Продающий сайт услуг: как привлечь клиентов

Продающий сайт — это не просто сайт, а настоящий магнит для клиентов и источник прибыли. В отличие от обычных сайтов, он заточен под одну цель — чтобы человек, зайдя на страницу, захотел заказать у вас услугу. Часто такие сайты состоят из одной страницы, в таком случае их называют лендингами или одностраничниками.

В этом тексте расскажем, что делает сайт действительно «продающим»: какие вещи повышают конверсию, как грамотно оформить дизайн и структуру, и какие тексты реально работают. А ещё разберем типичные ошибки, которые мешают сайту работать на полную.

Зачем нужен продающий сайт и как он работает

Задача такого сайта убедить посетителя выполнить какое-то важное (целевое) действие: заказать услугу, оставить заявку или связаться с вами. Он отличается от обычного сайта тем, что каждая его страница и каждый элемент на странице работает на достижение этой цели. Создать продающий сайт проще, чем кажется — и это увлекательно!

Зачем делают продающие сайты

Идея выделенной страницы для одного действия становится понятнее, если рассмотреть преимущества, которые это дает:

Увеличение конверсии. Эффективный сайт превращает больше посетителей в клиентов. Когда пользователь приходит с очень понятным запросом, то другие элементы сайта могут его отвлекать — поэтому сайт без лишнего шума будет конвертировать лучше.

Дополнительный канал. Часто продающие сайты делают как специальную страницу на сайте или даже в дополнение к основному сайту. Таким образом вы можете занимать больше пространства в поисковой выдаче или создавать отдельные предложения, например на весеннюю скидку.

Вы знаете свой бизнес лучше любого другого человека, поэтому сможете решить для себя где использовать продающий сайт, а где обычный.

Как делают продающие сайты

Само создание не отличается от обычного сайта, но после запуска есть этап экспериментов, когда дизайн, текст и предложение на сайте меняют, чтобы посмотреть какое из них будет иметь более высокую конверсию.

Это можно делать параллельно, запуская A/B тесты, которые показывают разные сайт разным людям. А можно последовательно, например менять сайт каждую неделю и смотреть что приносит больше заказов.

Как оценить эффективность сайта

Чтобы понять, насколько успешно работает ваш продающий сайт, следите за ключевыми метриками:

Конверсия — сколько посетителей сайта становятся клиентами. Рассчитать конверсию можно поделив количество заказов на количество посетителей сайта.

Показатель отказов — процент пользователей, которые покинули страницу сразу после захода. Здесь можно считать время проведенное на сайте или взаимодействия с сайтом, например клики или прокрутку сайта.

Среднее время на странице — чем дольше человек находится на сайте, тем вероятнее он заинтересован вашим предложением.

Эти показатели помогут вовремя заметить проблемы и быстро их исправить. Эти метрики доступны во многих аналитических системах, например Яндекс.Метрика или Google Analytics.

Основные элементы конверсии

Чтобы сайт эффективно продавал, он должен содержать ключевые элементы, которые мотивируют пользователя к действию. Этот список включает самые популярные элементы, но точно не все возможные.

Призыв к действию (Call to Action)

Что это такое: Кнопки или ссылки, которые побуждают пользователя выполнить целевое действие (например, «Заказать услугу», «Оставить заявку»).

Как использовать: Разместите CTA на видном месте (например, в шапке сайта). Используйте четкий и убедительный текст (например, «Получить консультацию бесплатно»).

Идея: Можно пробовать разный текст или цвет кнопок.

Специальные предложения

Что это такое: Уникальное предложение, которое выделяет вас среди конкурентов.

Как использовать: Предложите что-то ценное: скидку, бесплатную консультацию, бонус, чек-лист, книгу и так далее.

Пример: «Закажите услугу сегодня и получите скидку 20%».

Социальные доказательства

Что это такое: Отзывы, кейсы, сертификаты, которые подтверждают вашу экспертизу.

Как использовать: Добавьте отзывы клиентов с фотографиями и именами. Покажите примеры выполненных работ (кейсы).

Дизайн и структура эффективного сайта

Дизайн и структура сайта должны быть простыми и интуитивно понятными. Не стоит добавлять слишком много информации, и слишком много ярких элементов, это будет отвлекать клиентов от цели, которой вы хотите достичь при помощи сайта.

Вот основные блоки, которые должны быть на продающем сайте:

Меню сайта: логотип, навигация, контактная информация.

Главный экран (обложка): заголовок, подзаголовок, кнопка CTA.

Об услуге (о компании, о нас): краткое описание с акцентом на преимущества.

Преимущества: список причин, почему стоит выбрать вашу услугу.

Отзывы: реальные отзывы клиентов с фотографиями, видео-отзывы, скриншоты отзывов в социальных сетях.

Цены и тарифы: четкое описание стоимости и условий.

Форма заявки: простая форма с минимальным количеством полей.

Футер (подвал): контактная информация, ссылки на соцсети, политика конфиденциальности.

Как писать тексты, которые продают

Текст — это основа любого продающего сайта. Вот несколько советов, как писать тексты, которые убеждают:

Используйте заголовки. Заголовок должен привлекать внимание и отражать главное предложение. Например: «Увеличьте продажи на 50% с помощью нашего маркетингового решения».

Делайте акцент на выгодах. Описывайте, что получит клиент, а не просто перечисляйте особенности услуги. Например: «Сэкономьте время и деньги с нашей услугой».

Используйте социальные доказательства. Добавьте отзывы, кейсы, статистику. Например: «Более 100 довольных клиентов за последний год»

Создайте срочность. Используйте таймеры или ограниченные предложения. Например: «Акция действует только до 31 октября».

Пишите просто и понятно. Избегайте сложных терминов и длинных предложений.

Ошибки, которые снижают конверсию

Даже небольшие ошибки могут снизить конверсию вашего сайта. Давайте рассмотрим самые распространенные, чтобы вы могли их избежать:

Сложный процесс оформления заказа. Упростите форму заявки до минимума полей.

Отсутствие мобильной версии. Большинство пользователей заходят на сайты с мобильных устройств, позаботьтесь о том, чтобы сайт загружался быстро (оптимизируйте изображения), не пишите слишком много текста, чтобы как можно быстрее донести клиенту нужную информацию.

Нет описания услуг. Не забывайте подробно описать услуги, это поможет пользователям быстрее принять решение.

Высокие цены без объяснения. Объясните, почему ваша услуга стоит своих денег, какую выгоду получит клиент, заказав ее.

Отсутствие отзывов. Не забывайте про раздел с отзывами, это очень поможет повысить доверие и повлиять на выбор клиента в вашу пользу.

Почему 🌱kvitly — лучший выбор для создания продающего сайта услуг

Если вы ищете инструмент для создания продающего сайта, который сочетает в себе простоту, функциональность и доступную цену, 🌱kvitly — это идеальный выбор. Вот почему:

Удобный интерфейс. Даже новички смогут создать сайт за несколько часов.

Готовые шаблоны. Шаблоны Kvitly оптимизированы для конверсии и подходят для разных ниш.

Искусственный интеллект. Мы встроили ИИ в самое сердце нашего сервиса, он поможет вам создать сайт, написать тексты, настроить рекламу или предложит варианты развития вашего бизнеса.

SEO-инструменты. Встроенные функции для оптимизации помогут вашему сайту занять высокие позиции в поисковиках.

Поддержка. Высококвалифицированная помощь и обучающие материалы.

Доступная цена. 🌱kvitly предлагает гибкие тарифы, которые подойдут даже для малого бизнеса. Кроме платных тарифов, есть бесплатный вариант навсегда, где вы сможете создать одностраничный сайт и даже подключить домен! А это полноценная страница для продажи услуг!

Заключение

Создание продающего сайта услуг — это важный шаг для привлечения клиентов и увеличения прибыли. Используя современные конструкторы сайтов, например 🌱kvitly, вы можете создать профессиональный сайт даже без технических навыков. Учитывайте основные элементы конверсии, избегайте распространенных ошибок и тестируйте ваш сайт на разных устройствах.

Теперь вы знаете, как создать сайт, который действительно продаёт. А если нужен надёжный инструмент — 🌱kvitly всегда рядом. Удачи и больших продаж!