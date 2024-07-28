10 способов увеличения конверсии сайта

Конверсия сайта является важным его показателем. Ведь каждый владелец хочет извлечь максимум выгоды из него. Иногда сделать сайт и продвигать его недостаточно для того, чтобы посетитель стал клиентом. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о способах повышения эффективности одностраничного сайта (лендинга).

1. Простота в оформлении

Хороший лендинг должен быть оформлен в едином стиле, который соответствует тематике предлагаемых товаров или услуг. Грамотно используйте пустое пространство для облегчения чтения. Взгляните на сайты известных компаний, к примеру Apple и Samsung, как легко сфокусироваться на необходимой информации.

Здесь вы видите пример оформления обложки сайта. Простое название и подходящее фото дают нам понять, что речь пойдет о моделировании бровей.

2. Четкая структура

На хорошо структурированном лендинге вся информация разделена на блоки для ее лучшего восприятия. Расскажите о своих услугах последовательно: описание, преимущества, галерея с фото или видео, отзывы, контактные данные. Такой вариант оформления будет наиболее логичным. Возможно, не каждому покажется критичным расположение элементов на странице, однако на подсознательном уровне мы ищем баланс во всем.

3. Внимание на преимуществах

Опишите свои сильные стороны, чем вы отличаетесь от большинства компаний, которые предоставляют такой же товар или услуги. Здесь важно рассказать, почему посетители должны выбрать именно вас, и сделать это максимально грамотно.

4. Покажите свой товар

Как бы красочно вы не рассказывали о своем товаре, посетитель в любом случае захочет увидеть, что он действительно соответствует описанию. Обязательно добавьте фото хорошего качества, визуальная часть очень важна для сайта. К тому же, пользователю довольно сложно будет оценить товар и принять решение о его покупке, только лишь прочитав описание к нему.

5. Расставьте цветовые акценты

Важно не только правильно описать и показать товар. Цветовая гамма сайта также может повлиять на решение посетителя заказать ту или иную услугу. Выбирайте цвета в соответствии с тематикой сайта. К примеру, если вы предлагаете декоративные чехлы для кулерных бутылей, то основным цветом, разумеется, будет голубой или синий, ведь они ассоциируются с водой. Однако, нужно соблюдать баланс и не перегрузить сайт кричащими элементами.

6. Укажите контактные данные

Номера телефонов, адреса и ссылки на другие источники желательно расположить на видном месте, поскольку, когда посетитель готов будет сделать заказ, он захочет немедленно связаться с вами. Для удобства лучше всего будет указать контактные данные несколько раз на странице, чтобы пользователю не приходилось пролистывать весь сайт.

Обратите внимание, телефоны для связи находятся в начале и в конце страницы. Также указана ссылка на соцсеть.

7. Повышайте доверие клиентов

Для этого хорошим инструментом станет размещение отзывов ваших успешных клиентов и логотипов компаний, с которыми вы сотрудничали. Кто, как ни они, может рассказать, почему нужно обратиться именно к вам. Здесь важно отметить, что отзывы должны быть реальными, ведь их подлинность можно легко проверить. И если это будет выдуманный текст, поверьте, лояльность клиента это не повысит.

8. Делайте специальные предложения

Предлагайте акции для своих потенциальных клиентов, делайте скидки, это может повысить вероятность заказа. Здесь можно также прибегнуть к одной хитрости: поставьте таймер, сделайте свое предложение ограниченным по времени. Таким образом вы замотивируете посетителя сделать заказ или позвонить. Но использовать данные приемы стоит только в том случае, если у вас действительно на данный момент есть акционные товары или предложения, поскольку клиент, зайдя на сайт, рассчитывает на реальные скидки.

9. Установите онлайн-чат

Бывает так, что посетителю необходима помощь в выборе товара или у него есть вопрос, ответ на который он бы хотел получить как можно быстрее. В такой ситуации он сможет написать в чат, а затем с большей вероятностью станет вашим клиентом. Поддержка посетителей в реальном времени очень важна как для конверсии, так и для повышения доверия к вам. При возможности выбора среди нескольких вариантов пользователь обратится туда, где ему быстрее всего ответят.

Совсем недавно мы запустили новый сервис. Гутарка — онлайн-чат, который консультирует посетителей и работает круглосуточно. Отличный способ принимать заявки от клиентов, даже когда вас нет на сайте.

10. Вносите правки

Одним из ключевых факторов повышения конверсии сайта является его своевременное редактирование. Необходимо постоянно следить за контентом и время от времени обновлять его, чтобы предоставить посетителю самую актуальную информацию.

Теперь, зная немного больше о том, как сделать свой сайт более эффективным, вы сможете воспользоваться этими ценными советами и в разы увеличить его конверсию.

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