Актуальная sitemap.xml и robots.txt
- Подтверждениы права в Search Console и Метрика
- Тесты форм, корзины и мобильной версии проверены
Что в заключение
Нормально, если ваш сайт немного потеряет в позициях. Если вы будете следовать нашим советам, то вовремя настроенные редиректы, аккуратная миграция контента и базовая техническая SEO-проверка помогут свести потерю трафика к минимуму и быстро восстановить позиции и даже их повысить, если вы исправите неправильно созданные ранее ссылки.
