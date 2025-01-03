Как добавить видео Instagram

Чтобы добавить видео из вашего аккаунта Instagram на сайт, у вас должен быть подключен тарифный план «Премиум», возможности которого позволяют вставлять сторонний код на сайт.

Перейдите в ваш аккаунт в «Instagram» и найдите пост с видеозаписью, которую хотели бы добавить на сайт.

Нажмите в правом верхнем углу на три точки

Выберите пункт «Вставить на сайт»

Нажмите на кнопку «Копировать код вставки». Обратите внимание, что здесь вы можете выбрать параметр Включить подпись. Если оставить галочку, то весь текст из поста будет отображаться у вас на сайте.

Затем перейдите в редактор сайта и добавьте любой раздел из категории «Виджеты»

Нажмите на видео и перейдите во вкладку «Виджеты»

Промотайте в самый конец страницы и нажмите на прямоугольник без изображения

В окно Код для вставки вставьте скопированный из Instagram код видео