Кто занимается созданием сайта и к кому обратиться
Создание сайта — это сложный процесс, который требует участия разных специалистов. От их профессионализма зависит, насколько качественным и эффективным будет ваш сайт. В этой статье мы разберем, кто занимается созданием сайта, как называется специалист по созданию сайтов, какие роли выполняют разные специалисты, когда лучше обратиться в агентство, а когда выбрать фрилансера или конструктор. Также вы узнаете, сколько стоит работа специалистов и как избежать ошибок при выборе подрядчика.
Основные роли: веб-дизайнер, разработчик, SEO-специалист
Если говорить о заказе сайта в агентстве — это всегда будет командная работа, в которой участвуют несколько специалистов. Вот основные роли и их задачи:
1. Веб-дизайнер
Чем занимается: Создает визуальную концепцию сайта, разрабатывает макеты страниц, подбирает цвета, шрифты и изображения.
Что важно: Умение работать с графическими редакторами (например, Figma, Adobe XD), понимание UX/UI (удобства интерфейса).
Когда нужен: Если вам важны уникальный дизайн и удобство для пользователей.
2. Веб-разработчик
Чем занимается: Верстает макеты, пишет код, настраивает функционал сайта.
Что важно: Знание языков программирования (HTML, CSS, JavaScript, PHP), опыт работы с CMS (например, WordPress, Joomla).
Когда нужен: Если требуется сложный функционал или интеграция с другими системами.
3. SEO-специалист
Чем занимается: Оптимизирует сайт для поисковых систем, подбирает ключевые слова, настраивает метатеги.
Что важно: Знание основ SEO, опыт работы с инструментами (Google Analytics, Яндекс.Вебмастер).
Когда нужен: Если вы хотите, чтобы сайт привлекал органический трафик.
4. Контент-менеджер
Чем занимается: Наполняет сайт текстами, изображениями и другим контентом.
Что важно: Умение писать качественные тексты, знание основ копирайтинга.
Когда нужен: Если у вас нет времени или навыков для создания контента.
5. Маркетолог
Чем занимается: Разрабатывает стратегию продвижения, настраивает рекламу, анализирует эффективность.
Что важно: Знание инструментов маркетинга (Google Ads, Яндекс.Директ, SMM).
Когда нужен: Если вы хотите привлекать клиентов через рекламу.
Что выбрать? Агентство, фрилансера или конструктор
Выбор подрядчика зависит от вашего бюджета, сроков и сложности проекта. Рассмотрим основные варианты:
1. Веб-агентство
Плюсы:
- Полный цикл услуг (дизайн, разработка, SEO, маркетинг).
- Команда профессионалов с опытом.
- Гарантия качества и поддержка.
Минусы:
- Высокая стоимость.
- Возможна бюрократия и долгие сроки.
Когда выбрать: Для сложных проектов, если у вас нет возможности самостоятельно заниматься созданием сайта для вашего бизнеса (например, корпоративные сайты, интернет-магазины).
2. Фрилансер
Плюсы:
- Стоимость ниже в сравнении с агентствами.
- Гибкость в общении и сроках.
Минусы:
- Нет гарантии качества.
- Ограниченные возможности (один специалист может не охватить все задачи).
Когда выбрать: Для небольших проектов (например, лендинг, блог).
3. Конструктор сайтов
Плюсы:
- Низкая стоимость или бесплатно.
- Простота в использовании (не требуются технические навыки).
- Легко вносить любые изменения на сайт без посторонней помощи.
Минусы:
- Есть ограничения в гибкости, дизайне и функционале.
- Зависимость от платформы.
- Нужно потратить свое время на создание и наполнение сайта.
Когда выбрать: Для любых целей. Например в 🌱kvitly вы можете создать лендинг, многостраничный сайт или магазин да еще и с помощью искусственного интеллекта, он поможет написать тексты и подобрать изображения, которые можно изменить в любой момент, если будет необходимость.
Сколько стоит работа специалистов
Стоимость создания сайта зависит от сложности проекта, опыта специалистов и выбранного подхода. Вот примерные цены:
1. Веб-дизайнер
Фрилансер: от 10 000 до 50 000 рублей за дизайн.
Агентство: от 50 000 до 200 000 рублей.
2. Веб-разработчик
Фрилансер: от 20 000 до 100 000 рублей за разработку.
Агентство: от 100 000 до 500 000 рублей.
3. SEO-специалист
Фрилансер: от 10 000 до 30 000 рублей за базовую оптимизацию.
Агентство: от 50 000 до 200 000 рублей.
4. Конструктор сайтов
Бесплатно: Ограниченный функционал.
Платно: от 500 до 5 000 рублей в месяц.
Ошибки при выборе подрядчика
Неправильный выбор подрядчика может привести к потере времени, денег и некачественному результату. Давайте рассмотрим самые распространенные ошибки при заказе услуг через подрядчиков:
1. Экономия на качестве. Низкая цена часто означает низкое качество.
Пример: выбор непрофессионального фрилансера, который не справляется с задачей. Поэтому внимательно изучайте отзывы, а лучше обратитесь к кому-то по рекомендации.
2. Отсутствие четкого ТЗ. Если вы не знаете, что хотите, подрядчик не сможет это сделать. Проанализируйте конкурентов и подумайте какую информацию лучше всего разместить на сайте, чтобы выглядеть более выгодно. Подберите несколько референсов (примеров сайтов, которые вам нравятся), так будет проще объяснить как вы видите будущий проект.
Пример: заказчик не может объяснить, какой дизайн ему нужен.
3. Игнорирование портфолио. Всегда проверяйте предыдущие работы подрядчика. Лучше проверить не только скриншоты, но и работающие сайты. Не стесняйтесь написать владельцу готового сайта и попросить написать отзыв о подрядчике.
Пример: выбор агентства без опыта в вашей нише.
4. Отсутствие договора. Договор защищает обе стороны. Постарайтесь учесть все нюансы, обратите внимание на количество доработок включенных в стоимость, постарайтесь обдуманно составлять список доработок, чтобы это было комфортно и вам и подрядчику.
Пример: заказчик остался без сайта после предоплаты.
5. Недооценка поддержки. Сайт требует постоянного обновления и поддержки. Утоните занимается ли ваш подрядчик последующим обновлением сайта и сколько это будет стоить, если нет, то спросите насколько сложно обновлять сайт самостоятельно, обучат ли вас работе с редактором и предоставляют ли доступ.
Пример: заказчик не учел стоимость обслуживания.
Заключение
Создание сайта на заказ – это процесс, который требует участия разных специалистов: веб-дизайнера, разработчика, SEO-специалиста и других. Выбор подрядчика зависит от вашего бюджета, сроков и сложности проекта. Вы можете обратиться в агентство, нанять фрилансера или использовать конструктор сайтов.
Не забывайте проверять портфолио, составлять четкое ТЗ и заключать договор. Избегайте распространенных ошибок, и ваш сайт будет качественным и эффективным.
Мы рекомендуем попробовать создать сайт или магазин в 🌱kvitly, ведь мы позаботились не только о том, чтобы редактор был простым и удобным, но и о том, чтобы вы могли минимальными усилиями создать сайт и продвигать свой бизнес в интернете. Мы подготовили для вас целый набор инструментов с искусственным интеллектом, что значительно упрощает развитие собственного бизнеса.
Удачи в создании вашего сайта!
