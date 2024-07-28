Одним из основных преимуществ нашего сервиса, является встроенная статистика, ведь настраивать счетчики и отчеты в навороченных системах будет, в лучшем случае, один из десяти. К запуску альфы мы не успели закончить интеграцию аналитики в панель управления, этим я и решил заняться.

Список изменений

Теперь при загрузке пользователя, предзагружаются и все его сайты для построения списка.

Разделы и пункты меню, которые ещё в разработке, отмечены бейджем «скоро».

Блок в правой части статистики заменен на список последних новостей.

Добавлена валидация в форму создания нового сайта и обновление данных на сервере из этой формы.

Добавлен мастер создания нового сайта. Реализовано перенаправление в мастер при отсутствии сайтов у пользователя.

Исправлена проблема с выпадающим меню со списком доступных сайтов. Добавлена фавиконка.

Добавлена принудительная сборка сайта после его сохранения.

Добавлена первая версия закладки «публикация», показывающая адрес сайта.

Добавлена интеграция с intercom.io

Улучшена интеграция с системой аналитики. Теперь при создании сайта, он автоматически добавляется в неё.

Процесс

После прошлого обновления мы разослали пару десятков приглашений на тестирование и получили много обратной связи и багрепортов. Не откладывая в долгий ящик, я взял и всё починил!

Затем добавил интеграцию с intercom.io — это такой сервис для поддержки и удобной коммуникации с пользователями. Очень удобно, всем советуем!

Несмотря на то, что мы не успели запустить статистику вместе с альфой, сама система готова была уже давно и мы ещё с весны обсчитывали посещения на сайтах наших пилотных клиентов. Поэтому когда работа по интеграции была завершена, они смогли увидеть красивые графики посещений.