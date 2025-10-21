UTM-метки — это отличный инструмент, который поможет вам понять какие рекламные каналы приносят пользу и новых клиентов, а какие не очень эффективные и вы впустую расходуете на них бюджет. Все маркетологи используют этот простой и мощный инструмент, но для его использования совсем не нужно быть сертифицированным специалистом.

К сожалению не все рекламные кампании работают одинаково, некоторые из них приносят клиентов с первого запуска, а некоторые могут быть совсем не эффективны. Если вы хоть раз задумывались о том, почему так происходит, пора разобраться что такое ютм метки, как они создаются и для чего вообще нужны. Давайте разбираться.

Что такое UTM-метки и как они работают

UTM (Urchin Tracking Module) — это специальные слова, которые добавляются к ссылке на ваш сайт или определенную страницу сайта, по этим словам любая система аналитики сможет определить откуда клиент пришел на ваш сайт. Согласитесь, очень удобно.

Вот пример ссылки с ютм меткой: https://kvitly.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=autumn_sale

Такая ссылка сообщит нам, что новый клиент пришёл из Instagram, он перешел по социальной рекламе, а название рекламной кампании «осенняя распродажа».

При помощи таких утм меток можно узнать, к примеру, какая реклама работает эффективно, какой пост в соцсетях хорошо конвертирует и приводит покупателей на сайт, какая рассылка открывается чаще других, что значит, что вы смогли чем-то зацепить клиента.

Зачем использовать UTM-метки

Понимать эффективность рекламы.Если не использовать метки, вы будете работать вслепую, в вашей аналитике будет отображаться общее количество переходов на сайт, а если вы запустили рекламу в нескольких социальных сетях, совсем не понятно, какая из них работает, а какая нет. Оценивать работу каналов.Можно узнать откуда идет основной поток клиентов на сайт: Google, Яндекс, Instagram или Telegram. Представьте, имея аналитику по каждой рекламной кампании, вы можете перераспределить бюджет и деньги, которые вы бы потратили на неэффективную рекламу, которая не приносит клиентов, потратите на рекламу, которая работает на отлично! Продажи будут расти, реклама окупаться, вы сможете увеличить бюджет и, как следствие, получить еще больше клиентов. Тестировать гипотезы.Можно сделать своего рода A/B тест или эксперимент. Создавайте разные ютм метки к похожим объявлениям, чтобы узнать, какое из них лучше работает, например картинка с товаром, улыбающаяся женщина, уверенный в себе мужчина или видео-обзор. Оптимизировать бюджет.Вы сможете сэкономить бюджет и потратить деньги туда, где есть клиенты.

Из чего состоит UTM-метка

Каждая UTM-ссылка состоит параметра и его значения. Если говорить о стандартных настройках, то существует три обязательных параметра и два дополнительных:

utm_source — источник трафика (например, google, vk, telegram).

— источник трафика (например, google, vk, telegram). utm_medium — тип трафика (cpc — контекст, email — рассылка, social — соцсети).

— тип трафика (cpc — контекст, email — рассылка, social — соцсети). utm_campaign — название кампании (например, autumn_sale).

— название кампании (например, autumn_sale). utm_term (необязательно) — ключевое слово.

(необязательно) — ключевое слово. utm_content (необязательно) — уточнение, например, тип баннера или формат объявления.

Как создать ссылку с UTM-меткой

Вы можете добавить все параметры ссылки вручную, но это не очень удобно. Гораздо проще воспользоваться генератором utm меток

Вы можете быстро создать ссылки с помощью UTM генераторов — указываете ссылку на сайт и параметры, которые вам нужны (источник, тип трафика и название кампании), а генератор подготовит корректную ссылку, которую можно будет использовать.

Вот несколько бесплатных сервисов для генерации меток: https://callibri.ru/generator_utm_metok

https://utmurl.ru/

При помощи них, вы можете сгенерировать готовую ссылку, которую можно вставить в рекламу, рассылку или публикацию в соцсетях.

Где смотреть статистику

Данные по утм меткам собираются аналитикой сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Calltouch и других.

Давайте посмотрим, что вы можете увидеть в отчетах:

из каких источников трафика приходит больше всего клиентов;

каких из рекламных кампаний приносят заявки и заказы;

какие рекламные объявления или материалы не работают или работают плохо.

При помощи всех этих данных вы можете сосредоточиться на более эффективных каналах и повысить рентабельность вашей рекламы.

Советы по использованию UTM-меток

Используйте только латинские буквы — кириллица может плохо считываться исказить полученные данные.

— кириллица может плохо считываться исказить полученные данные. Не применяйте заглавные буквы , чтобы не дублировать источники.

, чтобы не дублировать источники. Слова обычно разделяются не пробелами, а подчёркиваниями или дефисами .

или . Рекомендуем всегда заполнять обязательные параметры для ютм меток.

Каждая метка должна быть уникальной для каждого объявления или рассылки.

Когда стоит использовать UTM-метки

Вы запускаете рекламу в Google Ads, Яндекс.Директ или соцсетях.

Публикуете статьи и хотите понять, из какого источника приходят читатели.

Делаете e-mail или мессенджер-рассылки и хотите измерить эффективность.

Итог

UTM-метки — помогут вам ориентироваться в мире рекламных кампаний и маркетинга. При помощи такой простой вещи, вы можете отследить путь пользователя от клика до покупки, что поможет принять решение на основе полученных данных, а не интуиции.

Обязательно попробуйте использовать генератор utm меток, добавьте ссылку с UTM-меткой и уже сегодня начните видеть, какая реклама действительно приносит результат.