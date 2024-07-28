После запуска альфа-версии, мы решили, что на данный момент самое слабое место у нас — это редактор сайта. И я всерьез взялся за его доработку.

Список изменений

Улучшено отображение панели конструктора сайтов.

Исправлена проблема с перетаскиванием блоков в профессиональном режиме.

Добавлено выпадающее меню с настройками блока при наведении на иконку шестеренки.

В конструкторе улучшена работа выпадающего меню с блоками. Стиль приведен к стандартному.

Заработала загрузка файлов на сервер.

Теперь после загрузки сайта изображение обрабатывается в зависимости от назначения и оптимизируется.

Добавлена компиляция стилей на клиенте, для отображения обновленного сайта в реальном времени.

Добавлена возможность загружать файлы для элементов сайта и галерей.

Добавлена возможность удалять блоки.

Добавлены стандартные блоки для сборки: обложка, преимущества, текстовый блок, галерея, подвал.

Процесс

Во-первых, дизайн редактора был немного устаревший и мне пришлось повозиться, чтобы сделать его в едином стиле с панелью управления. Хотя технически это совершенно разные приложения, для пользователя переход должен быть максимально незаметным.

Во-вторых, просто необходимо было сделать загрузку изображений как для галереи и инфоблоков, так и фоновых. Как я уже рассказывал раньше, каждое изображение проходит определенные этапы. Сначала мы загружаем оригинал, после чего генерируем его вариации для разных разрешений, а после оптимизируем и квантизуем его.

Это позволяет избежать той ситуации, когда пользователь загружает на сайт 20-мегабайтную фотографию и не понимает почему сайт после этого так медленно загружается. Все это раньше происходило при сборке сайта, но логичнее это сделать один раз при загрузке файла, а потом просто подставлять их в обновленный сайт.

В-третьих, не хватало базового функционала по настройке блоков и их удалению. Это достаточно простые в реализации элементы, но, тем не менее, без них было абсолютно невозможно собрать сайт.