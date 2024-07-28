Сервис для создания продающих сайтов без возможности получить заказ достаточно бесполезен. В этом обновлении мы решили побороть бесполезность нашего сервиса и, наконец-то, проинтегрировали конструктор форм, редактор сайтов и раздел заказов в панели управления.

Список изменений

Теперь при создании каждого сайта добавляются две формы: заказ и звонок.

Исправлена проблема с сохранением сайтов в базе данных при глубоком изменении.

Добавлено сохранение форм сайта. Обновлен формат сохранения мета-данных и внешнего вида сайта.

В редакторе добавлена информация о блоке «связь».

Восстановлена работа отправки сообщений о заказах на почту.

Реализовано добавление заказов в CRM на сайте.

Обновлен интерфейс отображения списка заказов и детального просмотра заказов.

Улучшения в интерфейсе управления заказами: заработала установка меток и кнопки перемещения между папками, перверстан интерфейс просмотра заказа.

Процесс

В альфа-версии у нас уже были и конструктор форм, в котором можно ее создать и интерфейс управления полученными заказами, но не было промежуточного звена — возможности добавить форму связи в конструктор.

В этом обновлении я добавил новый блок в раздел «связь», реализовал валидацию полей в этой форме, добавил возможность не только получать заказы на почту, но и управлять ими в панели управления.

Пока у нас всего один, но очень общий алгоритм обработки заказов. Сначала заказ появляется в новых и, после его обработки, может перейти в работу, либо удаленные. Из работы он может быть перемещен в завершенные, либо отмененные, откуда также есть возможность, при желании, отпрвить его в корзину.