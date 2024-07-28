Статистика посещений и знакомство с клиентами
Егор Курьянович для раздела Обновления
Одним из основных преимуществ нашего сервиса, является встроенная статистика, ведь настраивать счетчики и отчеты в навороченных системах будет, в лучшем случае, один из десяти. К запуску альфы мы не успели закончить интеграцию аналитики в панель управления, этим я и решил заняться.
Список изменений
- Теперь при загрузке пользователя, предзагружаются и все его сайты для построения списка.
- Разделы и пункты меню, которые ещё в разработке, отмечены бейджем «скоро».
- Блок в правой части статистики заменен на список последних новостей.
- Добавлена валидация в форму создания нового сайта и обновление данных на сервере из этой формы.
- Добавлен мастер создания нового сайта. Реализовано перенаправление в мастер при отсутствии сайтов у пользователя.
- Исправлена проблема с выпадающим меню со списком доступных сайтов. Добавлена фавиконка.
- Добавлена принудительная сборка сайта после его сохранения.
- Добавлена первая версия закладки «публикация», показывающая адрес сайта.
- Добавлена интеграция с intercom.io
- Улучшена интеграция с системой аналитики. Теперь при создании сайта, он автоматически добавляется в неё.
Процесс
После прошлого обновления мы разослали пару десятков приглашений на тестирование и получили много обратной связи и багрепортов. Не откладывая в долгий ящик, я взял и всё починил!
Затем добавил интеграцию с intercom.io — это такой сервис для поддержки и удобной коммуникации с пользователями. Очень удобно, всем советуем!
Несмотря на то, что мы не успели запустить статистику вместе с альфой, сама система готова была уже давно и мы ещё с весны обсчитывали посещения на сайтах наших пилотных клиентов. Поэтому когда работа по интеграции была завершена, они смогли увидеть красивые графики посещений.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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