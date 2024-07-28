Домены, формы и ещё раз домены
Егор Курьянович для раздела Обновления
Ввиду того, что наши менторы пришли к выводу, что минимально жизнеспособный продукт (MVP, который мы создали, совсем не жизнеспособный и вообще кнопки не того цвета. Нам не осталось ничего, кроме как перейти к разработке минимально жизнеспособного продукта, которым можно гордиться!
Ну а если честно, то мы просто продолжили разработку по заранее подготовленному плану и надеемся, что наши менторы когда-нибудь подобреют и скажут, что это можно продавать и нам больше не нужно собирать вторсырьё для пропитания.
Список изменений
- В форму реквизитов добавлена валидация и кнопки сброса и сохранения.
- Информация о готовности сайта перенесена в раздел обзора.
- Счета старше недели помечаются просроченными.
- Все метки «скоро» приведены к единому стилю и положению.
Создано новое модальное окно добавления услуги к сайту.
- В окне добавления услуг заработал интерфейс проверки доменов.
- Кнопка «добавить» в окне выбора адреса, теперь добавляет адрес к сайту и автоматически перезагружает данные о биллинге сайта.
- Окно выставления счета доработано для правильного отображения адресов в услугах.
- Доработана форма реквизитов. Теперь в сложных полях используются маски для правильного ввода.
- Раздел платежей перенаправляет пользователя для заполнения реквизитов, если он этого ещё не сделал.
- Tеперь при выставлении счета формируются полностью заполненные документы на оплату.
- Добавлен интерфейс просмотра счетов и платежей в меню администрирование.
- Переписана система получения платежей. Добавлена возможность ручного зачисления платежей.
- Библиотека для работы с hoster.by по стандарту EPP интегрирована в приложение. Теперь при проверке домена отправляются настоящие запросы в реестр доменных имён.
- Теперь после оплаты счета включающего домен, автоматически происходит его регистрация у хостера и добавление к сайту.
- Теперь если пользователь обновил реквизиты, а его анкета уже есть у хостера, то она обновляется.
- Обновлено окно добавления нового адреса к сайту. Теперь после выбора адреса, оно перенаправляет в биллинг и предлагает выставить счет.
- Обновлен интерфейс форм: представление в виде блоков, быстрый фильтр, предпросмотр, больше информации о блоках.
- В интерфейс «адрес» добавлена информация об активности адреса, а также окно с информацией о типах перенаправления адресов на нас.
Процесс
Первым пунктом в нашем послерелизном плане стояла интеграция с регистратором для автоматизации продажи адресов прямо не выходя из старонки. Очевидно, что автоматизация бизнес-процессов явно не входит в минимальный функционал, но ничего не поделаешь.
Не многие знают, но техническим регистратором доменов нашей национальной зоны являются УП «Надежные программы», известные под брендом hoster.by. Для работы с самим реестром доменных имен используется международный протокол EPP, кроме стандартных полей, там предусмотрено специальное расширение для данных, требуемых по указу №60: паспортные данные и прочее.
Таким образом, нам нужно было взять библиотеку для работы с EPP, дописать расширение, создать некоторые интерфейсы и добавить автоматическую регистрацию при оплате счета.
Но в реальности оказалось, что nodejs библиотек для работы с EPP практически нет: одна написана китайцем, имеет шесть уровней абстракции и отказывается работать с hoster.by, а вторая изначально имеет встроенный веб-сервер, очередь запросов на rabbitMQ и ноль документации. Прямо блеск и нищета опенсорса во всей красе. В итоге я написал библиотеку, которая работает с hoster.by и выложил в репозиторий нашей компании на гитхаб. Библиотека уж очень сырая и я, честно говоря, пока не рекомендую её использовать.
Кроме этого, я переделал интерфейс форм заказов. Одному из наших менторов не понравилась невзрачность и наличие отладки в некоторых формах, пришлось потратить два часа и сделать более наглядый экран, добавить предпросмотр и исправить пару мелких проблем с локализацией.
После этого я вернулся к интерфейсу подключения доменов и написал кучу документации по перенаправлению адреса как для полной смены имён серверов, так и для парковки одного из поддоменов на старонке. Такие дела.
Далее по плану большое обновление конструктора, но об этом в следующий раз!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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