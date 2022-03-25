Многие, задаваясь вопросом: «Как создать интернет-магазин самому?», приходят к наиболее простым вариантам решения вопроса. Либо они создают его самостоятельно с помощью конструктора, либо доверяют всю работу специалистам. Однако в обоих случаях могут возникнуть серьезные ошибки, влияющие на успех и благополучие магазина. В этой статье мы расскажем о 10 самых распространенных и значимых из них.

№1 Сначала делаем, потом думаем

Иногда идея создать интернет-магазин рождается под влиянием советов знакомых или статей в интернете. В такой ситуации магазин оформляется достаточно быстро. Но при этом из виду пропадают очень важные вопросы: организация поставок, размещение складов, коммуникация с клиентами, доставка товаров и регистрация в торговом реестре. Запустив такой интернет-магазин, легко уйти в минус и не окупить вложенных средств. Ведь выбранный инструмент не решит самых простых бизнес-задач.

Что следует изменить? Прежде чем приступить к созданию интернет-магазина, пропишите для себя все до мелочей: кто ваша целевая аудитория, как вы будете взаимодействовать с поставщиками, требуется ли дополнительно нанимать специалистов для продвижения и общения с клиентами, проконсультируйтесь с юристом и узнайте все нюансы работы в вашем регионе.

№2 Нет предварительного анализа рынка и конкурентов

В действительности очень часто встречаются две крайности. В первой владельцы бизнеса создают интернет-магазин, скопировав сайт у конкурента. Скорее всего, он даже где-то будет чуть-чуть отличаться, но не сильно. Структура, подача материала, юзабилити — плагиат. В этом случае в интернете размножаются тысячи однотипных сайтов, абсолютно не вызывающих доверие. При прочих равных, клиенты всегда отдадут предпочтение проверенной временем платформе. Получается, вклад в такой интернет-магазин не окупится даже спустя годы. Во второй на рынке появляются новаторы с гениальной идеей. Они готовы вложить время, силы и ресурсы в абсолютно новый продукт. И даже если сайт выйдет идеальным, переходов будет мало. Ведь люди не станут искать подобный ресурс, они о нем даже не догадываются. Во всех случаях прослеживается одна ключевая ошибка — отсутствие предварительного анализа рынка, исследования целевой аудитории и своих конкурентов.

Что следует изменить? До запуска интернет-магазина, необходимо проанализировать рынок. Изучить свою целевую аудиторию и ответить себе на вопрос: «Действительно ли ее интересует предлагаемый товар?». Затем стоит перейти к исследованию своих конкурентов. Если у них существуют уже отработанные схемы взаимодействия с клиентами, то их лучше всего позаимствовать и доработать. Помимо этого обратите внимание на наполненность выбранной ниши. Легко ли будет в ней пробиться и занять хорошее место?

№3 Неподготовленность к высокому спросу

Некоторые владельцы магазинов могут оказаться неготовыми к большому наплыву клиентов. А все из-за нежелания заранее продумать все тонкости инфраструктуры: склад, поставка, доставка.

Кто будет вашим поставщиком? Достаточно ли он надежен или же лучше начать сотрудничать сразу с несколькими компаниями? Стоит понимать, что всегда существует риск задержки поставки продукции, однако такая заминка ни в коем случае не должна затронуть клиентов. Заказ необходимо отправить вовремя, а ассортимент на сайте должен быть разнообразным.

Где хранить продукцию? Возникала ли у вас мысль об аренде складского помещения? Этот вопрос необходимо решить еще до создания интернет-магазина. Если его заранее не продумать, то существует риск не справиться с объемом заказов. Опять-таки, это приведет к отрицательным отзывам и повышению лояльности со стороны клиентов.

Последнее, но не менее значимое — доставка. На сайте надо указать сразу несколько вариантов доставки: курьером, по почте или самовывоз. Пользователю всегда приятно осознавать, что у него есть выбор подходящего для него варианта. С вашей стороны заранее должен быть заключен договор с фирмой подрядчиком или проработан подробный план отправки заказов. Ведь с доставкой в небольшом магазине вполне можно справиться самостоятельно.

Что следует изменить? Дабы избежать подобной ошибки, стоит иначе относиться к созданию интернет-магазина. Не разрабатывать его просто как инструмент для сбыта продукции, а комплексно подойти к этому вопросу. Ведь инструмент в руках неопытного человека ничем ему не поможет. Поэтому продумайте логистику, наладьте контакт с поставщиками и задумайтесь над обслуживанием склада.

№4 Непродуманное ценообразование

Только начиная свой путь, хочется привлечь к магазину как можно больше покупателей. И что может быть лучше низких цен и скидок? Такая тактика поможет переманить у конкурентов часть пользователей. Однако стоимость товаров может быть настолько низкой, что в скором времени интернет-магазин начнет работать себе в убыток. При этом клиенты могут вести себя очень требовательно и нагло. Словно вы им обязаны предоставлять идеальный сервис по низкой цене.

Что следует изменить? Сразу просчитайте границы цен, за которые будет опасно выходить. Выделите для себя две категории товаров: самые прибыльные и те, стоимость которых можно смело снизить. Соблюдая баланс между этими двумя группами, достаточно легко повысить продажи и при этом порадовать клиентов скидками на определенный ассортимент.

№5 100% предоплата

Подобная позиция приводит к двустороннему недоверию. Вы не доверяете клиентам, запрашивая полную стоимость товара, а они не доверяют магазину, который не может гарантировать доставку товара в целости и сохранности. Многие из нас хотя бы иногда пробовали заказать вещи через крупные интернет-магазины. Вспомните, какой осадок остается от необходимости оплатить заказ по карте еще до его получения. А ведь там есть пункты выдачи, работаю живые люди к которым можно обратиться напрямую и оформить возврат. Однако все равно присутствует неуверенность, вдруг не вернут деньги.

Что следует изменить? Заранее придумайте удобные для клиента способы оплаты. Желательно, чтобы их было несколько. К примеру, добавьте возможность рассчитаться не только по карте через сайт, но и через терминал при получении товара, добавьте безналичную оплату. Если вы заключили договор со службой доставки, то оплата курьеру не должна стать проблемой.

№6 Некачественный контент

Многие, начиная работу над интернет-магазином, пренебрегают качеством контента. Они без стеснения копируют описание товаров у конкурентов или со своих социальных сетей. В итоге такая тактика может привести к повышенному вниманию поисковых роботов. Затем сайт понизится в поисковой выдаче, а в крайнем случае он будет заблокирован. Помимо этого, без качественного и детального описания товаров клиенты пройдут мимо интернет-магазина и сделают заказ на другом ресурсе.

Что следует изменить? Необходимо серьезно подойти к подготовке материалов для интернет-магазина. Сделать качественные фотографии в хорошем разрешении, написать продающие тексты и проверить их на оригинальность. Добавить карточки товаров с более детальным описанием товаров. Если это трудно сделать самостоятельно, то задумайтесь о найме копирайтера.

№7 Отсутствие продвижения и рекламы

Не имея опыта в создании и продвижении интернет-магазина, все кажется довольно простым. Словно достаточно просто создать сайт, заполнить его контентом, затем он по волшебству появится в поиске и поток клиентов польется рекой. Однако такого не бывает. После создания любого ресурса, необходимо приложить немало усилий для повышения поисковой позиции и привлечения пользователей на сайт. А пока интернет-магазин еще не в топе по ключевым запросам, его необходимо рекламировать.

Что следует изменить? В этом случае стоит изменить свой подход и отношение к интернет-магазину. Детально продумайте маркетинговый план своего бизнеса. Какой необходимо добавить контент и настройки для улучшения SEO? Как запустить рекламную кампанию в социальных сетях и контекстную рекламу? Как вы будете отслеживать статистику за месяц, полгода и год? На каких этапах будут делаться корректировки для повышения продаж?

№8 Отсутствие общения с клиентами

Как правило, проще всего выбрать удобный для себя способ коммуникации, но никто не задумывается о второй стороне. При открытии небольшого магазина, клиент получает обратную связь на электронную почту, сутками ждет ответа и не получает квалифицированной поддержки. Ему могут не перезвонить или даже не подумать о связи по телефону. Получается, пользователь на протяжении всего процесса совершения покупки испытывает дискомфорт.

Что следует изменить? Общение с потенциальным клиентом должно быть всесторонним. Как этого добиться? Добавьте на сайте раздел FAQ и пропишите в нем ответы на самые частые вопросы. В меню и подвале оставьте контактные данные: телефон, ссылки на социальные сети и мессенджеры, напишите электронную почту. Добавьте раздел с подробной картой проезда, все что остается сложным и непонятным пропишите текстом. Также, не лишним будет установить онлайн-чат или виджет обратного звонка. Так пользователь сможет связаться с вами в реальном времени и принять решение о покупке намного быстрее.

№9 Отсутствие кросс-селлинга

Даже если у вас есть желание сделать допродажи, бывает довольно сложно выбрать наиболее эффективный способ для этого. Поэтому многие магазины работают по принципу один клиент — один товар. Пожалуй, выбирая его, компании очень много теряют. Ведь клиенты готовы купить намного больше, если им предложить что-то действительно полезное и дать понять, что им это нужно.

Что следует изменить? При оформлении интернет-магазина, заранее продумайте цепочки товаров. Например, в карточках с описанием можно оставлять ссылки на другие продукты, которые могут быть интересны посетителю. Если это слишком сложно и перекрестные ссылки не для вас, то попробуйте создать блоки в стиле: «С этим товаром покупают». Также допродажи отлично вписываются в концепцию «Спасибо страниц». При добавлении перенаправления на страницу с благодарностью за покупку, на ней стоит разместить еще несколько позиций товаров, которые дополнят купленный ранее продукт.

№10 Создание идеального интернет-магазина

В погоне за идеальным интернет-магазином, очень просто сбиться с пути. Откроешь сайт конкурентов что-то понравится и вот уже все силы брошены на модификации. В итоге в магазине постоянно обновляются текст, товары, фотографии и утекает бюджет. Клиенты потихоньку начинают уставать от постоянных новшеств и уходят. А новые не появляются, ведь их никто не привлекает, все ресурсы потрачены на другое.

Что следует изменить? Относитесь к магазину как к инвестиции. Разумеется, это ваше детище и желание его доработать никуда не денется. Но в первую очередь, он должен быть удобным именно для клиентов, должен приносить прибыль и новые заказы. Только когда интернет-магазин работает, можно начать анализировать все процессы и отлаживать их для повышения его эффективности.

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