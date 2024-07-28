Часто у нас спрашивают, как улучшить сайт после его запуска и сегодня мы вам расскажем об одном из способов. Наши друзья из ЗапросБай любезно написали для вас список причин, по которым следует задуматься об установке системы онлайн-записи, особенно если вы работаете в сфере услуг.

1. Онлайн-запись доступнее

По нашей статистике на вечерне-ночное время (с 8 вечера до 8 утра) приходится 21% всех бронирований. То есть если вы принимаете заказы или бронирование только по телефону, то можете потерять каждого пятого клиента. А ведь с помощью онлайн-записи можно получать клиентов и в выходные!

Больше трети (если быть точным 35%) клиентов записываются через интернет, а не при помощи звонка администратору. Иногда ваш телефон может быть недоступен или вы можете общаться с другим клиентом. В случае использования онлайн-записи телефон никогда не будет узким местом вашего сервиса.

2. Онлайн-запись удобнее

Онлайн-запись предоставляет возможность самостоятельного выбора действительно удобного времени и даты визита, а не первого предложенного администратором. Это повышает удовлетворенность клиентов, а следовательно шанс того, что они воспользуются вашими услугами повторно.

Исследования показали, что 83% клиентов предпочитают получать SMS-напоминания о дате и времени записи. Используя возможности сервиса онлайн-записи вы сможете автоматизировать рассылку SMS-сообщений. Вашему администратору не придется перезванивать лишний раз с напоминаниями, а клиент почувствует заботу еще до визита.

3. Онлайн-запись эффективнее

Простой переход на онлайн-запись освобождает до 10% времени администратора, которое он может потратить на более качественное обслуживание клиентов.

Кроме этого, вы всегда сможете узнать сколько было записей, какие услуги пользуются популярностью, кто из мастеров работает лучше и много-многое другое. Что позволит управлять вашим бизнесом более эффективно.

Весь прошедший год мы наблюдаем постоянный рост популярности онлайн-записи среди белорусских потребителей. Это связано в первую очередь с тем, что люди всё больше и больше привыкают к такому формату. Только через наш сервис было совершено 14 500 записей на услуги.

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Все статистические данные приведены на основании годовой работы системы онлайн-записи zapros.by ( с сентября 2015г. по сентябрь 2016г).