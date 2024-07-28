Интерфейс оплаты и ожидание счастья
Егор Курьянович для раздела Обновления
Одним из самых важных, с точки зрения бизнеса, является интерфейс оплаты или, как его ещё называют, биллинг. Мы стараемся сделать все наглядно, просто и максимально безболезненно для наших пользователей. Этому и было посвящено очередное обновление.
Список изменений
- Исправлена проблема с позиционированием меток в новостях закладки «статистика».
- Добавлен блок персонального менеджера в раздел статистики.
- Добавлен интерфейс счетов: загрузка и отображение новых и оплаченных счетов.
- Обновлено окно выставления счета. Добавлено окно просмотра способов оплаты с информацией о ЕРИП.
- В окно оплаты добавлена информация по оплате переводом на расчетный счет и по квитанции в банке.
- Доработано окно оплаты, добавлена анимация переходов и кнопки выхода.
- Добавлены шаблоны квитанций для оплаты в банке и переводом на расчетный счет.
Процесс
При запуске альфы у нас уже был готов интерфейс оплаты, в котором можно было выставить себе счет, но сам процесс оплаты не был описан.
В этом обновлении я добавил мастера, который позволяет выбрать удобный способ оплаты, а также автоматически заполняет ревизиты. Осталось дождаться разрешения Национального Банка на подключение нас к ЕРИП и мы станем самым настоящим бизнесом!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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