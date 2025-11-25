Обновления
Егор Курьянович
Основатель 🌱kvitly
Мы постоянно улучшаем сервис. Тут наши планы на ближайшее будущее и то, чего мы уже достигли вместе с вами.
Развиваем платформу так, чтобы она закрывала больше потребностей бизнеса.
Инструменты для маркетинга
Добавим возможность настраивать поп-апы и баннеры прямо внутри 🌱kvitly. Больше не нужно подключать сторонние сервисы, чтобы запустить акцию или собрать контакты.
Развиваем интернет-магазины
Упростим продажи цифровых товаров, добавим поиск по сайту и более гибкую настройку способов доставки.
Небольшие улучшения
Время деталей: добавим недостающие интеграции, улучшим привычные процессы и сделаем платформу еще удобнее на основе ваших отзывов.
Мобильное приложение?
Пока присматриваемся к этой идее. Хотим сделать удобное мобильное приложение, чтобы вы могли управлять заказами на ходу.
Вот лента с последними релизами от нашей команды. Мы постоянно улучшаем сервис, чтобы предоставить вам больше возможностей.
