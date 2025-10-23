Переносить сайт на другую платформу бывает непросто и даже немного стрессово, особенно, когда у него высокий рейтинг в Google или Яндексе. Невозможно полностью избежать просадки по позициям, но при правильной подготовке и аккуратной реализации вы минимизируете риски и сайт быстро вернется в выдачу. Мы заботливо подготовили инструкции по оптимальной настройке и переносу сайта на новую платформу.

Сохраняем структуру и содержимое. Это важно

Поисковые системы «видят» сайт как набор страниц у которых есть определенные составляющие: уникальные тексты, которые старательно готовили все время существования сайта, красивые изображения, метатеги, заголовки, внутренние и внешние ссылки. Желательно перенести все это на новую платформу.

С чего начать перенос:

Для начала, постарайтесь не менять структуру разделов и иерархию меню. Если не получается полностью повторить, оставьте хотя бы главное меню неизменным. В kvitly вы можете собрать сайт из похожих разделов и добавить все тексты и изображения в них.

Перенесите весь контент на новый сайт. Желательно, чтобы он был таким же до буквы, либо с совсем небольшими исправлениями.

Перенесите все метаданные: Title, Description, ключевые слова (если используете), Open Graph-картинку и фавикон.

Редиректы 301 — ваш главный инструмент для «переезда»

Первым делом после переезда на новую платформу нужно настроить 301 redirect — это сигнал поисковикам, что страница переехала навсегда. Без корректных 301 вы рискуете потерять ссылки, трафик и позиции в поисковой выдаче.

Рекомендации:

Настраивайте 301 редирект для каждой страницы (старый URL → новый URL). Не ограничивайтесь только главной страницей, все остальные тоже имеют значение.

Если сайт большой и переносить все страницы очень долго, начните с ключевых: карточек продуктов, страниц, на которых больше всего трафика.

Проверьте работу редиректов после запуска — они не должны вести на страницу 404 или контент, который не относится к этой странице.

Проверьте все источники, где ссылались на старый адрес

Внешние ссылки (социальные сети, каталоги, партнёры, форумы) сильно влияют на вес вашего сайта. После изменения платформы важно, чтобы ссылки с этих ресурсов вели на действующие адреса сайта.

Что надо сделать:

Соберите список важных внешних ссылок (особенно где можно править вручную).

Внесите изменения в профили и посты, где это возможно.

Для оставшихся источников убедитесь, что работает 301-редирект.

Сохраняйте старые URL-адреса, если это возможно

Если у вас на старом сайте была страница /pricing, нужно сохранить такой же URL на новой платформе. Это сокращает потери поискового трафика и снижает потребность в дополнительных перенастройках.

Что нужно сделать:

При импорте страниц назначайте прежние URL.

Если технично нельзя оставить точную копию, сделайте корректный 301 со старого адреса на новый.

Сделайте адреса понятными (и SEO дружественными)

Если старые ссылки содержали странные символы, какие-то числа или транслитерацию, сейчас самое время привести их в порядок. Чистые читаемые адреса лучше воспринимаются как пользователями, так и поисковыми роботами.

Как правильно писать адреса:

Используйте короткие транслитерированные слова, отражающие содержание страницы (желательно 3-4 слова, этого достаточно)

Избегайте лишних параметров и символов, используйте только слова.

Если вы меняете адреса, не забывайте настроить редиректы.

Что ещё нужно проверить перед и после запуска

Чтобы перенос всей информации прошел гладко, добавьте в чеклист следующие технические пункты:

Отправьте в поисковики актуальную sitemap.xml, в kvitly sitemap генерируется автоматически.

Проверьте robots.txt. Страницы, которые должны индексироваться, должны быть не закрыты. В kvitly obots.txt генерируется автоматически и не закрыт от индексации.

Настройте canonical-теги, если есть похожие страницы.

Подключите (или повторно подтвердите) сайт в Google Search Console и Яндекс.Вебмастере, обратите внимание на ошибки сканирования.

Перенесите и проверьте коды аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика).

Обязательно протестируйте на работоспособность формы, корзину и прочие интерактивные элементы.

Финальная проверка

Когда все технические работы завершены, постарайтесь переключиться и посмотреть на сайт с точки зрения обычного пользователя:

Пройдите по основным страницам через старые и новые URL.

Проверьте отображение картинок, мобильную верстку и кликабельность меню.

Протестируйте отправку форм и процессы покупки/запроса.

Проверьте метаданные в сниппетах поисковиков и социальных сетей (Title/Description/Open Graph).

Проверьте сайт на наличие опечаток и неактуальной информации.

Краткий чек лист перед переключением (распечатайте и отметьте ✔)

Экспортированы тексты и изображения (картинки, иконки)

Сохранены/перенесены Title и Description

Подготовлены 301-редиректы для ключевых URL

Проверены внешние ссылки и профили в соцсетях

Актуальная sitemap.xml и robots.txt

Подтверждениы права в Search Console и Метрика

Тесты форм, корзины и мобильной версии проверены

Что в заключение

Нормально, если ваш сайт немного потеряет в позициях. Если вы будете следовать нашим советам, то вовремя настроенные редиректы, аккуратная миграция контента и базовая техническая SEO-проверка помогут свести потерю трафика к минимуму и быстро восстановить позиции и даже их повысить, если вы исправите неправильно созданные ранее ссылки.