Планы

Что ждёт 🌱kvitly дальше?

Мы постоянно улучшаем сервис. Тут наши планы на ближайшее будущее и то, чего мы уже достигли вместе с вами.

Наша миссия очень простая: мы хотим, чтобы небольшие бизнесы могли мечтать о большем. Мы предлагаем инструменты мирового уровня, чтобы вы могли сфокусироваться на главном, а мы займёмся технологиями.

Егор Курьянович
Основатель 🌱kvitly

Ближайший год в 🌱kvitly

Развиваем платформу так, чтобы она закрывала больше потребностей бизнеса.

Инструменты для маркетинга

Добавим возможность настраивать поп-апы и баннеры прямо внутри 🌱kvitly. Больше не нужно подключать сторонние сервисы, чтобы запустить акцию или собрать контакты.

Развиваем интернет-магазины

Упростим продажи цифровых товаров, добавим поиск по сайту и более гибкую настройку способов доставки.

Небольшие улучшения

Время деталей: добавим недостающие интеграции, улучшим привычные процессы и сделаем платформу еще удобнее на основе ваших отзывов.

Мобильное приложение?

Пока присматриваемся к этой идее. Хотим сделать удобное мобильное приложение, чтобы вы могли управлять заказами на ходу.

Хотите больше от 🌱kvitly?Расскажите нам об этом!

Последние обновления

Вот лента с последними релизами от нашей команды. Мы постоянно улучшаем сервис, чтобы предоставить вам больше возможностей.