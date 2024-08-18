Команда конструктора сайтов Старонка совместно с партнерами подготовила для вас **[серию бесплатных образовательных вебинаров о продвижении бизнеса](/blog/sieriia-biesplatnykh-viebinarov-ot-staronki/)** в интернете.

Вебинар на тему **«Как контекстная реклама поможет вашему бизнесу»** состоялся 21 июля.

[**Посмотреть запись вебинара**](https://youtu.be/upbglH7yhHc) вы можете на нашем YouTube-канале.

**Посмотрите видео и вы узнаете:**

1. Что такое контекстная реклама

2. Плюсы и минусы контекстной рекламы

3. Виды рекламных кампаний

4. ТОП 5 ошибок, избежав которые, вы сэкономите ваши бюджеты

**Спикер:**

**Станислав Демиденко**, основатель и преподаватель в [«Школе SEO»](https://seo-school.by/) - курсы продвижения сайтов.

Интернет-маркетолог с 2013 года. Сертифицированный специалист Яндекс Директ, Яндекс Метрики, Google Analytics и Google Ads. Занимается продвижением крупных проектов по рынку СНГ.

Глубокий уровень знаний: SEO, контекстная реклама, веб-аналитика, таргетированная реклама, создание сайтов.

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<span class="btn__text">Посмотреть запись</span>

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Обучающие лекции и мастер-классы проводятся в формате вебинара, т.е. все, что вам потребуется для участия, – это интернет и установленное приложение Zoom для компьютеров или мобильных устройств.

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