Вот и третий месяц работы нашего сервиса позади и множество новых историй о приключениях ждет вас в моем рассказе. Ну и, конечно, подробная информация о нашей успешности.

Статистика

Начнем с сухих цифр: за август у нас было 168 регистраций, против сотни в прошлые месяцы. Подробнее о том, как мы планируем удвоить эти цифры в сентябре, я расскажу чуть ниже. Из этих 168 зарегистрированных пользователей, нашими клиентами стали четверо, но оплаченных сайтов стало больше на пять. Гипотеза о том, что в наши дни одного сайта человеку недостаточно, начинает подкрепляться результатами. Наша выручка в этом месяце составила 10 033 350 рублей, что позволило нам впервые получить зарплату в целый миллион!

Продвижение

Во-первых, в августе вышла наша публикация на dev.by, которая вызвала определенную дискуссию и привела нам сотни посетителей и несколько десятков регистраций. Но самым главным двигателем нашего прогресса стал запуск контекстной рекламы. Этого момента мы ждали почти полтора года!

Запуск контекста в Google создал достаточно большой поток регистраций, причем настолько большой, что мы чисто физически не успевали связаться с каждым клиентом и гора необработанных возможностей росла с каждым днем.

Очевидным решением проблемы стал поиск менеджера по продажам, который взял бы на себя все коммуникации с клиентами, а также обработку входящих запросов. Осознав проблему, мы в течение нескольких недель нашли такого человека — теперь у нас есть Вадим!

События

Вместе с потоком входящих звонков, мы столкнулись и с первыми конфликтными клиентами. Причем, как оказалось, это целый класс людей, которые не ленятся звонить и унижать: один из этих прекрасных клиентов начал знакомство с того, что пообещал засудить нас потому, что те, кто делали ему предыдущий сайт сделали его плохо; другой кричал в трубку, что он хочет домен в зоне .RU потому что зоны .BY вообще может завтра не быть и нас вместе с ней, а также истерически смеялся, когда мы рассказывали ему о юридическом регулировании интернета в Беларуси.

Интересно, что каждый из них предлагал нам деньги и готов был сотрудничать, но мы решили, что не сможем любить этих клиентов так же, как мы любим всех остальных и завели себе правило — **не работать с теми, кто не уважает нас и нашу работу**. Мы строим компанию, в которой есть ценности и одна из них — это любовь к клиентам, поэтому мы имеем полное право выбирать и отказывать тем, кто не готов принять нашу любовь.

Планы

Теперь, когда в нашей команде появился Вадим, мы готовы запустить контекстную рекламу на полную катушку. Следовательно, следующий месяц будет как минимум в два раза эффективнее