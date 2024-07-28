Привязка адреса сайта и новый экран
Егор Курьянович для раздела Обновления
Привязака адреса к сайту — это технически сложный процесс, который требует знаний нескольких протоколов. А создание автоматизации для этого процесса и вовсе нетривиальная задача.
Список изменений
- Улучшения в текстах оповещений и писем.
- Добавлен раздел с информацией об изменениях в старонке.
- Улучшен интерфейс настройки мета-информации сайта: более четкое определение изменений в форме, стандартный URL в случае отсутствия домена, подсказка со ссыкой на базу знаний.
- Добавлен интерфейс для просмотра адресов сайта.
- Добавлено модальное окно подключения нового адреса к сайту. Первая версия интерфейса подбора домена.
- Добавлена закладка «подключение существующего домена», с указанием поддомена. Валидация правильного URL.
- Добавлен шаблон для закладки с подарочным доменом.
- Доработано окно добавления нового адреса. На сервере созданы модели для домена и dns-записей, заработала загрузка списка и добавление новых доменов.
- Добавлена информация о каждом типе доменов со ссылками к действию.
- Обновлен внешний вид страницы авторизации и регистрации.
- Теперь при создании сайта добавляется запись о его техническом адресе.
Процесс
До этого обновления у нас уже была настроена работа низкоуровневых сервисов для подключения доменов: веб-сервера и сервера имён. Поэтому главной задачей было создать интерфейс и автоматизировать работу.
Мы стараемся не использовать технические термины в интерфейсе и лексиконе, поэтому домены, редиректы и алиасы пришлось заменить на более простые. У нас есть технический адрес — это поддомен на staronka.by, который доступен для тестирования, также есть основной адрес, по которому будет открываться сайт, имеются и дополнительные адреса, которые будут перенаправлять на основной, таким адресом, например, может быть поддомен www.
Кроме этого, важно иметь возможность удобно добавить домен, для этого я сделал специального мастера, который в будущем научится регистрировать домены и даже выдавать их бесплатно, а пока позволяет добавить уже существующий адрес к сайту в три клика.
Кроме работы над доменами, я исправил множество багов и переделал страницу входа, так как прошлая имела большой недостаток — было сложно найти белые поля ввода на сером фоне. А теперь в самый раз!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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