Ни для кого не секрет, что информация дополненная красивыми тематическими иконками привлекает больше внимания и лучше воспринимается пользователями.

Специально для вас мы собрали 10 лучших сервисов по поиску бесплатных иконок для вашего сайта. Выбирайте, сохраняйте, загружайте на сайт и наслаждайтесь красотой!

https://iconscout.com/unicons

Больше 1000 великолепных векторных иконок и фонов для вашего нового сайта.

http://svgicons.sparkk.fr/

.svg иконки для сайта

https://thenounproject.com/

Больше 2 миллионов иконок, созданных мировым собществом.

https://fontawesome.com/

Добавляйте векторные иконки и логотипы на ваш сайт с fontawesome, здесь вы найдете самые популярные подборки.

https://akveo.github.io/eva-icons/#/

Более 400 красивых иконок в открытом доступе.

https://iconsvg.xyz/

Инструмент, позволяющий найти и настроить иконки для вашего проекта.

http://potlabicons.com/

Небольшая коллекция анимированных иконок для вашего проекта.

https://icons8.com/icons

Бесплатные иконки созданные, чтобы идеально дополнить ваш сайт.

https://www.flaticon.com/home

Самая большая база данных с бесплатными иконками.

https://feathericons.com/

Простые красивые иконки в свободном доступе.

Вдохновляйтесь, добавляйте красивые иконки на ваш сайт и получайте больше клиентов!