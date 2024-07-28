Ввиду того, что наши менторы пришли к выводу, что минимально жизнеспособный продукт (MVP, который мы создали, совсем не жизнеспособный и вообще кнопки не того цвета. Нам не осталось ничего, кроме как перейти к разработке минимально жизнеспособного продукта, которым можно гордиться!

Ну а если честно, то мы просто продолжили разработку по заранее подготовленному плану и надеемся, что наши менторы когда-нибудь подобреют и скажут, что это можно продавать и нам больше не нужно собирать вторсырьё для пропитания.

Список изменений

В форму реквизитов добавлена валидация и кнопки сброса и сохранения.

Информация о готовности сайта перенесена в раздел обзора.

Счета старше недели помечаются просроченными.

Все метки «скоро» приведены к единому стилю и положению.

Создано новое модальное окно добавления услуги к сайту.

В окне добавления услуг заработал интерфейс проверки доменов.

Кнопка «добавить» в окне выбора адреса, теперь добавляет адрес к сайту и автоматически перезагружает данные о биллинге сайта.

Окно выставления счета доработано для правильного отображения адресов в услугах.

Доработана форма реквизитов. Теперь в сложных полях используются маски для правильного ввода.

Раздел платежей перенаправляет пользователя для заполнения реквизитов, если он этого ещё не сделал.

Tеперь при выставлении счета формируются полностью заполненные документы на оплату.

Добавлен интерфейс просмотра счетов и платежей в меню администрирование.

Переписана система получения платежей. Добавлена возможность ручного зачисления платежей.

Библиотека для работы с hoster.by по стандарту EPP интегрирована в приложение. Теперь при проверке домена отправляются настоящие запросы в реестр доменных имён.

Теперь после оплаты счета включающего домен, автоматически происходит его регистрация у хостера и добавление к сайту.

Теперь если пользователь обновил реквизиты, а его анкета уже есть у хостера, то она обновляется.

Обновлено окно добавления нового адреса к сайту. Теперь после выбора адреса, оно перенаправляет в биллинг и предлагает выставить счет.

Обновлен интерфейс форм: представление в виде блоков, быстрый фильтр, предпросмотр, больше информации о блоках.

В интерфейс «адрес» добавлена информация об активности адреса, а также окно с информацией о типах перенаправления адресов на нас.

Процесс

Первым пунктом в нашем послерелизном плане стояла интеграция с регистратором для автоматизации продажи адресов прямо не выходя из старонки. Очевидно, что автоматизация бизнес-процессов явно не входит в минимальный функционал, но ничего не поделаешь.

Не многие знают, но техническим регистратором доменов нашей национальной зоны являются УП «Надежные программы», известные под брендом hoster.by. Для работы с самим реестром доменных имен используется международный протокол EPP, кроме стандартных полей, там предусмотрено специальное расширение для данных, требуемых по указу №60: паспортные данные и прочее.

Таким образом, нам нужно было взять библиотеку для работы с EPP, дописать расширение, создать некоторые интерфейсы и добавить автоматическую регистрацию при оплате счета.

Но в реальности оказалось, что nodejs библиотек для работы с EPP практически нет: одна написана китайцем, имеет шесть уровней абстракции и отказывается работать с hoster.by, а вторая изначально имеет встроенный веб-сервер, очередь запросов на rabbitMQ и ноль документации. Прямо блеск и нищета опенсорса во всей красе. В итоге я написал библиотеку, которая работает с hoster.by и выложил в репозиторий нашей компании на гитхаб. Библиотека уж очень сырая и я, честно говоря, пока не рекомендую её использовать.

Кроме этого, я переделал интерфейс форм заказов. Одному из наших менторов не понравилась невзрачность и наличие отладки в некоторых формах, пришлось потратить два часа и сделать более наглядый экран, добавить предпросмотр и исправить пару мелких проблем с локализацией.

После этого я вернулся к интерфейсу подключения доменов и написал кучу документации по перенаправлению адреса как для полной смены имён серверов, так и для парковки одного из поддоменов на старонке. Такие дела.

Далее по плану большое обновление конструктора, но об этом в следующий раз!