Официальный запуск уже совсем скоро и мы решили сосредоточиться не на новом функционале, а на доработке и полировке существующего. В этом обновлении собрано почти полсотни мелких и крупных обновлений интерфейса, форма реквизитов, а также добавлена первая версия тура по возможностям нашего продукта.

Список изменений

Исправлена верстка страницы входа и регистрации на маленьких разрешениях.

Локализованы ошибки при вводе неверного почтового адреса или пароля.

Мастер создания сайта переведен в стиль внешних интерфейсов.

Теперь панель управления не превышает 1170px по ширине.

Теперь в меню каждый из пунктов отслеживает свою активность и снимает эффект активности при переходе в другой раздел, даже без клика.

Добавлен новый раздел сайта «Обзор», в него перенесен новостной раздел из статистики.

Раздел «Статистика посещений» развернута на всю ширину, исправлена проблема с неполной загрузкой данных для свежего сайта, восстановлена работа тултипов при просмотре данных на графиках, добавлена заглушка с информационным сообщением при отсутствии данных о посещениях.

Добавлена периодическая проверка новых сообщений в чате поддержки без перехода на новую страницу.

Переделано верхнее меню, спрятаны неработающие блоки и переписано меню настройки.

В раздел реквизитов добавлена форма с требуемыми полями. Форма перестраивается в зависимости от выбранной формы пользователя: ИП, юр. лицо, физ. лицо.

Переверстана форма реквизитов в стиль новой панели управления.

Форма реквизитов переверстана в строчный вид и уменьшен размер полей. Наконец-то помещается на экран!

Добавлена первая версия блока с чеклистом для запуска.

Теперь после регистрации пользователь сразу попадает в конструктор. Мелкие правки интерфейса: кнопка свернуть и кнопки настроек блоков.

Теперь если при регистрации указать уже использованную электронную почту, то возвращает ошибку на русском языке и предлагает восстановить пароль.

Добавлена первая версия тура по редактору.

Добавлено окно приветствия и окно поздравления после завершения тура.

Кнопка «Создать сайт» теперь перенаправляет в мастера создания сайта. Форма создания сайта удалена.

Раздел информации о сайте переверстан для нового дизайна. Добавлен предпросмотр в Яндекс и Google.

Выпадающее меню теперь всегда скрывается при клике на любой сайт.

Процесс

Во-первых, у нас существовала проблема с отображением панели управления на мониторах с большим разрешением, из-за резиновой верстки было невозможно спроектировать красивый интерфейс и, что самое печальное, его хорошо сверстать. Поэтому я перевел панель управления на статическую ширину и переделал большую часть интерфейсов для нового вида.

Второй большой участок работы — это проектирование первого опыта. Очевдно, что самое важное в первом посещении, чтобы пользователь разобрался во всех возможностях продукта и достиг состояния «ага!» (тот самый момент, когда пользователь понимает как продукт работает и как он решит его проблему). Для этого у нас будет список дел для создания сайта и туры по некоторым интерфейсам. Первый тур вы уже можете посмотреть, зайдя в редактор сайта после сегодняшнего обновления.

Также хотелось заострить внимание на том, что у нас появился раздел реквизитов пользователя. Как все знают, в нашей стране требуется регистрировать сайты и мы, конечно, не планируем от этого уклоняться. Интерсно, что для разных пользователей (ИП, физ. лица и юр. лица), набор полей разительно отличается.

Вы только представьте, три разных формы объединенных в одну! Тем не менее, мне удалось сделать её максимально простой, причем она даже подстраивается под данные пользователя и не отпугивает его своим размером. В будущем мы планируем добавить ещё некотоые улучшения, а также, зная реквизиты пользователя, сможем оказывать дополнительные услуги.