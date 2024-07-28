Месяц назад мы запустили нашу Старонку. Пришло время написать немного о том, как мы его провели и рассказать о планах на ближайшее будущее.

Статистика

И так, начнем с самого интересного. За июнь у нас зарегистрировалось ровно 100 пользователя и причиной этого, вполне неплохого результата, была рассылка приглашений ожидающим запуска людям. Сомневаюсь, что мы сможем достигнуть такого же результата в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что большинство из этих пользователей не хотели по-настоящему создать себе сайт, а зашли просто посмотреть.

Вторая важная цифра — это количество клиентов. Первый месяц мы закрыли с 5 клиентами. Что интересно, все платежи были во второй половине месяца. И, конечно же, мы рассчитываем в следующем месяце побить этот рекорд!

Ну а теперь о деньгах. Сейчас в месяц мы тратим где-то 3 млн. на офис, 1 млн. уходит на сервер и ещё примерно 1 млн. налогов (единый налог + УСН). Таким образом, операционная окупаемость (без зарплат), у нас в районе 5 млн. рублей. Ну а за первый месяц у нас было 5 068 050 руб. платежей, поэтому можно считать, что в первый же месяц мы сработали в ноль.

События

За месяц мы несколько раз встречались за кофе с интересными людьми, которые давали нам советы и рекомендации по развитию сервиса. Очень интересно пообщаться со своими клиентами вживую, узнать их проблемы и подумать как помочь им их решить.

Пожалуй, самой неожиданной встречей, было посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, где нам предложили интересный вариант сотрудничества.

Планы

В июле мы планируем сработать хотя бы в небольшой плюс, запустить первые рекламные кампании и постепенно настраивать бизнес-процессы.